Rodri supera Lionel Messi e conquista a Bola de Ouro da Copa do Mundo, enquanto a Espanha arrasa nos prêmios individuais após a vitória na final contra a Argentina

Rodri refletiu sobre a conquista da Espanha após receber a Bola de Ouro, insistindo que o sucesso da equipe era mais importante do que o reconhecimento individual. Ele também destacou a importância de derrotar a Argentina no maior palco do futebol.

“Este grupo é incrível”, disse Rodri, segundo a ESPN. “Somos bicampeões mundiais. É uma conquista difícil, a mais difícil de se alcançar. E vencemos contra uma seleção como a Argentina.

“Estou orgulhoso e adoraria que as novas gerações vissem que isso é possível. Que um jogador que chega ao céu e depois despenca para o inferno também é capaz de se reerguer. É um exemplo de superação da adversidade, e é preciso acreditar. Sinceramente, é incrível.”