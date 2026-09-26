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Rodri, estrela do Barcelona, defende o Manchester City sobre as 115 acusações financeiras da Premier League
Apoiando seus ex-empregadores
Rodri manifestou apoio ao seu antigo clube em meio à batalha judicial em curso com a Premier League. Relatos recentes sugerem que o clube inglês deve ser considerado culpado na grande maioria das 115 acusações financeiras que enfrenta.
Apesar dessas alegações, o jogador da seleção espanhola mantém total confiança na diretoria do Etihad Stadium. O City não negou oficialmente os relatos mais recentes, enquanto a Premier League se recusou a comentar o processo confidencial. Rodri passou sete anos de muito sucesso em Manchester antes de se transferir para o Barcelona neste verão. As acusações se referem a um período anterior à chegada do vencedor da Bola de Ouro de 2024 à Inglaterra, em 2019.
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Olhando nos olhos deles
Rodri falou com a imprensa na sexta-feira e apoiou com firmeza os dirigentes do City. Ele revelou que os executivos do clube sempre foram completamente transparentes com o elenco em relação às acusações em andamento.
"Eles sempre nos disseram da confiança que tinham na própria inocência e, quando você olha nos olhos de alguém e a pessoa te diz isso", explicou Rodri, em declaração reproduzida pela ESPN. "Sempre ficamos calmos, nunca vimos o time ficar nervoso com esse tipo de coisa."
O meio-campista também relembrou uma situação semelhante em 2020, quando a Uefa inicialmente baniu o City das competições europeias antes de um recurso reverter a decisão.
"Eu acredito na inocência do clube", acrescentou. "Conheço bem o clube. Na época, nos disseram para ficar calmos e que tudo havia sido feito corretamente."
Defendendo o sucesso do Manchester City
As reportagens recentes lançaram uma sombra sobre a era sem precedentes de domínio do Manchester City. No entanto, Rodri insiste que qualquer controvérsia fora de campo não pode apagar o enorme esforço feito por Pep Guardiola e seus jogadores.
"Quando você vive o dia a dia naquele clube, com todas as pessoas que trabalharam duro todos esses anos para ter o sucesso que tivemos, com Pep [Guardiola], os proprietários, todos que trabalharam nisso. Eles não podem tirar isso de nós", declarou Rodri.
"É algo que não se paga com dinheiro, é esforço, parceria, estar lado a lado. Tivemos muito sucesso, aqui em Wembley, e posso dizer que tudo foi merecido."
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Mudando o foco para o confronto em Wembley
Por enquanto, a Premier League dará continuidade ao seu processo legal confidencial envolvendo o caso financeiro do City. Um desfecho final acabará revelando quais consequências, se houver alguma, o clube enfrentará. Enquanto isso, Rodri precisa deixar de lado sua lealdade ao clube e focar no compromisso internacional. O meio-campista deve ser o capitão da Espanha quando a equipe enfrentar a Inglaterra em Wembley, pela Liga das Nações da Uefa, no sábado.
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