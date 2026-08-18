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FC Barcelona Unveils New Signing RodriGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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Rodri revela exatamente por que escolheu se juntar ao Barcelona em vez do Real Madrid

Rodri
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Rodrigo Hernández foi oficialmente apresentado como jogador do Barcelona e falou sobre sua decisão de se juntar ao clube catalão. O meio-campista espanhol, que assinou contrato até 2030 após deixar o Manchester City, admitiu que tinha outra grande oferta do Real Madrid na mesa, mas insistiu que se transferir para o Spotify Camp Nou sempre foi sua prioridade absoluta neste verão.

  • Rodri completa sua transferência dos sonhos para o Barcelona

    O Barcelona concluiu oficialmente a contratação de Rodri. O meio-campista chegou à cidade ontem e foi aprovado nos exames médicos antes de assinar um contrato que o mantém no clube até 2030.

    Rodri chega após um período de grande sucesso no Manchester City, onde conquistou 13 títulos. Em sua apresentação oficial hoje, Rodri expressou sua satisfação por concretizar a transferência após um longo processo de negociação. Ele afirmou ter a ambição de ajudar o Barcelona a manter seu domínio na La Liga e dar um passo significativo à frente nas competições europeias sob o comando do recém-nomeado técnico Hansi Flick.

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    Rejeitando o Real Madrid pelo Barcelona

    A transferência gerou enorme expectativa, especialmente considerando que Rodri é o atual vencedor da Bola de Ouro. Ao falar com a imprensa, ele foi questionado sobre a intensa especulação em torno de seu futuro e o interesse de outros grandes clubes europeus, mais notavelmente o grande rival Real Madrid.

    Rodri não se esquivou de confirmar que o Barcelona não era o único clube tentando sua contratação, reconhecendo diretamente a oferta reportada da capital espanhola. "Gostaria de dizer que estou muito feliz por estar aqui. É um dia especial, um novo capítulo importante na minha carreira. Foi uma decisão difícil", explicou Rodri. "Primeiro, por deixar o City, eles me deram tudo e eu estava tremendamente feliz, e sempre serei grato. Agradeço a eles por facilitarem minha saída. O Barcelona sempre foi uma referência global para mim, pela sua forma de entender o futebol e pelos seus valores. É verdade que eu tinha outra proposta, mas o Barça era a primeira opção e eu disse isso à diretoria."


  • Ansioso para trabalhar com Flick e Yamal

    Rodri também aproveitou a oportunidade para tranquilizar os torcedores em relação à sua condição física após uma recente cirurgia nas costas. Ele esclareceu que foi apenas um procedimento ambulatorial e insistiu que está completamente pronto para jogar imediatamente.

    O internacional espanhol expressou enorme empolgação com a possibilidade de dividir o campo com jovens talentos como Lamine Yamal, elogiando a progressão espetacular do adolescente e suas atuações incríveis.

    Além disso, Rodri destacou suas conversas positivas com Flick, observando que as ideias táticas corajosas do treinador são muito atraentes. Ele espera levar sua vasta experiência a um vestiário jovem e ajudar o elenco a alcançar seu objetivo final de vencer a Champions League nesta temporada.

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    O que vem a seguir para Rodri e o Barcelona?

    Rodri está programado para treinar com seus novos companheiros de equipe amanhã, para ganhar ritmo o mais rápido possível. O Barcelona organizou para amanhã à noite sua tradicional partida do Troféu Joan Gamper contra o time egípcio Al Ahly, ocasião em que Rodri será oficialmente apresentado aos torcedores da casa no Spotify Camp Nou antes da próxima campanha nacional.