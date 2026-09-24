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Rodri faz sua escolha! Astro do Barcelona ignora Kylian Mbappe ao citar as seis estrelas que "merecem totalmente" a Bola de Ouro
Rodri quer um vencedor espanhol da Bola de Ouro
Rodri revelou suas preferências para a próxima Bola de Ouro de 2026. Após o histórico título da Copa do Mundo da Espanha, o jogador de 30 anos insiste que o prestigioso prêmio individual precisa ir para um integrante da seleção espanhola. Em entrevista ao El Partidazo de COPE, o ex-astro do City revelou sua lista de seis nomes para o prêmio. Sem surpresa, sua seleção é composta inteiramente por companheiros de seleção.
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Defendendo seus companheiros de equipe
Rodri não poupou palavras ao defender a causa de seus compatriotas. Ele listou Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Ferran Torres e ele mesmo como os indicados de direito.
"O que eu realmente gostaria é que um espanhol ganhasse", afirmou Rodri. "Há seis de nós [indicados]: Cucurella, Cubarsi, Rodri, Ruiz, Lamine e Ferran. Posso dizer que, individualmente, cada um deles merece absolutamente a Bola de Ouro. Acho que todos os meus companheiros de equipe têm argumentos sólidos."
Analisando as candidatas da Espanha
Rodri destacou especificamente o que torna cada candidato espanhol tão especial. Ele observou que Ruiz conquistou o maior número de títulos coletivos ao longo da exigente campanha.
Ele também elogiou seus companheiros mais jovens do Barcelona, destacando Cubarsi por suas conquistas incríveis com apenas 19 anos e classificando Yamal como simplesmente "incrível". Enquanto isso, creditou a Torres o gol decisivo quando mais importava.
"Fabian Ruiz é o que conquistou mais títulos", acrescentou. "Cubarsi, pelo que alcançou com apenas 19 anos. Ferran marcou o gol decisivo. Quanto a mim, fui eleito o Jogador do Torneio. E Lamine é incrível."
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Ignorando as superestrelas internacionais
Ao focar inteiramente em seus compatriotas espanhóis vitoriosos, Rodri deixou de fora de sua lista de favoritos alguns dos maiores nomes ofensivos do futebol mundial. Potências globais como Kylian Mbappe, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembele foram totalmente omitidos da conversa.
Apesar de ignorar sua evidente capacidade de fazer gols, o jogador de 30 anos admitiu que entendia perfeitamente as enormes campanhas midiáticas em torno desses atacantes de elite. "Acho ótimo que eles se considerem os melhores do mundo", afirmou calmamente.
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