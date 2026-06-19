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Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Rodri foi defendido contra críticas “ofensivas”, enquanto o técnico da Espanha insiste que o craque do Manchester City é “o melhor do mundo”

Rodri
Espanha
L. de la Fuente
Espanha x Cabo Verde
Copa do Mundo

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, defendeu veementemente Rodri após as críticas surgirem na sequência do empate sem gols da La Roja contra Cabo Verde na estreia da Copa do Mundo de 2026. O meio-campista do Manchester City foi acusado de retardar o ritmo de jogo da Espanha, mas o técnico rejeitou essas alegações e insistiu que o meio-campista continua sendo o melhor jogador do mundo.

  • De la Fuente rejeita as críticas a Rodri

    De la Fuente rebateu as críticas de que Rodri estaria prejudicando o estilo de jogo da Espanha após o decepcionante empate em 0 a 0 com Cabo Verde na partida de estreia da seleção na Copa do Mundo de 2026. O meio-campista do Manchester City foi alvo de críticas depois que a Espanha não conseguiu marcar nenhum gol, com alguns críticos alegando que sua presença retarda as transições da equipe. No entanto, De la Fuente deixou claro que discorda dessa avaliação e continua apoiando totalmente um de seus jogadores mais influentes.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Técnico da Espanha dá apoio enfático

    Em entrevista ao programa “El Partidazo de Cope”, De la Fuente rejeitou as críticas dirigidas a Rodri e questionou a lógica por trás delas. O técnico da seleção espanhola reforçou então sua admiração pelo meio-campista, argumentando que, mesmo em um momento de baixo rendimento, Rodri continua entre os melhores jogadores em sua posição.

    “Meu Deus, por favor. Como você pode dizer coisas assim? Algumas pessoas podem dizer uma coisa ou outra, mas, de qualquer forma, acho extremamente ofensivo dizer isso sobre o melhor jogador do mundo”, disse De la Fuente.

    “Rodrigo é o melhor jogador do mundo e, mesmo jogando a 50% da capacidade, é muito melhor do que a maioria dos meio-campistas do mundo. Mesmo a 50%. E para nós, ele é um jogador de importância excepcional, com clareza, visão e equilíbrio fantásticos. Rodrigo é um farol para nós.”

  • De la Fuente questiona o tratamento dado às estrelas espanholas

    Além de defender o desempenho de Rodri, De la Fuente sugeriu que os jogadores espanhóis costumam ser julgados com mais severidade do que outras estrelas internacionais. O técnico questionou se críticas semelhantes seriam dirigidas a outros jogadores amplamente considerados entre os melhores do mundo.

    Ele disse: “Será que ousariam dizer isso sobre outros jogadores que também são considerados entre os melhores do mundo? Será que ousariam? Acho que não. Mas, como são espanhóis, dá para dizer coisas sobre nossos jogadores que não se dizem sobre os outros.”

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    A Espanha busca uma melhora após um início frustrante

    A Espanha precisa superar rapidamente o frustrante resultado da estreia e encontrar maior eficiência no ataque no restante da fase de grupos. À medida que o escrutínio se intensifica, espera-se que tanto Rodri quanto a seleção nacional respondam com atuações mais sólidas quando enfrentarem a Arábia Saudita no domingo.

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