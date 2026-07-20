O sucesso da Espanha se refletiu nos prêmios individuais, com Unai Simon sendo eleito o melhor goleiro do torneio e recebendo a Luva de Ouro da adidas.

Já Pau Cubarsi recebeu o Prêmio de Melhor Jovem Jogador. A honraria é destinada a jogadores nascidos em ou após 1º de janeiro de 2005, sendo o vencedor selecionado pelo Grupo de Estudos Técnicos da FIFA.

A Holanda completou a lista de vencedores ao conquistar o Troféu Fair Play da FIFA, concedido à equipe que terminou em primeiro lugar na classificação de fair play do torneio.