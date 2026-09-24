Rodri destacou especificamente o que torna cada candidato espanhol tão especial. Ele observou que Ruiz conquistou o maior número de títulos coletivos ao longo da exigente campanha.

Ele também elogiou seus companheiros mais jovens do Barcelona, destacando Cubarsi por suas conquistas incríveis com apenas 19 anos e classificando Yamal como simplesmente "incrível". Enquanto isso, creditou a Torres o gol decisivo quando mais importava.

"Fabian Ruiz é o que conquistou mais títulos", acrescentou. "Cubarsi, pelo que alcançou com apenas 19 anos. Ferran marcou o gol decisivo. Quanto a mim, fui eleito o Jogador do Torneio. E Lamine é incrível."