Rodri, estrela do Manchester City, se pronuncia após reação negativa a seus comentários sobre a transferência para o Real Madrid

Apesar dos rumores sobre um possível retorno à La Liga, Rodri continua sendo um pilar fundamental do time do City comandado por Pep Guardiola. Com um contrato válido até 2027, o clube não tem nenhuma pressão imediata para vender seu principal trunfo, que se tornou um dos meio-campistas mais influentes do futebol mundial desde que chegou do Atlético de Madrid em 2019.

Desde sua chegada ao Etihad Stadium, o espanhol acumulou 293 partidas pelo City, contribuindo com 28 gols e 32 assistências. Sua coleção de troféus é igualmente impressionante, com quatro títulos da Premier League, uma FA Cup, três Carabao Cups, uma Liga dos Campeões, duas Supercopas da UEFA e uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA, além de seu recente triunfo individual na Bola de Ouro.