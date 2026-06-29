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Rodri, estrela do Manchester City, será submetido a uma cirurgia devido a uma lesão “misteriosa” antes do início da nova temporada, o que representa um grande revés para Enzo Maresca
O volante central deve ficar fora dos gramados por um tempo
O City está se preparando para o início da era Maresca sem um de seus jogadores mais influentes, já que Rodri deve passar por uma cirurgia após o término da Copa do Mundo. O Daily Mailsugere que o vencedor da Bola de Ouro de 2024 está lidando com uma “lesão misteriosa” que requer intervenção cirúrgica para ser resolvida.
Embora o clube de Manchester não tenha se pronunciado sobre os detalhes da lesão, sabe-se que a cirurgia será realizada assim que a campanha da Espanha em busca da glória mundial nos Estados Unidos, no México e no Canadá chegar ao fim. Esse cronograma garante que o jogador de 30 anos ficará ausente durante a maior parte dos preparativos de pré-temporada do City sob o comando do novo técnico.
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O momento não poderia ser pior para Maresca
Maresca, que voltou ao Etihad Stadium após um acordo de indenização com o Chelsea, esperava uma transição tranquila ao assumir o comando. No entanto, a perda de Rodri logo no início da temporada representa uma grande dor de cabeça para o técnico italiano. “O Manchester City é um clube que conheço muito bem e ter a chance de comandar essa equipe é uma oportunidade brilhante para mim”, afirmou Maresca ao ser nomeado. “Esta será minha terceira passagem por aqui. Conheço este clube, conheço as exigências e conheço as expectativas.”
Apesar de conhecer bem o elenco, substituir a disciplina tática proporcionada por Rodri é uma tarefa desafiadora. O técnico continua otimista quanto à integridade estrutural do clube, acrescentando: “O City é um clube de futebol incrivelmente bem administrado. Tudo o que fazem é inovador, planejado e com um propósito claro. Para um técnico, essa é uma situação de sonho. Isso proporciona a consistência de que preciso para fazer meu trabalho de forma eficaz. Mal posso esperar para começar a treinar os jogadores. Quero que vençamos, joguemos um bom futebol e aproveitemos a pressão de representar o Manchester City.”
Incerteza contratual paira sobre o Etihad
A notícia da lesão surge em um momento delicado no que diz respeito ao futuro de Rodri a longo prazo em Manchester. O ex-jogador do Atlético de Madrid está entrando nos últimos 12 meses de seu contrato atual e, embora haja relatos de que uma proposta de renovação esteja em jogo, as negociações ainda não avançaram. Isso gerou intensas especulações sobre um possível retorno à Espanha, com o Real Madrid sendo fortemente associado a uma possível contratação do meio-campista.
Caso sua situação contratual permaneça sem solução, Rodri estaria apto a assinar um pré-contrato com clubes do exterior já a partir de 1º de janeiro. Uma transferência para o Bernabéu significaria o reencontro com seu ex-companheiro de equipe no City, Bernardo Silva, que recentemente se juntou ao Real Madrid de José Mourinho. O City também enfrenta incertezas semelhantes com o zagueiro Nathan Ake, que também está entrando no último ano de seu contrato.
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Preocupações com os níveis de condicionamento físico a longo prazo
Este mais recente revés médico levanta preocupações quanto ao desgaste físico de um jogador que tem sido o coração do recente domínio do City. Na última temporada, Rodri disputou 33 partidas em todas as competições pelo Manchester City, marcando dois gols. Ele possui uma extensa coleção de títulos com o clube, tendo conquistado a Premier League quatro vezes, a Liga dos Campeões uma vez, a FA Cup duas vezes, a Copa da Liga três vezes, além da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, da Supercopa da UEFA e do Community Shield, cada um deles uma vez.
Rodri tem enfrentado um caminho difícil de volta à plena forma física desde que sofreu uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior (LCA) há quase dois anos. Embora tenha retornado à sua melhor forma para conquistar a Bola de Ouro, essa próxima cirurgia sugere que ele ainda está lidando com as sequelas de uma agenda de jogos exaustiva.