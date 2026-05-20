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Rodri está “muito interessado” em uma transferência para o Real Madrid, já que pretende seguir Pep Guardiola após a saída deste do Manchester City
Uma era lendária chega ao fim no Etihad
O catalisador dessa possível transferência sensacional é a saída iminente de Guardiola, segundo o Marca. Após uma década de domínio sem precedentes, o técnico catalão está prestes a encerrar sua lendária passagem pelo Manchester City neste verão. Essa mudança alterou profundamente o futuro de vários jogadores-chave que estavam intrinsecamente ligados ao projeto do treinador.
Para Rodri, Guardiola foi um mentor que o transformou no que se pode considerar o melhor volante do mundo. Com a saída do técnico, os laços emocionais e profissionais que mantinham Rodri na Premier League enfraqueceram significativamente, abrindo caminho para um retorno à sua cidade natal.
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A admiração de longa data pelo Real Madrid
O Real Madrid nunca escondeu sua admiração pelo jogador de 29 anos. Desde a aposentadoria de Toni Kroos, a necessidade de um jogador capaz de ditar o ritmo do jogo a partir da defesa tornou-se uma prioridade no Bernabéu. A diretoria do clube acredita que Rodri é a solução perfeita para proporcionar o equilíbrio que, por vezes, tem faltado em seu elenco repleto de estrelas.
O momento coincide com uma grande mudança na direção do clube na capital espanhola. José Mourinho teria chegado a um acordo verbal para se tornar o próximo técnico do Real Madrid, e o clube se prepara para uma campanha agressiva de contratações. Rodri é visto como a contratação prioritária para ancorar este próximo capítulo da história do clube.
O City está em vantagem com um contrato válido até 2027
Embora Rodri esteja “muito ansioso” para voltar à Espanha, conseguir tirá-lo do Manchester City continua sendo uma tarefa difícil. Ele tem contrato até 2027, e o City é conhecido por ser um adversário difícil nas negociações. Perder seu âncora tático ao mesmo tempo que seu lendário técnico é um cenário que os campeões ingleses lutarão para evitar, especialmente considerando as dificuldades que a equipe enfrentou durante a ausência dele por lesão na última temporada.
No entanto, as imensas qualidades físicas e técnicas de Rodri fazem com que valha a pena a batalha para o Real Madrid. Com mais de 1,90 m de altura, ele oferece uma combinação única de presença e requinte. Ele é um mestre em ditar o ritmo do jogo, sabendo exatamente quando acelerar os ataques e quando pressionar, o que o torna o sucessor ideal para o icônico trio de meio-campistas formado por Kroos, Luka Modric e Casemiro.
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Reconciliação e seguir em frente
A relação entre Rodri e o Real Madrid nem sempre foi perfeita. Houve pequenas tensões institucionais após a cerimônia do Ballon d'Or de 2024 e a decisão do clube de boicotar o evento. No entanto, Florentino Pérez teria tomado medidas para amenizar a situação, reconhecendo que a qualidade do jogador transcende quaisquer desentendimentos temporários.
Por enquanto, Rodri continua focado em terminar a temporada com força total pelo Man City e de olho na Copa do Mundo com a Espanha. No entanto, se as circunstâncias financeiras e esportivas certas se alinharem neste verão, o homem que passou anos como o coração de um dos melhores times da Premier League poderá finalmente voltar para casa para liderar o meio-campo na capital espanhola.