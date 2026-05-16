Rodri mantém a calma em relação às negociações do contrato com o Manchester City, já que o meio-campista prioriza a disputa pelo título da Premier League contra o Arsenal

Rodri se tornou talvez a peça mais indispensável da máquina tática de Pep Guardiola, mas já começaram a surgir dúvidas sobre seu futuro a longo prazo. Embora o clube esteja empenhado em garantir a permanência de seu craque do meio-campo com um novo contrato milionário, o próprio jogador mantém uma postura tranquila à medida que a temporada chega ao seu clímax.

Em declarações destacadas pelo Marca, Rodri abordou as especulações em curso sobre seu próximo passo. “Estou tranquilo”, afirmou. “Para ser sincero, não penso muito no meu futuro neste momento porque há outra prioridade. Só penso em meu clube terminar a temporada com o máximo de títulos possível – temos a chance de conquistar a Premier League – e depois a Copa do Mundo.”