O Barcelona chegou a um grande acordo para contratar o meio-campista estrela Rodri, do Manchester City, em um contrato de quatro anos. O negócio, avaliado em aproximadamente £ 65 milhões, representa um grande golpe para a equipe de Hansi Flick, que busca se restabelecer no topo do futebol europeu. Apesar do interesse do rival Real Madrid, o jogador da seleção espanhola permaneceu comprometido com a transferência para o Camp Nou durante toda a negociação.

O meio-campista nascido em Madri desembarcou no terminal de voos privados de El Prat acompanhado da família e falou brevemente sobre sua empolgação com a mudança. Ao falar com a imprensa na chegada, o meio-campista disse: "Muito feliz por chegar. Foram dias intensos, mas estou feliz que tudo tenha sido resolvido. Jogar pelo Barça é um sonho para mim. Estou realmente ansioso para encontrar meus companheiros de equipe, muitos dos quais eu já conheço da seleção. Agora é hora de trabalhar e dar o meu melhor."