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RodriGetty Images
Yosua Arya
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Rodri faz sua escolha! Astro do Barcelona ignora Kylian Mbappe ao citar as seis estrelas que "merecem totalmente" a Bola de Ouro

Rodri
Barcelona
Espanha
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Copa do Mundo

O meio-campista do Barcelona, Rodri, apoiou fortemente um de seus companheiros de seleção espanhola para vencer a Bola de Ouro de 2026 após o triunfo de La Roja na Copa do Mundo. O ex-jogador do Manchester City citou seis compatriotas merecedores, enquanto deixou de fora de forma notável vários candidatos de alto perfil, como Kylian Mbappe e Harry Kane.

  • Rodri quer um vencedor espanhol da Bola de Ouro

    Rodri revelou suas preferências para a próxima Bola de Ouro de 2026. Após o histórico título da Copa do Mundo da Espanha, o jogador de 30 anos insiste que o prestigioso prêmio individual precisa ir para um integrante da seleção espanhola. Em entrevista ao El Partidazo de COPE, o ex-astro do City revelou sua lista de seis nomes para o prêmio. Sem surpresa, sua seleção é composta inteiramente por companheiros de seleção.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Defendendo seus companheiros de equipe

    Rodri não poupou palavras ao defender a causa de seus compatriotas. Ele listou Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Ferran Torres e ele mesmo como os indicados de direito.

    "O que eu realmente gostaria é que um espanhol ganhasse", afirmou Rodri. "Há seis de nós [indicados]: Cucurella, Cubarsi, Rodri, Ruiz, Lamine e Ferran. Posso dizer que, individualmente, cada um deles merece absolutamente a Bola de Ouro. Acho que todos os meus companheiros de equipe têm argumentos sólidos."

  • Analisando as candidatas da Espanha

    Rodri destacou especificamente o que torna cada candidato espanhol tão especial. Ele observou que Ruiz conquistou o maior número de títulos coletivos ao longo da exigente campanha.

    Ele também elogiou seus companheiros mais jovens do Barcelona, destacando Cubarsi por suas conquistas incríveis com apenas 19 anos e classificando Yamal como simplesmente "incrível". Enquanto isso, creditou a Torres o gol decisivo quando mais importava.

    "Fabian Ruiz é o que conquistou mais títulos", acrescentou. "Cubarsi, pelo que alcançou com apenas 19 anos. Ferran marcou o gol decisivo. Quanto a mim, fui eleito o Jogador do Torneio. E Lamine é incrível."

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  • Yamal MbappeGetty Images

    Ignorando as superestrelas internacionais

    Ao focar inteiramente em seus compatriotas espanhóis vitoriosos, Rodri deixou de fora de sua lista de favoritos alguns dos maiores nomes ofensivos do futebol mundial. Potências globais como Kylian Mbappe, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembele foram totalmente omitidos da conversa.

    Apesar de ignorar sua evidente capacidade de fazer gols, o jogador de 30 anos admitiu que entendia perfeitamente as enormes campanhas midiáticas em torno desses atacantes de elite. "Acho ótimo que eles se considerem os melhores do mundo", afirmou calmamente.

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