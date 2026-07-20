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Rodri ganha a Bola de Ouro, Kylian Mbappé leva a Chuteira de Ouro; a FIFA anuncia os prêmios da Copa do Mundo de 2026
Rodri conquista a Bola de Ouro
Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026; o meio-campista da Espanha conquistou a Bola de Ouro da adidas após votação do Grupo de Estudos Técnicos da FIFA. O capitão da Argentina, Lionel Messi, ficou em segundo lugar na votação, enquanto o astro da França, Kylian Mbappé, conquistou a Bola de Bronze.
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Mbappé conquista a Chuteira de Ouro
Mbappé conquistou a Chuteira de Ouro após marcar 10 gols e dar quatro assistências em 769 minutos. O atacante francês terminou com dois gols de vantagem sobre Messi, que ficou com a Chuteira de Prata após marcar oito gols e dar quatro assistências.
O meio-campista inglês Jude Bellingham completou o pódio, conquistando a Chuteira de Bronze com sete gols e uma assistência.
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Simon e Cubarsi estão entre os vencedores do prêmio
O sucesso da Espanha se refletiu nos prêmios individuais, com Unai Simon sendo eleito o melhor goleiro do torneio e recebendo a Luva de Ouro da adidas.
Já Pau Cubarsi recebeu o Prêmio de Melhor Jovem Jogador. A honraria é destinada a jogadores nascidos em ou após 1º de janeiro de 2005, sendo o vencedor selecionado pelo Grupo de Estudos Técnicos da FIFA.
A Holanda completou a lista de vencedores ao conquistar o Troféu Fair Play da FIFA, concedido à equipe que terminou em primeiro lugar na classificação de fair play do torneio.
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Uma grande vitória para a FIFA
A Copa do Mundo ampliada para 48 seleções também registrou números históricos de público para a FIFA. Um total de 6.810.996 torcedores assistiram às 104 partidas do torneio, resultando em uma média de público de 65.490 pessoas.
A FIFA informou que os estádios ficaram com 99,7% da capacidade disponível preenchida ao longo da competição, o que ressalta a enorme demanda pela primeira Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
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