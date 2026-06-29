Rodri, estrela do Manchester City, será submetido a uma cirurgia devido a uma lesão “misteriosa” antes do início da nova temporada, o que representa um grande revés para Enzo Maresca

O City está se preparando para o início da era Maresca sem um de seus jogadores mais influentes, já que Rodri deve passar por uma cirurgia após o término da Copa do Mundo. O Daily Mailsugere que o vencedor da Bola de Ouro de 2024 está lidando com uma “lesão misteriosa” que requer intervenção cirúrgica para ser resolvida.

Embora o clube de Manchester não tenha se pronunciado sobre os detalhes da lesão, sabe-se que a cirurgia será realizada assim que a campanha da Espanha em busca da glória mundial nos Estados Unidos, no México e no Canadá chegar ao fim. Esse cronograma garante que o jogador de 30 anos ficará ausente durante a maior parte dos preparativos de pré-temporada do City sob o comando do novo técnico.