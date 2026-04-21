Rodri está fora da viagem do Manchester City a Burnley devido a uma lesão, e Pep Guardiola não conseguiu confirmar a data de retorno do meio-campista estrela

O meio-campista passou por exames médicos no início desta semana para determinar a gravidade da lesão. Embora o foco imediato esteja na viagem a Burnley, crescem as preocupações quanto à disponibilidade de Rodri para a semifinal da FA Cup contra o Southampton neste fim de semana. O espanhol enfrenta uma corrida contra o tempo para participar da reta final da campanha do City, embora o time tenha uma pausa significativa no calendário do campeonato após a partida da copa.

“Acho que ele não estará pronto para amanhã”, disse Guardiola em entrevista coletiva pré-jogo. “Vamos ver para os próximos jogos: a semifinal da FA Cup contra o Southampton ou, 12 dias depois, o jogo da Premier League contra o Everton.”