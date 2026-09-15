Rodri pede que o Barcelona contrate o ex-companheiro de Manchester City Julian Alvarez

Rodri não escondeu seu desejo de ver Alvarez se juntar a ele no Camp Nou. O internacional espanhol, que recentemente trocou Manchester pela Catalunha, acredita que seu ex-companheiro de equipe seria um acréscimo excepcional para o Barcelona.

Alvarez foi fortemente ligado a vários grandes clubes europeus neste verão, incluindo Barcelona e Real Madrid. No entanto, o Atlético de Madrid relutou em deixar seu jogador estrela se juntar a seus rivais espanhóis diretos. Enquanto isso, o Arsenal também foi ligado ao internacional argentino, mas Alvarez supostamente não tinha desejo de voltar à Premier League.