Rodri foi defendido contra críticas “ofensivas”, enquanto o técnico da Espanha insiste que o craque do Manchester City é “o melhor do mundo”

Em entrevista ao programa “El Partidazo de Cope”, De la Fuente rejeitou as críticas dirigidas a Rodri e questionou a lógica por trás delas. O técnico da seleção espanhola reforçou então sua admiração pelo meio-campista, argumentando que, mesmo em um momento de baixo rendimento, Rodri continua entre os melhores jogadores em sua posição.

“Meu Deus, por favor. Como você pode dizer coisas assim? Algumas pessoas podem dizer uma coisa ou outra, mas, de qualquer forma, acho extremamente ofensivo dizer isso sobre o melhor jogador do mundo”, disse De la Fuente.

“Rodrigo é o melhor jogador do mundo e, mesmo jogando a 50% da capacidade, é muito melhor do que a maioria dos meio-campistas do mundo. Mesmo a 50%. E para nós, ele é um jogador de importância excepcional, com clareza, visão e equilíbrio fantásticos. Rodrigo é um farol para nós.”