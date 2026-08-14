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Muhammad Zaki

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Rodri força saída do Manchester City, e meio-campista pede permissão especial para FALTAR ao treino enquanto ida ao Barcelona se aproxima da conclusão

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Rodri se movimentou de forma sensacional para acelerar sua saída do Manchester City ao pedir dispensa dos treinos. O internacional espanhol está desesperado para concluir um retorno a La Liga, enquanto as negociações entre o clube do Etihad e o Barcelona chegam a um ponto crítico.

  • Rodri busca dispensa dos treinos em meio a ligação com o Barcelona

    A novela em torno do futuro de Rodri ganhou um rumo dramático, com o vencedor da Bola de Ouro de 2024 tentando encaminhar sua saída do Etihad Stadium. Embora seu período de férias tenha terminado oficialmente nesta quinta-feira, o meio-campista busca uma autorização especial para evitar retornar ao centro de treinamento do Manchester City na manhã de sexta-feira, segundo o SPORT. Esse movimento tático espelha a novela envolvendo Ferran Torres, que recebeu flexibilidade semelhante do Barcelona quando sua transferência de € 50 milhões para o PSG era iminente.

    Embora o desejo do jogador de se transferir para o Spotify Camp Nou seja absoluto, ele está determinado a conduzir a situação de forma profissional. Ele entende que faltar ao treino pode ser visto como um sinal de rebeldia, e deixou claro que só se manterá afastado com a permissão de seu atual empregador.


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  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    Barça vê segunda oferta ser rejeitada

    Apesar da posição pessoal do jogador, o City está se mostrando um negociador duro. O clube inglês já bateu o pé diante de várias investidas do gigante catalão. Mais recentemente, o Blaugrana viu uma proposta melhorada no valor aproximado de € 60 milhões ser rejeitada pela cúpula do Etihad, que se recusa a reduzir suas exigências apesar de Rodri entrar no último ano de seu contrato.

    O novo técnico do City, Enzo Maresca, afirmou publicamente que espera o retorno do jogador, apesar da intensa especulação. Após um amistoso de pré-temporada em Seul, o treinador italiano foi firme sobre o cronograma. "Sim, no momento ele estará em Manchester. Não há atualização. Em 14 de agosto ele estará de volta", disse Maresca aos repórteres.


  • Intervenção de Flick e recusa do Madrid

    O impulso por trás desta transferência foi alimentado por conversas pessoais entre Rodri e o técnico do Barcelona, Hansi Flick. Segundo relatos, o treinador alemão entrou em contato com o espanhol para apresentar sua visão tática, convencendo o meio-campista de que ele seria a peça central do novo meio-campo do Barça.

    "Por respeito ao Madrid, já que eles foram exemplares, Rodri os informou de que sua decisão é se juntar ao Barça", declarou o agente de Rodri durante uma entrevista. Essa comunicação clara ajudou a manter uma relação respeitosa entre as partes envolvidas, mas também não deixa dúvidas sobre onde está o coração do jogador.


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  • RodriGetty Images

    Obstáculos finais na saga

    Embora a vontade do jogador esteja clara, o negócio ainda depende de os dois clubes chegarem a um acordo. Segundo informações, o City já procura substitutos, com o craque do Chelsea Enzo Fernandez citado como um alvo em potencial, embora os altos custos ligados ao argentino tornem a saída de Rodri ainda mais delicada. O City tem uma política de longa data de não manter jogadores contra a vontade deles, mas nunca foi conhecido por vender seus melhores atletas por menos do que o valor de mercado.

    Para o Barcelona, a urgência é real. Com a condição física de Frenkie de Jong ainda sendo uma grande preocupação e a temporada se aproximando rapidamente, garantir um meio-campista de classe mundial é a prioridade máxima de Deco e da diretoria. O clube está preparado para fazer um esforço significativo para fechar o negócio nos próximos dias.

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