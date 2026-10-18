Getty Images Sport
Traduzido por
Rodri faz alerta sobre a defesa apesar de marcar seu primeiro gol pelo Barcelona na goleada sobre o Real Betis
Autor do gol pede foco na defesa
O Barcelona manteve o início de temporada sensacional sob o comando de Hansi Flick, conquistando sua 11ª vitória consecutiva na temporada contra o Betis. Apesar da atuação ofensiva dominante, com gols de cinco jogadores diferentes, Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia e Dani Olmo, o Barcelona passou por dificuldades momentâneas ao sofrer gols de Valentín Gomez e Abde Ezzalzouli. Os lances expuseram fragilidades que ainda persistem nas transições defensivas da equipe antes de ela disparar no placar no segundo tempo.
Rodri destacou a necessidade de maior solidez defensiva para que o Barcelona realmente domine em todas as frentes nesta temporada. “A equipe está mostrando seu potencial ofensivo, mas estamos sofrendo muitos gols. É aí que podemos melhorar”, disse ele, segundo o SPORT.
- Getty Images Sport
Herói com os pés no chão marca seu primeiro gol pelo Barcelona
Rodri foi decisivo para a vitória ao marcar seu primeiro gol com a camisa do Barcelona e recolocar a equipe à frente em um momento crucial da partida. Apesar do gol e da comemoração, o espanhol manteve os pés no chão. Ao comentar o resultado suado, o meio-campista destacou a dificuldade do jogo e a tranquilidade que seu gol trouxe.
“Estou muito feliz e satisfeito com a vitória. Este é um dos estádios mais difíceis da liga. Eles vivem uma boa fase e fizeram uma grande partida. Estou feliz pelo meu gol, que nos deu tranquilidade no momento em que estávamos pior”, explicou o meio-campista.
Rodri apoia árbitro em meio ao caos do VAR
A partida teve suas polêmicas, já que vários lances importantes exigiram a intervenção do VAR, incluindo um gol anulado de Giovani Lo Celso e um cartão vermelho para os donos da casa. Entre os momentos decisivos estiveram o gol anulado de Giovani Lo Celso e o cartão vermelho mostrado à equipe mandante. Ambos mudaram drasticamente o rumo do jogo e provocaram discussões acaloradas em campo. Rodri deu sua opinião sobre as decisões da arbitragem que marcaram o segundo tempo.
“O toque de mão foi bastante antinatural. Por isso, o gol foi anulado. Respeitem as decisões dos árbitros. Não vi o lance do cartão vermelho”, afirmou Rodri.
- AFP
Meio-campista critica duramente o gramado “difícil” de La Cartuja
Após a partida em La Cartuja, Rodri demonstrou clara frustração com as condições do gramado e apontou que a qualidade abaixo do esperado atrapalhou o ritmo de passes característico de sua equipe. Embora o meio-campista tenha se recusado a usar o gramado como desculpa para a atuação, ele ressaltou que as irregularidades do campo dificultaram a circulação de bola e a construção fluida das jogadas que marcam o time.
“Não costumo falar dos gramados, mas hoje foi difícil jogar. Isso dificultou nossa circulação de bola. Sem desculpas. Conseguimos controlar melhor o jogo em determinado momento, mas é verdade que o gramado não estava bom”, afirmou.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.