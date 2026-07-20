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Rodri supera Lionel Messi e conquista a Bola de Ouro da Copa do Mundo, enquanto a Espanha arrasa nos prêmios individuais após a vitória na final contra a Argentina
Rodri consolida seu legado com a conquista da Bola de Ouro
Rodri, estrela do Manchester City, foi eleito o melhor jogador do torneio, levando para casa o prestigioso prêmio Bola de Ouro após a vitória apertada da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina no MetLife Stadium. A vitória tem um sabor especial para o vencedor do Ballon d’Or de 2024, que superou com sucesso um retorno árduo após uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida há quase dois anos.
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Rodri elogia o esforço coletivo da Espanha
Rodri refletiu sobre a conquista da Espanha após receber a Bola de Ouro, insistindo que o sucesso da equipe era mais importante do que o reconhecimento individual. Ele também destacou a importância de derrotar a Argentina no maior palco do futebol.
“Este grupo é incrível”, disse Rodri, segundo a ESPN. “Somos bicampeões mundiais. É uma conquista difícil, a mais difícil de se alcançar. E vencemos contra uma seleção como a Argentina.
“Estou orgulhoso e adoraria que as novas gerações vissem que isso é possível. Que um jogador que chega ao céu e depois despenca para o inferno também é capaz de se reerguer. É um exemplo de superação da adversidade, e é preciso acreditar. Sinceramente, é incrível.”
A Espanha domina os principais títulos do torneio
O sucesso da Espanha foi além da Bola de Ouro. O goleiro Simon recebeu a Luva de Ouro após realizar uma das melhores atuações defensivas da história da Copa do Mundo, enquanto o zagueiro do Barcelona, Cubarsi, superou seu companheiro de clube e da seleção, Lamine Yamal, na disputa pelo prêmio de Melhor Jogador Jovem.
Lionel Messi, que esperava se tornar o primeiro jogador a conquistar três Bolas de Ouro da Copa do Mundo, ficou sem a honra, apesar de ter levado a Argentina à segunda final consecutiva. Já o atacante francês Kylian Mbappé conquistou a Chuteira de Ouro ao terminar como artilheiro do torneio com dez gols, embora a França tenha terminado a competição em quarto lugar.
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A Espanha parece estar bem posicionada para um sucesso duradouro
A conquista da Espanha na Copa do Mundo reforçou a convicção de que essa seleção pode permanecer entre as principais equipes do futebol internacional nos próximos anos. Com jogadores experientes como Rodri e Simon liderando o grupo e jovens talentos como Cubarsi e Yamal em constante evolução, a Espanha parece ter montado um elenco capaz de disputar títulos importantes muito além deste torneio.
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