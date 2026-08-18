O Barcelona não estava procurando um novo meio-campista apenas para adicionar um grande nome ao seu elenco, mas sim algo mais importante: um jogador que dê tranquilidade à equipe quando a partida se torna caótica, controle quando os outros perdem as rédeas e segurança quando os espaços começam a aparecer.

Por isso, a contratação de Rodri parece diferente daquelas que se apoiam em gols ou habilidades individuais, pois o valor do ex-jogador do Manchester City não reside apenas no que faz com a bola, mas na forma como torna seus companheiros melhores e a própria partida mais controlável.

O Barcelona já possui jogadores capazes de fazer a diferença, de Lamine Yamal a Pedri, passando por Raphinha e Dani Olmo, além dos recém-chegados como Anthony Gordon e Karim Adeyemi, mas precisava de um jogador que pudesse dar a esses atletas espaço e liberdade sem que a equipe pagasse o preço por isso no outro lado do campo.

É a partir daí que se pode entender a contratação como a compra de segurança antes de qualquer outra coisa, pois o Barcelona não está contratando um jogador para adicionar mais caos ofensivo, mas sim um homem capaz de deixar o caos sob controle.