Rodri revela exatamente por que escolheu se juntar ao Barcelona em vez do Real Madrid

A transferência gerou enorme expectativa, especialmente considerando que Rodri é o atual vencedor da Bola de Ouro. Ao falar com a imprensa, ele foi questionado sobre a intensa especulação em torno de seu futuro e o interesse de outros grandes clubes europeus, mais notavelmente o grande rival Real Madrid.

Rodri não se esquivou de confirmar que o Barcelona não era o único clube tentando sua contratação, reconhecendo diretamente a oferta reportada da capital espanhola. "Gostaria de dizer que estou muito feliz por estar aqui. É um dia especial, um novo capítulo importante na minha carreira. Foi uma decisão difícil", explicou Rodri. "Primeiro, por deixar o City, eles me deram tudo e eu estava tremendamente feliz, e sempre serei grato. Agradeço a eles por facilitarem minha saída. O Barcelona sempre foi uma referência global para mim, pela sua forma de entender o futebol e pelos seus valores. É verdade que eu tinha outra proposta, mas o Barça era a primeira opção e eu disse isso à diretoria."



