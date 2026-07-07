Rodri envia mensagem a Bernardo Silva após ex-companheiros do Manchester City se envolverem em um confronto acirrado no final da vitória da Espanha sobre Portugal na Copa do Mundo

Rodri, que dominou o meio-campo com 106 toques na bola e 87 passes bem-sucedidos, procurou imediatamente acalmar os ânimos. O vencedor da Bola de Ouro admitiu seu erro após comemorar uma chance perdida de gol pelo meia-atacante português, que também é seu ex-companheiro de clube.

Em declarações à imprensa após a partida, Rodri afirmou: “Já disse isso antes, cometi um erro porque comemorei quando ele falhou. Pedi desculpas a ele imediatamente, mas a questão ficou por aí devido à confiança que temos um pelo outro, e é isso.”