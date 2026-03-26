Rodri solta bomba sobre transferência para o Real Madrid, enquanto estrela do Man City afirma que “não dá para recusar” os gigantes da La Liga

O meio-campista está atualmente recuperando o ritmo após um longo período afastado dos gramados devido a uma lesão no ligamento cruzado. Embora a ausência tenha sido um golpe para a campanha do City no campeonato nacional, Rodri acredita que a pausa forçada pode ter sido uma bênção disfarçada, dada a natureza exaustiva do calendário do futebol moderno.

“Foi bom para mim descansar, desacelerar... Mentalmente, havia muito desgaste. Isso me permitiu recarregar as baterias e voltar com um entusiasmo enorme. Nesta temporada, não tenho tantos minutos em campo e estou voltando muito mais revigorado”, acrescentou. “Sinto que voltei a ser o Rodri que todos queremos.”