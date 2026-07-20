Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

Traduzido por

Rodri ganha a Bola de Ouro, Kylian Mbappé leva a Chuteira de Ouro; a FIFA anuncia os prêmios da Copa do Mundo de 2026

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
Rodri
K. Mbappe

O domínio da Espanha foi além do troféu da Copa do Mundo, com Rodri liderando a lista dos vencedores dos prêmios oficiais do torneio. O francês Kylian Mbappé levou para casa a Chuteira de Ouro após marcar 10 gols, enquanto Unai Simon e Pau Cubarsi receberam prêmios individuais, com quase 6,9 milhões de torcedores assistindo à competição ampliada para 104 partidas em toda a América do Norte.

  • Rodri conquista a Bola de Ouro

    Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026; o meio-campista da Espanha conquistou a Bola de Ouro da adidas após votação do Grupo de Estudos Técnicos da FIFA. O capitão da Argentina, Lionel Messi, ficou em segundo lugar na votação, enquanto o astro da França, Kylian Mbappé, conquistou a Bola de Bronze.

    • Publicidade
  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    Mbappé conquista a Chuteira de Ouro

    Mbappé conquistou a Chuteira de Ouro após marcar 10 gols e dar quatro assistências em 769 minutos. O atacante francês terminou com dois gols de vantagem sobre Messi, que ficou com a Chuteira de Prata após marcar oito gols e dar quatro assistências.

    O meio-campista inglês Jude Bellingham completou o pódio, conquistando a Chuteira de Bronze com sete gols e uma assistência.

  • Rodri Pau Cubarsi Unai SimonGetty

    Simon e Cubarsi estão entre os vencedores do prêmio

    O sucesso da Espanha se refletiu nos prêmios individuais, com Unai Simon sendo eleito o melhor goleiro do torneio e recebendo a Luva de Ouro da adidas.

    Já Pau Cubarsi recebeu o Prêmio de Melhor Jovem Jogador. A honraria é destinada a jogadores nascidos em ou após 1º de janeiro de 2005, sendo o vencedor selecionado pelo Grupo de Estudos Técnicos da FIFA.

    A Holanda completou a lista de vencedores ao conquistar o Troféu Fair Play da FIFA, concedido à equipe que terminou em primeiro lugar na classificação de fair play do torneio.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma grande vitória para a FIFA

    A Copa do Mundo ampliada para 48 seleções também registrou números históricos de público para a FIFA. Um total de 6.810.996 torcedores assistiram às 104 partidas do torneio, resultando em uma média de público de 65.490 pessoas.

    A FIFA informou que os estádios ficaram com 99,7% da capacidade disponível preenchida ao longo da competição, o que ressalta a enorme demanda pela primeira Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.