O catalisador dessa possível transferência sensacional é a saída iminente de Guardiola, segundo o Marca. Após uma década de domínio sem precedentes, o técnico catalão está prestes a encerrar sua lendária passagem pelo Manchester City neste verão. Essa mudança alterou profundamente o futuro de vários jogadores-chave que estavam intrinsecamente ligados ao projeto do treinador.

Para Rodri, Guardiola foi um mentor que o transformou no que se pode considerar o melhor volante do mundo. Com a saída do técnico, os laços emocionais e profissionais que mantinham Rodri na Premier League enfraqueceram significativamente, abrindo caminho para um retorno à sua cidade natal.