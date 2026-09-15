Getty Images
Traduzido por
Rodri pede que o Barcelona contrate o ex-companheiro de Manchester City Julian Alvarez
Rodri revela sonho de transferência para o Barcelona
Rodri não escondeu seu desejo de ver Alvarez se juntar a ele no Camp Nou. O internacional espanhol, que recentemente trocou Manchester pela Catalunha, acredita que seu ex-companheiro de equipe seria um acréscimo excepcional para o Barcelona.
Alvarez foi fortemente ligado a vários grandes clubes europeus neste verão, incluindo Barcelona e Real Madrid. No entanto, o Atlético de Madrid relutou em deixar seu jogador estrela se juntar a seus rivais espanhóis diretos. Enquanto isso, o Arsenal também foi ligado ao internacional argentino, mas Alvarez supostamente não tinha desejo de voltar à Premier League.
- AFP
Um talento espetacular, sem hesitação
Rodri passou dois anos de muito sucesso jogando ao lado de Alvarez na Premier League, o que lhe deu um lugar privilegiado para ver de perto a imensa qualidade do argentino. Quando foi questionado se gostaria que o Barcelona contratasse o atacante, o meio-campista não poupou elogios em sua avaliação.
"Eu o contrataria para cá? Claro", disse Rodri ao Mundo Deportivo. "Acho que ele é um jogador sensacional. Eu o traria para cá sem hesitar. Tive a chance de jogar com ele por dois anos e acho que é um jogador incrível, realmente incrível."
A flexibilidade tática é um trunfo importante
Além do seu óbvio faro de gol, Rodri fez questão de destacar a impressionante inteligência tática e a capacidade de adaptação de Alvarez. O campeão da Copa do Mundo inicialmente ganhou destaque como um centroavante tradicional, mas tem provado de forma consistente sua capacidade de atuar com eficiência em várias funções ofensivas.
"Ele quase jogou mais vezes como um camisa 10 do que como um camisa 9, embora inicialmente tenha vindo de uma posição de camisa 9", explicou Rodri. "Mas ele também se adaptou a uma função em que pode jogar como meia-atacante, armador, e até já disputou partidas como meio-campista central. Ele é realmente um jogador espetacular."
- Getty Images
Todos os olhos nas próximas janelas de transferências
Por ora, Alvarez segue totalmente focado na vida no Atletico. O jogador de 26 anos já fez duas aparições em La Liga nesta temporada, e Diego Simeone contará com seu poder de fogo enquanto a equipe busca entrar de vez na briga pelo título.
No entanto, o elogio enfático de Rodri sem dúvida alimentará os rumores persistentes sobre o futuro de longo prazo do argentino no clube. Com o Barca avaliando constantemente o mercado em busca de reforços de elite para o ataque, uma futura investida espetacular pelo atacante dinâmico pode se tornar uma possibilidade real.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.