Rodrygo tem que sair do Real Madrid: brilhante, mas nas sombras de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, o brasileiro precisa ser protagonista em outro clube

O talentoso ponta seria o protagonista na maioria dos times, mas, no esquema de Carlo Ancelotti, acaba sendo "sacrificado" e jogando fora de posição

Jude Bellingham foi direto ao ponto sobre algo que muitos talvez não soubessem: em talento puro, Rodrygo é o melhor jogador do Real Madrid. Nem Vinícius Júnior, mesmo com seu brilho ignorado pela premiação da Bola de Ouro. Nem Modric, que, aos 39 anos, ainda comanda o meio-campo com maestria. Nem Mbappé, maior artilheiro da história do PSG. Nem o próprio Bellingham, que parece resolver tudo para o time merengue.

Após a vitória sobre o Manchester City na Champions League, o meio-campista inglês não teve dúvidas: Rodrygo merece esse reconhecimento.

"Ele é muito subestimado. Para mim, é provavelmente o jogador mais talentoso do elenco do Real Madrid. As coisas que ele faz com a bola…" disse Bellingham, antes de perder as palavras.

Rodrygo é um caso curioso: quase sempre está atuando fora de posição, mas sempre disposto a ajudar a equipe. Normalmente, jogadores sacrificados taticamente são versáteis operários do time, mas ele não é um James Milner. Pelo contrário, é um talento de primeira prateleira do futebol mundial, algo evidente tanto pelos números quanto pelo que se vê em campo.

Apesar de sua importância em grandes jogos, parece um desperdício ver um jogador tão habilidoso preso a um papel secundário. Talvez seja hora de uma mudança.