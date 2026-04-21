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Rodri está fora da viagem do Manchester City a Burnley devido a uma lesão, e Pep Guardiola não conseguiu confirmar a data de retorno do meio-campista estrela
O volante fica fora dos gramados após o confronto contra o Arsenal
Guardiola confirmou que Rodri não estará disponível para o próximo jogo do City na Premier League contra o Burnley. O vencedor da Bola de Ouro de 2024 sofreu uma lesão na virilha durante a vitória decisiva de domingo sobre o Arsenal, partida em que jogou 88 minutos antes que a dor se tornasse insuportável e o obrigasse a sair de campo.
- AFP
Técnico não tem certeza sobre a data do retorno
O meio-campista passou por exames médicos no início desta semana para determinar a gravidade da lesão. Embora o foco imediato esteja na viagem a Burnley, crescem as preocupações quanto à disponibilidade de Rodri para a semifinal da FA Cup contra o Southampton neste fim de semana. O espanhol enfrenta uma corrida contra o tempo para participar da reta final da campanha do City, embora o time tenha uma pausa significativa no calendário do campeonato após a partida da copa.
“Acho que ele não estará pronto para amanhã”, disse Guardiola em entrevista coletiva pré-jogo. “Vamos ver para os próximos jogos: a semifinal da FA Cup contra o Southampton ou, 12 dias depois, o jogo da Premier League contra o Everton.”
Gonzalez está pronto para assumir o cargo
Com Rodri fora de ação no futuro imediato, espera-se que Guardiola recorra ao elenco para manter o ritmo do City na liderança da tabela. Nico Gonzalez é o principal candidato a preencher a lacuna na posição de volante, função que já desempenhou anteriormente durante as ausências de Rodri por lesão nesta temporada.
O técnico do City não hesitou em elogiar o impacto do substituto, insistindo que tem total confiança na capacidade de adaptação do elenco. Guardiola observou: “Nico Gonzalez nos ajudou muito na ausência de Rodri para chegarmos onde estamos agora.”
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Rodri continua enfrentando dificuldades para recuperar a forma física
O mais recente contratempo de Rodri vem agravar uma temporada complicada para o meio-campista, que perdeu grande parte da primeira metade da campanha devido a um problema no tendão da coxa. Tendo recuperado recentemente sua melhor forma após uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida na temporada passada, este problema na virilha representa mais um obstáculo frustrante para o ex-jogador do Atlético de Madrid.
As dores de cabeça do City na escalação são ainda mais agravadas pelas ausências na linha defensiva. Ruben Dias também está fora da partida contra o Burnley, pois continua se recuperando de uma lesão no tornozelo, obrigando Guardiola a reorganizar sua defesa enquanto os Cityzens buscam voltar ao topo da Premier League.