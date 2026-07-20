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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Rodri supera Lionel Messi e conquista a Bola de Ouro da Copa do Mundo, enquanto a Espanha arrasa nos prêmios individuais após a vitória na final contra a Argentina

Rodri
Espanha
Copa do Mundo
Espanha x Argentina
Argentina
P. Cubarsi
U. Simon

Rodri coroou o triunfo da Espanha na Copa do Mundo ao conquistar a Bola de Ouro após a vitória na final contra a Argentina no MetLife Stadium. A La Roja também conquistou os prêmios de Luva de Ouro e Melhor Jogador Jovem, com Unai Simon e Pau Cubarsi, respectivamente, enquanto Kylian Mbappé terminou como artilheiro do torneio, garantindo a Chuteira de Ouro.

  • Rodri consolida seu legado com a conquista da Bola de Ouro

    Rodri, estrela do Manchester City, foi eleito o melhor jogador do torneio, levando para casa o prestigioso prêmio Bola de Ouro após a vitória apertada da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina no MetLife Stadium. A vitória tem um sabor especial para o vencedor do Ballon d’Or de 2024, que superou com sucesso um retorno árduo após uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida há quase dois anos.

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  • President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

    Rodri elogia o esforço coletivo da Espanha

    Rodri refletiu sobre a conquista da Espanha após receber a Bola de Ouro, insistindo que o sucesso da equipe era mais importante do que o reconhecimento individual. Ele também destacou a importância de derrotar a Argentina no maior palco do futebol.

    “Este grupo é incrível”, disse Rodri, segundo a ESPN. “Somos bicampeões mundiais. É uma conquista difícil, a mais difícil de se alcançar. E vencemos contra uma seleção como a Argentina.

    “Estou orgulhoso e adoraria que as novas gerações vissem que isso é possível. Que um jogador que chega ao céu e depois despenca para o inferno também é capaz de se reerguer. É um exemplo de superação da adversidade, e é preciso acreditar. Sinceramente, é incrível.”

  • A Espanha domina os principais títulos do torneio

    O sucesso da Espanha foi além da Bola de Ouro. O goleiro Simon recebeu a Luva de Ouro após realizar uma das melhores atuações defensivas da história da Copa do Mundo, enquanto o zagueiro do Barcelona, Cubarsi, superou seu companheiro de clube e da seleção, Lamine Yamal, na disputa pelo prêmio de Melhor Jogador Jovem.

    Lionel Messi, que esperava se tornar o primeiro jogador a conquistar três Bolas de Ouro da Copa do Mundo, ficou sem a honra, apesar de ter levado a Argentina à segunda final consecutiva. Já o atacante francês Kylian Mbappé conquistou a Chuteira de Ouro ao terminar como artilheiro do torneio com dez gols, embora a França tenha terminado a competição em quarto lugar.

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  • Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

    A Espanha parece estar bem posicionada para um sucesso duradouro

    A conquista da Espanha na Copa do Mundo reforçou a convicção de que essa seleção pode permanecer entre as principais equipes do futebol internacional nos próximos anos. Com jogadores experientes como Rodri e Simon liderando o grupo e jovens talentos como Cubarsi e Yamal em constante evolução, a Espanha parece ter montado um elenco capaz de disputar títulos importantes muito além deste torneio.