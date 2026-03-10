Getty Images Sport
Rodri, estrela do Manchester City, denunciado à polícia por vizinhos irritados por “invasão de privacidade”
O hobby do astro da cidade em arranha-céus provoca reação local
O jogador da seleção espanhola, que mora em uma cobertura em Salford, teria irritado os moradores dos apartamentos do centro da cidade. Rodri é acusado de voar com um drone a poucos metros das janelas dos inquilinos à noite, comprometendo a privacidade dos moradores dos andares mais altos. Muitos moradores reclamaram com o concierge do prédio e com a Polícia da Grande Manchester que as luzes verdes piscantes do dispositivo os deixaram “nervosos” e “atormentados”. Grupos do WhatsApp do prédio compartilharam fotos do jogador de 29 anos em sua varanda com um controle remoto, o que levou a reclamações formais sobre assédio e regulamentos da CAA (Autoridade de Aviação Civil).
Moradores reclamam dos voos "incômodos" fora de suas janelas
Os moradores locais têm manifestado sua frustração, observando que a proximidade do drone é particularmente intrusiva, dada a altura dos imóveis. Um morador, motorista de caminhão que mora no 34º andar, descreveu o momento em que ele e sua parceira avistaram o dispositivo.
“Eu moro com minha parceira em um andar alto e a última coisa que você espera ver quando está assistindo televisão é um drone a um metro da janela”, disse ele ao The Sun. “Minha esposa fica muito nervosa com isso. Uma das vantagens de morar tão alto é que você não é visto por ninguém, mas agora estamos sendo incomodados por Rodri e seu drone.”
Outro vizinho acrescentou que a situação parecia uma violação das leis de voyeurismo, confirmando que sua namorada ligou para o 101 para reclamar do incômodo contínuo.
Análise jurídica para o meio-campista
De acordo com a legislação do Reino Unido, os pilotos de drones devem respeitar a privacidade, evitar causar incômodos e, normalmente, precisam passar por um teste teórico e registrar os aparelhos com determinado peso. A Polícia da Grande Manchester confirmou que está “investigando” as denúncias. Para um jogador que mantém uma vida pessoal discreta, esse repentino escrutínio legal marca um raro momento de publicidade negativa desde sua transferência de 63 milhões de libras do Atlético de Madrid em 2019.
Investigações policiais e uma corrida crucial para o City
A polícia irá interrogar o meio-campista para garantir que ele compreenda as leis britânicas sobre aviação e privacidade. Embora seja improvável que isso resulte em acusações graves se for resolvido rapidamente, a distração surge em um momento delicado para o Manchester City. Ele poderá ser multado ou advertido se a polícia constatar uma violação da CAA.
Por enquanto, ele continuará focado no futebol, já que a equipe de Pep Guardiola entra em uma agenda intensa da Premier League e da Liga dos Campeões.
