'Rodri é o Lionel Messi do futebol espanhol!' - técnico da Espanha, Luis de la Fuente, exalta meio-campista campeão da Copa do Mundo após transferência bombástica para o Barcelona

Em entrevista à Radio Marca, De la Fuente foi rápido em destacar o quão fundamental o ex-astro do City é tanto para clube quanto para seleção. O treinador descartou qualquer preocupação com sua transição para um novo ambiente doméstico, insistindo que sua qualidade vai além de qualquer sistema tático.

"Será mais fácil para ele se adaptar, já que Rodri é o Messi do futebol espanhol, então vai se adaptar bem a qualquer time, em qualquer circunstância", explicou De la Fuente. "Ele é o melhor do mundo em sua posição."

O técnico também expressou sua satisfação ao ver talentos de elite do futebol nacional retornando à primeira divisão da Espanha. Ele acrescentou: "O que eu comemoro é que esses grandes jogadores estejam na La Liga, porque isso engrandece a liga, porque faz com que os melhores jogadores do mundo, que são os nossos jogadores, os espanhóis, compitam aqui em clubes espanhóis. Eu veria com bons olhos se muitos que ainda estão no exterior pudessem voltar para cá para demonstrar a capacidade, o talento e a grande classe futebolística que possuem."



