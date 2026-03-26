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Rodri solta bomba sobre transferência para o Real Madrid, enquanto estrela do Man City afirma que “não dá para recusar” os gigantes da La Liga
Rumores sobre o Real Madrid que não dão sinais de desaparecer
O vencedor da Bola de Ouro de 2024 há muito tempo vem sendo associado a um retorno à capital espanhola, e suas últimas declarações não vão ajudar a acalmar as especulações sobre uma possível transferência para o Bernabéu. Apesar de seu histórico com o Atlético de Madrid, rival da mesma cidade, o jogador de 29 anos se mostrou surpreendentemente aberto à possibilidade de se juntar à equipe de Álvaro Arbeloa no futuro.
- AFP
Portas abertas para uma transferência para o Bernabéu
Quando questionado sobre a possibilidade de se juntar ao clube 15 vezes campeão europeu, Rodri disse, segundo a Onda Cero: “Ainda tenho um ano de contrato; chegará um momento em que teremos que sentar e conversar.” Quando questionado especificamente sobre o interesse do Real Madrid, ele acrescentou: “Não se pode recusar os melhores clubes do mundo.”
Recuperação e fadiga mental
O meio-campista está atualmente recuperando o ritmo após um longo período afastado dos gramados devido a uma lesão no ligamento cruzado. Embora a ausência tenha sido um golpe para a campanha do City no campeonato nacional, Rodri acredita que a pausa forçada pode ter sido uma bênção disfarçada, dada a natureza exaustiva do calendário do futebol moderno.
“Foi bom para mim descansar, desacelerar... Mentalmente, havia muito desgaste. Isso me permitiu recarregar as baterias e voltar com um entusiasmo enorme. Nesta temporada, não tenho tantos minutos em campo e estou voltando muito mais revigorado”, acrescentou. “Sinto que voltei a ser o Rodri que todos queremos.”
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Ambições para a Copa do Mundo e a concorrência por Zubimendi
Enquanto o capitão da seleção espanhola antecipa a próxima Copa do Mundo, ele continua confiante de que a La Roja pode conquistar o troféu sob o comando de Luis de la Fuente. A ascensão de Martín Zubimendi trouxe uma saudável competição para a posição de volante, mas Rodri acredita que há espaço de sobra para ambos os jogadores integrarem o time titular, enquanto a Espanha busca repetir suas glórias passadas. “A Espanha venceu uma Copa do Mundo com dois volantes. A capacidade de De la Fuente de combinar muitos jogadores diferentes é fundamental”, observou Rodri. Ele também reservou um momento para elogiar as novas contratações da seleção, especialmente Joan Garcia, do Barcelona, afirmando: “Acho que ele está tendo um ano sensacional. Não há dúvidas sobre o nível que ele está demonstrando, ele merece estar aqui.”