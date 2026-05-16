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Rodri mantém a calma em relação às negociações do contrato com o Manchester City, já que o meio-campista prioriza a disputa pelo título da Premier League contra o Arsenal

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Rodri, o volante do Manchester City, insistiu que não tem pressa em assinar um novo contrato no Etihad Stadium, apesar da situação atual de seu contrato. O jogador da seleção espanhola optou por se concentrar inteiramente no campo, enquanto a equipe de Pep Guardiola busca afastar o desafio do Arsenal na acirrada disputa pelo título da Premier League.

  • Rodri se tornou talvez a peça mais indispensável da máquina tática de Pep Guardiola, mas já começaram a surgir dúvidas sobre seu futuro a longo prazo. Embora o clube esteja empenhado em garantir a permanência de seu craque do meio-campo com um novo contrato milionário, o próprio jogador mantém uma postura tranquila à medida que a temporada chega ao seu clímax.

    Em declarações destacadas pelo Marca, Rodri abordou as especulações em curso sobre seu próximo passo. “Estou tranquilo”, afirmou. “Para ser sincero, não penso muito no meu futuro neste momento porque há outra prioridade. Só penso em meu clube terminar a temporada com o máximo de títulos possível – temos a chance de conquistar a Premier League – e depois a Copa do Mundo.”

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    O foco continua na disputa pelo título do Arsenal

    O principal motivo que levou Rodri a adiar as negociações contratuais é a intensidade da disputa pelo título da Premier League. O Arsenal tem pressionado o atual campeão até o limite, e o espanhol está bem ciente de que um único deslize poderia dar vantagem à equipe de Mikel Arteta nas últimas semanas da temporada.

    Ele esclareceu: “Como já disse antes, estou pensando apenas no meu time e em terminar a temporada com o máximo de títulos possível. Temos a chance de ganhar a Premier League e, depois, a Copa do Mundo. No momento, não penso muito no meu futuro. Vou ser honesto com vocês, porque há outra prioridade.”

  • Um retorno cauteloso às atividades

    O volante do City fez seu tão esperado retorno aos gramados no sábado, ajudando sua equipe a conquistar a oitava FA Cup ao derrotar o Chelsea por 1 a 0 na final. Rodri ficou fora dos últimos cinco jogos devido a uma lesão na virilha e admitiu que sua recuperação foi uma "montanha-russa" de dúvidas.

    “Escolher o momento certo para voltar não foi fácil, porque eu tentava me concentrar e acabava tendo dúvidas”, explicou o espanhol. “Também tive dúvidas antes de começar a partida de hoje, mas tudo acabou muito bem, e esses sessenta minutos foram muito bons para o meu corpo.”

    Apesar de sentir que ainda está 20% abaixo de sua condição física ideal, ele se mostrou confiante de que estará no seu melhor em poucas semanas.

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    Não há pressa para o Rodri

    Com dois gols em 32 partidas pelo City nesta temporada, Rodri continua vinculado a um contrato que vai até 2027. Isso dá tanto ao clube quanto ao jogador uma margem de manobra significativa antes que qualquer sensação de urgência realmente se instale durante as janelas de transferências.

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