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Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Rodri, estrela do Manchester City, se pronuncia após reação negativa a seus comentários sobre a transferência para o Real Madrid

Rodri
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O meio-campista do Manchester City, Rodri, procurou acalmar os ânimos após uma entrevista polêmica na qual pareceu deixar em aberto a possibilidade de uma transferência para o Real Madrid. A declaração do vencedor da Bola de Ouro de que “não se pode recusar os melhores clubes do mundo” gerou acusações de deslealdade por parte dos torcedores nas redes sociais. No entanto, o espanhol insistiu agora que suas palavras foram tiradas de seu contexto essencial.

  • Os comentários polêmicos

    O jogador de 29 anos causou polêmica na semana passada ao indicar publicamente que uma futura transferência para o Santiago Bernabéu não estava descartada.

    Rodri afirmou: “Ter jogado pelo Atlético não me impede de jogar pelo Real Madrid; há outros jogadores que seguiram esse caminho. Não diretamente, mas eventualmente. Não se pode recusar os melhores clubes do mundo. Eu gostaria de voltar para a Espanha, sim, obviamente.”

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  • RodriGetty Images

    Esclarecendo as coisas

    Em resposta à tempestade midiática provocada por suas declarações, Rodri expressou sua frustração com a forma como sua longa entrevista foi resumida em manchetes sensacionalistas. Ele indicou que a ênfase na narrativa sobre uma possível transferência ofuscou as nuances de seu respeito pelo futebol espanhol. Conforme citado pelo Mundo Deportivo, ele disse: “Estou acostumado com isso. Se eles cortam o que querem de uma entrevista de 50 minutos… no fim das contas, não tenho muito mais a dizer. Sou uma pessoa que fala com franqueza. A entrevista está disponível caso queiram ouvi-la na íntegra e não apenas trechos.”

  • Um recurso indispensável

    Apesar dos rumores sobre um possível retorno à La Liga, Rodri continua sendo um pilar fundamental do time do City comandado por Pep Guardiola. Com um contrato válido até 2027, o clube não tem nenhuma pressão imediata para vender seu principal trunfo, que se tornou um dos meio-campistas mais influentes do futebol mundial desde que chegou do Atlético de Madrid em 2019.

    Desde sua chegada ao Etihad Stadium, o espanhol acumulou 293 partidas pelo City, contribuindo com 28 gols e 32 assistências. Sua coleção de troféus é igualmente impressionante, com quatro títulos da Premier League, uma FA Cup, três Carabao Cups, uma Liga dos Campeões, duas Supercopas da UEFA e uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA, além de seu recente triunfo individual na Bola de Ouro.

  • Manchester City v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reduzindo a diferença

    Embora reconheça o desejo de longa data de voltar à Espanha, Rodri esclareceu que seu compromisso com o City continua inabalável, já que ele está focado em ultrapassar o Arsenal na Premier League, apesar de os Gunners estarem atualmente confortavelmente na liderança, com uma vantagem de nove pontos. Como o City tem um jogo a menos, Rodri está determinado a fazer valer as oito partidas finais da temporada, com o objetivo de diminuir essa diferença e conquistar mais um troféu para sua lendária trajetória na Inglaterra.

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