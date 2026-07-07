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Rodri envia mensagem a Bernardo Silva após ex-companheiros do Manchester City se envolverem em um confronto acirrado no final da vitória da Espanha sobre Portugal na Copa do Mundo
Merino garante a vitória da Espanha
A Espanha avançou para as quartas de final após um gol dramático aos 91 minutos, marcado pelo reserva Mikel Merino, que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre Portugal na partida das oitavas de final em Dallas. No entanto, as atitudes provocativas do meio-campista da La Roja, Rodri, desencadearam uma acalorada discussão que manchou a partida. O incidente, marcado pela tensão, foi alimentado pelas intensas pressões do futebol internacional, que acabaram por colocar à prova o profissionalismo das duas estrelas de elite.
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O pedido de desculpas público e aberto de Rodri
Rodri, que dominou o meio-campo com 106 toques na bola e 87 passes bem-sucedidos, procurou imediatamente acalmar os ânimos. O vencedor da Bola de Ouro admitiu seu erro após comemorar uma chance perdida de gol pelo meia-atacante português, que também é seu ex-companheiro de clube.
Em declarações à imprensa após a partida, Rodri afirmou: “Já disse isso antes, cometi um erro porque comemorei quando ele falhou. Pedi desculpas a ele imediatamente, mas a questão ficou por aí devido à confiança que temos um pelo outro, e é isso.”
Uma nova era se aproxima para Portugal
A cabeçada perdida por Silva nos últimos instantes da partida veio agravar uma noite de imensa frustração para Portugal, enquanto o futuro de Cristiano Ronaldo na seleção continua incerto após a eliminação do torneio. Os campeões da Euro 2016 estão agora prestes a iniciar um capítulo totalmente novo, depois que o técnico Roberto Martinez confirmou sua demissão na sequência da derrota. Com a seleção passando por uma grande transição, o experiente técnico Jorge Jesus já surgiu como o grande favorito para assumir o cargo.
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Um difícil desafio contra a Bélgica nos espera
A Espanha precisa agora voltar seu foco para o confronto das quartas de final contra a Bélgica, em Los Angeles, na sexta-feira, 10 de julho. A equipe de Luis de la Fuente precisará aprimorar sua eficiência na finalização, após não ter conseguido criar oportunidades claras durante um segundo tempo sem brilho contra os portugueses. Manter o domínio no meio-campo será fundamental para neutralizar a ameaça dos rápidos contra-ataques da Bélgica.
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