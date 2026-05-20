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Rodri Real Madrid 2026Getty/GOAL
Muhammad Zaki

Traduzido por

Rodri está “muito interessado” em uma transferência para o Real Madrid, já que pretende seguir Pep Guardiola após a saída deste do Manchester City

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Rodri, peça-chave do meio-campo do Manchester City, estaria desesperado para garantir uma transferência para o Real Madrid, à medida que a era de Pep Guardiola no Etihad Stadium chega ao fim. O jogador da seleção espanhola há muito tempo é um alvo de sonho para os “Los Blancos”, e as mudanças em Manchester finalmente abriram uma porta que antes parecia estar permanentemente trancada.

  • Uma era lendária chega ao fim no Etihad

    O catalisador dessa possível transferência sensacional é a saída iminente de Guardiola, segundo o Marca. Após uma década de domínio sem precedentes, o técnico catalão está prestes a encerrar sua lendária passagem pelo Manchester City neste verão. Essa mudança alterou profundamente o futuro de vários jogadores-chave que estavam intrinsecamente ligados ao projeto do treinador.

    Para Rodri, Guardiola foi um mentor que o transformou no que se pode considerar o melhor volante do mundo. Com a saída do técnico, os laços emocionais e profissionais que mantinham Rodri na Premier League enfraqueceram significativamente, abrindo caminho para um retorno à sua cidade natal.

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  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    A admiração de longa data pelo Real Madrid

    O Real Madrid nunca escondeu sua admiração pelo jogador de 29 anos. Desde a aposentadoria de Toni Kroos, a necessidade de um jogador capaz de ditar o ritmo do jogo a partir da defesa tornou-se uma prioridade no Bernabéu. A diretoria do clube acredita que Rodri é a solução perfeita para proporcionar o equilíbrio que, por vezes, tem faltado em seu elenco repleto de estrelas.

    O momento coincide com uma grande mudança na direção do clube na capital espanhola. José Mourinho teria chegado a um acordo verbal para se tornar o próximo técnico do Real Madrid, e o clube se prepara para uma campanha agressiva de contratações. Rodri é visto como a contratação prioritária para ancorar este próximo capítulo da história do clube.

  • O City está em vantagem com um contrato válido até 2027

    Embora Rodri esteja “muito ansioso” para voltar à Espanha, conseguir tirá-lo do Manchester City continua sendo uma tarefa difícil. Ele tem contrato até 2027, e o City é conhecido por ser um adversário difícil nas negociações. Perder seu âncora tático ao mesmo tempo que seu lendário técnico é um cenário que os campeões ingleses lutarão para evitar, especialmente considerando as dificuldades que a equipe enfrentou durante a ausência dele por lesão na última temporada.

    No entanto, as imensas qualidades físicas e técnicas de Rodri fazem com que valha a pena a batalha para o Real Madrid. Com mais de 1,90 m de altura, ele oferece uma combinação única de presença e requinte. Ele é um mestre em ditar o ritmo do jogo, sabendo exatamente quando acelerar os ataques e quando pressionar, o que o torna o sucessor ideal para o icônico trio de meio-campistas formado por Kroos, Luka Modric e Casemiro.


  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Reconciliação e seguir em frente

    A relação entre Rodri e o Real Madrid nem sempre foi perfeita. Houve pequenas tensões institucionais após a cerimônia do Ballon d'Or de 2024 e a decisão do clube de boicotar o evento. No entanto, Florentino Pérez teria tomado medidas para amenizar a situação, reconhecendo que a qualidade do jogador transcende quaisquer desentendimentos temporários.

    Por enquanto, Rodri continua focado em terminar a temporada com força total pelo Man City e de olho na Copa do Mundo com a Espanha. No entanto, se as circunstâncias financeiras e esportivas certas se alinharem neste verão, o homem que passou anos como o coração de um dos melhores times da Premier League poderá finalmente voltar para casa para liderar o meio-campo na capital espanhola.


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