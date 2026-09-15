As campanhas europeias recentes do Barcelona foram marcadas por eliminações caóticas, especialmente contra Inter e Atletico Madrid, em que a fragilidade defensiva e problemas disciplinares custaram caro. Rodri destacou que dominar esses detalhes é essencial para avançar às fases finais.

"Não acho que a Champions League seja um torneio em que o melhor time necessariamente vence. É um torneio de momentos, e de entender esses momentos", observou. "Acho que talvez essa seja a área em que este time ainda tem espaço para melhorar. Mas, se você me pergunta se temos uma chance, foi por isso que eu vim para cá."

Ao abordar as mudanças táticas necessárias, ele apontou para o pragmatismo acima do brilho ofensivo. Ele acrescentou: "Trata-se de controlar esses momentos que fazem a diferença em um mata-mata, especialmente quando chegam as fases eliminatórias mais importantes. Cartões vermelhos, pênaltis, talvez não sofrer mais gols do que deveria. Todas essas coisas determinam se você avança ou é eliminado.

"Talvez seja melhor não ser tão bom ofensivamente, mas ser mais consistente e mais sólido. Os times que conseguiram vencer mostraram isso. É aí que temos espaço para melhorar, e tenho certeza de que vamos."



