A novela em torno do futuro de Rodri ganhou um rumo dramático, com o vencedor da Bola de Ouro de 2024 tentando encaminhar sua saída do Etihad Stadium. Embora seu período de férias tenha terminado oficialmente nesta quinta-feira, o meio-campista busca uma autorização especial para evitar retornar ao centro de treinamento do Manchester City na manhã de sexta-feira, segundo o SPORT. Esse movimento tático espelha a novela envolvendo Ferran Torres, que recebeu flexibilidade semelhante do Barcelona quando sua transferência de € 50 milhões para o PSG era iminente.

Embora o desejo do jogador de se transferir para o Spotify Camp Nou seja absoluto, ele está determinado a conduzir a situação de forma profissional. Ele entende que faltar ao treino pode ser visto como um sinal de rebeldia, e deixou claro que só se manterá afastado com a permissão de seu atual empregador.



