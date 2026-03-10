Rodri, estrela do Manchester City, denunciado à polícia por vizinhos irritados por “invasão de privacidade”

Os moradores locais têm manifestado sua frustração, observando que a proximidade do drone é particularmente intrusiva, dada a altura dos imóveis. Um morador, motorista de caminhão que mora no 34º andar, descreveu o momento em que ele e sua parceira avistaram o dispositivo.

“Eu moro com minha parceira em um andar alto e a última coisa que você espera ver quando está assistindo televisão é um drone a um metro da janela”, disse ele ao The Sun. “Minha esposa fica muito nervosa com isso. Uma das vantagens de morar tão alto é que você não é visto por ninguém, mas agora estamos sendo incomodados por Rodri e seu drone.”

Outro vizinho acrescentou que a situação parecia uma violação das leis de voyeurismo, confirmando que sua namorada ligou para o 101 para reclamar do incômodo contínuo.