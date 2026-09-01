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'Rodri é o Lionel Messi do futebol espanhol!' - técnico da Espanha, Luis de la Fuente, exalta meio-campista campeão da Copa do Mundo após transferência bombástica para o Barcelona
A espetacular mudança de Rodri
A saída de Rodri do Manchester City para acertar com o Barcelona surgiu como uma das transferências marcantes de 2026. O meio-campista estrela chega ao novo clube após uma campanha individual espetacular na recente Copa do Mundo, em que suas atuações dominantes lhe renderam a prestigiosa Bola de Ouro.
A Espanha acabou enfrentando a Argentina na decisão do torneio, partida que viu Rodri consolidar seu status como o principal jogador de sua posição. Após a mudança para a Catalunha, seu técnico na seleção agora respaldou publicamente o maestro do meio-campo para brilhar ao lado de vários de seus companheiros de La Roja.
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'O Messi do futebol espanhol'
Em entrevista à Radio Marca, De la Fuente foi rápido em destacar o quão fundamental o ex-astro do City é tanto para clube quanto para seleção. O treinador descartou qualquer preocupação com sua transição para um novo ambiente doméstico, insistindo que sua qualidade vai além de qualquer sistema tático.
"Será mais fácil para ele se adaptar, já que Rodri é o Messi do futebol espanhol, então vai se adaptar bem a qualquer time, em qualquer circunstância", explicou De la Fuente. "Ele é o melhor do mundo em sua posição."
O técnico também expressou sua satisfação ao ver talentos de elite do futebol nacional retornando à primeira divisão da Espanha. Ele acrescentou: "O que eu comemoro é que esses grandes jogadores estejam na La Liga, porque isso engrandece a liga, porque faz com que os melhores jogadores do mundo, que são os nossos jogadores, os espanhóis, compitam aqui em clubes espanhóis. Eu veria com bons olhos se muitos que ainda estão no exterior pudessem voltar para cá para demonstrar a capacidade, o talento e a grande classe futebolística que possuem."
Fim de uma era para Messi
Ao celebrar a mudança doméstica de Rodri, De la Fuente também abordou a notícia chocante envolvendo Messi. O lendário atacante confirmou que está se afastando da seleção argentina, o que significa que a final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha foi sua última partida oficial com a camisa da Argentina.
De la Fuente fez uma homenagem elogiosa ao atacante recordista, reconhecendo seu impacto atemporal no esporte. "Eu, por admiração, conhecimento e gratidão de alguém que, como eu, ama o futebol, a uma figura do futebol que é uma lenda", afirmou. "Normalmente, quando o tempo passa e alguém se aposenta, a gente consegue valorizar mais o que essa pessoa alcançou, mas isso não vai acontecer com Messi."
- AFP
O foco doméstico tem prioridade
Com Messi totalmente ausente das próximas janelas internacionais de setembro e outubro, o atacante agora ditará os capítulos finais de sua carreira em clubes em seus próprios termos. De la Fuente reconheceu essa transição, afirmando: "Ele ainda continuará no futebol em atividade, deixou a seleção, mas ainda vai acrescentar ao seu currículo, e, quando finalmente deixar o futebol, o que acontecerá quando ele quiser, o futebol não o deixará, e então perceberemos a dimensão futebolística de um jogador cujos números serão muito difíceis de serem superados por alguém."
Enquanto isso, Rodri vai se concentrar em se firmar como titular no time de Hansi Flick. Os torcedores do Barcelona esperam que sua forma internacional incomparável se traduza sem problemas em sucesso no cenário doméstico, à medida que a nova campanha ganha ritmo.
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