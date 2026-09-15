Getty Images Sport
Traduzido por
Rodri insiste que o Barcelona NÃO é o favorito à Liga dos Campeões, enquanto o meio-campista aponta as peças que faltam para a glória europeia
O sonho europeu elusivo do Barcelona
Apesar de conquistar dois títulos seguidos de La Liga, o Barcelona tem tido dificuldades para transformar sua supremacia doméstica em sucesso no cenário europeu. O gigante catalão está desesperado para encerrar um jejum de 12 anos sem a Champions League, uma busca que influenciou fortemente sua contratação de verão do meia Rodri, de 30 anos, vindo do Manchester City.
O capitão da Espanha se integrou perfeitamente ao novo ambiente, tornando-se instantaneamente uma peça fundamental no meio-campo do Barça. No entanto, em entrevista recente ao Mundo Deportivo, o volante fez uma avaliação sóbria sobre a posição atual do clube entre a elite da Europa.
- Getty Images Sport
Rodri freia as expectativas para a Liga dos Campeões
Embora tenha reconhecido o enorme potencial do elenco, Rodri tratou de conter rapidamente as expectativas em torno de uma conquista europeia imediata. Em entrevista à publicação espanhola, ele destacou a realidade enfrentada por seu novo clube.
"A Champions League é possível, mas não acho que sejamos favoritos", explicou Rodri. "Obviamente, vejo isso como um título realista para nós. Esse é o passo final que precisamos dar para nos consolidarmos e mostrar à Europa que tipo de time somos."
O meio-campista ressaltou que talento bruto, por si só, raramente é suficiente para garantir a glória continental. "Não acho que sejamos favoritos. É preciso entender de onde estamos vindo e o que é necessário para nos tornarmos campeões. Este time ainda precisa lapidar várias coisas para conquistá-la", acrescentou. "Jogadores como eu vieram para cá em parte por isso, para ajudar o time a crescer e oferecer algo que considero importante quando se trata de conquistar títulos tão especiais quanto a Champions League."
Dominando os momentos decisivos
As campanhas europeias recentes do Barcelona foram marcadas por eliminações caóticas, especialmente contra Inter e Atletico Madrid, em que a fragilidade defensiva e problemas disciplinares custaram caro. Rodri destacou que dominar esses detalhes é essencial para avançar às fases finais.
"Não acho que a Champions League seja um torneio em que o melhor time necessariamente vence. É um torneio de momentos, e de entender esses momentos", observou. "Acho que talvez essa seja a área em que este time ainda tem espaço para melhorar. Mas, se você me pergunta se temos uma chance, foi por isso que eu vim para cá."
Ao abordar as mudanças táticas necessárias, ele apontou para o pragmatismo acima do brilho ofensivo. Ele acrescentou: "Trata-se de controlar esses momentos que fazem a diferença em um mata-mata, especialmente quando chegam as fases eliminatórias mais importantes. Cartões vermelhos, pênaltis, talvez não sofrer mais gols do que deveria. Todas essas coisas determinam se você avança ou é eliminado.
"Talvez seja melhor não ser tão bom ofensivamente, mas ser mais consistente e mais sólido. Os times que conseguiram vencer mostraram isso. É aí que temos espaço para melhorar, e tenho certeza de que vamos."
- PRiME Media Images
Aprendendo com falhas do passado
Olhando para frente, o Barcelona precisa transformar suas decepções europeias do passado em lições valiosas à medida que atravessa as fases de mata-mata desta temporada. Rodri, recorrendo à própria trajetória árdua até conquistar a Liga dos Campeões na Inglaterra, acredita que esse período de amadurecimento é inegociável.
"Isso também vem com a experiência. Eu sempre disse que, antes de vencer, você tem que perder e tem que aprender", insistiu o campeão da Copa do Mundo. "Nós, que conseguimos vencer coisas importantes, sabemos disso. Eu disputei não sei quantas campanhas de Liga dos Campeões antes de finalmente conseguirmos vencê-la.
"Entendo que existe um processo de aprendizado nessa experiência, e entendo que os jogadores aprendem ano após ano", concluiu. O Barcelona agora buscará aplicar essa sabedoria adquirida com muito esforço em seus próximos compromissos europeus, enquanto tenta recuperar seu status no continente.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.