Rodri faz alerta sobre a defesa apesar de marcar seu primeiro gol pelo Barcelona na goleada sobre o Real Betis

O Barcelona manteve o início de temporada sensacional sob o comando de Hansi Flick, conquistando sua 11ª vitória consecutiva na temporada contra o Betis. Apesar da atuação ofensiva dominante, com gols de cinco jogadores diferentes, Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia e Dani Olmo, o Barcelona passou por dificuldades momentâneas ao sofrer gols de Valentín Gomez e Abde Ezzalzouli. Os lances expuseram fragilidades que ainda persistem nas transições defensivas da equipe antes de ela disparar no placar no segundo tempo.

Rodri destacou a necessidade de maior solidez defensiva para que o Barcelona realmente domine em todas as frentes nesta temporada. “A equipe está mostrando seu potencial ofensivo, mas estamos sofrendo muitos gols. É aí que podemos melhorar”, disse ele, segundo o SPORT.