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Rodri, estrela do Manchester City, se pronuncia após reação negativa a seus comentários sobre a transferência para o Real Madrid
Os comentários polêmicos
O jogador de 29 anos causou polêmica na semana passada ao indicar publicamente que uma futura transferência para o Santiago Bernabéu não estava descartada.
Rodri afirmou: “Ter jogado pelo Atlético não me impede de jogar pelo Real Madrid; há outros jogadores que seguiram esse caminho. Não diretamente, mas eventualmente. Não se pode recusar os melhores clubes do mundo. Eu gostaria de voltar para a Espanha, sim, obviamente.”
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Esclarecendo as coisas
Em resposta à tempestade midiática provocada por suas declarações, Rodri expressou sua frustração com a forma como sua longa entrevista foi resumida em manchetes sensacionalistas. Ele indicou que a ênfase na narrativa sobre uma possível transferência ofuscou as nuances de seu respeito pelo futebol espanhol. Conforme citado pelo Mundo Deportivo, ele disse: “Estou acostumado com isso. Se eles cortam o que querem de uma entrevista de 50 minutos… no fim das contas, não tenho muito mais a dizer. Sou uma pessoa que fala com franqueza. A entrevista está disponível caso queiram ouvi-la na íntegra e não apenas trechos.”
Um recurso indispensável
Apesar dos rumores sobre um possível retorno à La Liga, Rodri continua sendo um pilar fundamental do time do City comandado por Pep Guardiola. Com um contrato válido até 2027, o clube não tem nenhuma pressão imediata para vender seu principal trunfo, que se tornou um dos meio-campistas mais influentes do futebol mundial desde que chegou do Atlético de Madrid em 2019.
Desde sua chegada ao Etihad Stadium, o espanhol acumulou 293 partidas pelo City, contribuindo com 28 gols e 32 assistências. Sua coleção de troféus é igualmente impressionante, com quatro títulos da Premier League, uma FA Cup, três Carabao Cups, uma Liga dos Campeões, duas Supercopas da UEFA e uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA, além de seu recente triunfo individual na Bola de Ouro.
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Reduzindo a diferença
Embora reconheça o desejo de longa data de voltar à Espanha, Rodri esclareceu que seu compromisso com o City continua inabalável, já que ele está focado em ultrapassar o Arsenal na Premier League, apesar de os Gunners estarem atualmente confortavelmente na liderança, com uma vantagem de nove pontos. Como o City tem um jogo a menos, Rodri está determinado a fazer valer as oito partidas finais da temporada, com o objetivo de diminuir essa diferença e conquistar mais um troféu para sua lendária trajetória na Inglaterra.