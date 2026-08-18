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RodriGetty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Rodri faz pedido ousado sobre número de camisa a novo companheiro de equipe do Barcelona enquanto estrela do Manchester City desembarca para transferência de £ 65 milhões

Rodri
Barcelona
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F. Lopez
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O craque do Manchester City Rodri chegou à Catalunha para finalizar uma transferência bombástica para o Barcelona, encerrando sua passagem de sete anos repleta de títulos pelo Etihad Stadium. Segundo relatos, o meio-campista espanhol não perdeu tempo para marcar presença e entrou em contato com um futuro companheiro de equipe sobre o número de camisa que prefere.

  • Barcelona fecha acordo gigantesco por volante

    O Barcelona chegou a um grande acordo para contratar o meio-campista estrela Rodri, do Manchester City, em um contrato de quatro anos. O negócio, avaliado em aproximadamente £ 65 milhões, representa um grande golpe para a equipe de Hansi Flick, que busca se restabelecer no topo do futebol europeu. Apesar do interesse do rival Real Madrid, o jogador da seleção espanhola permaneceu comprometido com a transferência para o Camp Nou durante toda a negociação.

    O meio-campista nascido em Madri desembarcou no terminal de voos privados de El Prat acompanhado da família e falou brevemente sobre sua empolgação com a mudança. Ao falar com a imprensa na chegada, o meio-campista disse: "Muito feliz por chegar. Foram dias intensos, mas estou feliz que tudo tenha sido resolvido. Jogar pelo Barça é um sonho para mim. Estou realmente ansioso para encontrar meus companheiros de equipe, muitos dos quais eu já conheço da seleção. Agora é hora de trabalhar e dar o meu melhor."

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  • FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Troca de número de camisa foi solicitada durante as negociações

    Mesmo antes de sua apresentação oficial, o meio-campista já começou a discutir questões logísticas com seus novos companheiros de equipe. De acordo com Fabrizio Romano, Rodri entrou em contato com Fermin Lopez para pedir sua tradicional camisa 16, que ele vestiu com destaque no Etihad Stadium. Enquanto isso, espera-se que Fermin passe a usar a camisa 7, que foi recentemente desocupada após a saída de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain. O número também foi usado de forma infame por Ousmane Dembele e Antoine Griezmann nas últimas temporadas. Essa reorganização permite que a superestrela que está chegando se sinta imediatamente em casa enquanto busca ser o pilar do meio-campo de Flick na temporada 2026-27.



  • Planos futuros para a camisa 9

    Enquanto Rodri já definiu seu número, as especulações continuam em torno da icônica camisa 9, que está vaga desde a saída de Robert Lewandowski. Reportagem do SPORT indica que o Barcelona está mantendo a camisa reservada intencionalmente para Julian Alvarez. O atacante argentino, que brilhou ao lado de Rodri no Manchester City, segue como um alvo de longo prazo do gigante catalão, que busca montar um setor ofensivo capaz de dominar tanto La Liga quanto a Champions League nos próximos anos. Outros reforços já teriam definido seus números, com Karim Adeyemi supostamente preferindo a camisa 14.

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  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Manchester City busca substituto para Rodri

    A saída de um jogador do calibre de Rodri deixa um enorme vazio no meio-campo de Enzo Maresca, e o clube do Etihad já trabalha em um substituto. Maresca identificou Enzo Fernandez, do Chelsea, como seu principal alvo, embora o clube londrino esteja pedindo uma impressionante taxa de £120 milhões.

    À medida que a janela de transferências entra em sua reta final, a pressão sobre a diretoria do City aumenta para decidir se vai atender ao alto preço pedido por Fernandez. Com Elliot Anderson já chegando vindo do Nottingham Forest, Maresca busca montar um meio-campo mais dinâmico, especialmente após a prejudicial derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra.

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