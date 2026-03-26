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Rodri Real Madrid 2026Getty/GOAL
Muhammad Zaki

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Rodri solta bomba sobre transferência para o Real Madrid, enquanto estrela do Man City afirma que “não dá para recusar” os gigantes da La Liga

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O meio-campista do Manchester City, Rodri, causou comoção no Etihad Stadium ao se recusar a descartar uma transferência sensacional para o Real Madrid. O vencedor da Bola de Ouro de 2024, que atualmente está se recuperando para voltar à sua melhor forma física após uma grave lesão no joelho, admitiu que é difícil resistir ao apelo de um dos maiores clubes do mundo.

  • Rumores sobre o Real Madrid que não dão sinais de desaparecer

    O vencedor da Bola de Ouro de 2024 há muito tempo vem sendo associado a um retorno à capital espanhola, e suas últimas declarações não vão ajudar a acalmar as especulações sobre uma possível transferência para o Bernabéu. Apesar de seu histórico com o Atlético de Madrid, rival da mesma cidade, o jogador de 29 anos se mostrou surpreendentemente aberto à possibilidade de se juntar à equipe de Álvaro Arbeloa no futuro.

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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Portas abertas para uma transferência para o Bernabéu

    Quando questionado sobre a possibilidade de se juntar ao clube 15 vezes campeão europeu, Rodri disse, segundo a Onda Cero: “Ainda tenho um ano de contrato; chegará um momento em que teremos que sentar e conversar.” Quando questionado especificamente sobre o interesse do Real Madrid, ele acrescentou: “Não se pode recusar os melhores clubes do mundo.”

  • Recuperação e fadiga mental

    O meio-campista está atualmente recuperando o ritmo após um longo período afastado dos gramados devido a uma lesão no ligamento cruzado. Embora a ausência tenha sido um golpe para a campanha do City no campeonato nacional, Rodri acredita que a pausa forçada pode ter sido uma bênção disfarçada, dada a natureza exaustiva do calendário do futebol moderno.

    “Foi bom para mim descansar, desacelerar... Mentalmente, havia muito desgaste. Isso me permitiu recarregar as baterias e voltar com um entusiasmo enorme. Nesta temporada, não tenho tantos minutos em campo e estou voltando muito mais revigorado”, acrescentou. “Sinto que voltei a ser o Rodri que todos queremos.”

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Ambições para a Copa do Mundo e a concorrência por Zubimendi

    Enquanto o capitão da seleção espanhola antecipa a próxima Copa do Mundo, ele continua confiante de que a La Roja pode conquistar o troféu sob o comando de Luis de la Fuente. A ascensão de Martín Zubimendi trouxe uma saudável competição para a posição de volante, mas Rodri acredita que há espaço de sobra para ambos os jogadores integrarem o time titular, enquanto a Espanha busca repetir suas glórias passadas. “A Espanha venceu uma Copa do Mundo com dois volantes. A capacidade de De la Fuente de combinar muitos jogadores diferentes é fundamental”, observou Rodri. Ele também reservou um momento para elogiar as novas contratações da seleção, especialmente Joan Garcia, do Barcelona, afirmando: “Acho que ele está tendo um ano sensacional. Não há dúvidas sobre o nível que ele está demonstrando, ele merece estar aqui.”

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