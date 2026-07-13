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Rodri diz a Lamine Yamal para “se acalmar”, enquanto o jovem prodígio da Espanha enfrenta a “ansiedade” às vésperas das semifinais da Copa do Mundo
Rodri pede que Yamal mantenha a calma
Enquanto a Espanha se prepara para um confronto de pesos pesados contra a França, o capitão Rodri destacou um ponto específico a ser aprimorado pelo jovem talento mais promissor do país. O meio-campista de 30 anos acredita que Yamal tem jogado com um nível de urgência que beira a ansiedade, o que, ocasionalmente, tem prejudicado sua explosividade natural na lateral.
“Acho que ele precisa se acalmar um pouco, essa ansiedade que às vezes ele tem de provar seu valor”, afirmou Rodri na zona mista após a classificação da Espanha. “Ele é um jogador muito importante para nós pelo que faz com e sem a bola, e é um rapaz muito inteligente. É verdade que ele tem 19 anos e que precisamos acalmá-lo em certos momentos da partida.”
- AFP
O desempenho do jovem prodígio sob a lupa
Apesar de ser o jogador europeu mais jovem a vencer 10 partidas em torneios importantes, Yamal tem enfrentado questionamentos sobre sua produção goleadora durante esta Copa do Mundo. O atacante chegou ao torneio com uma leve lesão e tem enfrentado dificuldades para manter a forma brilhante que costuma exibir pelo Barcelona na La Liga, muitas vezes ficando isolado da área adversária.
O adolescente, no entanto, manteve a confiança apesar da falta de gols. Respondendo às críticas, Yamal mostrou-se desafiador: “Se ganharmos a Copa do Mundo, acho que ninguém vai se lembrar de quantos gols eu marquei ou de quantos não marquei. Se ganharmos, todos ficaremos felizes, é tudo o que eu quero. Sei que, com meus deslocamentos, atraio muitos adversários para longe; consigo criar espaço para um companheiro. Tudo o que eu puder fazer para ajudar, mesmo que não toque na bola em uma jogada, será positivo. Acho que todo mundo está obcecado em marcar gols, e ganhamos o Campeonato Europeu comigo marcando apenas um gol.”
Maturidade além da idade
Rodri não hesitou em destacar que, embora Yamal ainda tenha lições táticas a aprender, sua maturidade aumentou significativamente desde o triunfo da Espanha na Euro 2024. O meio-campista observou que o jogador de 19 anos não é mais uma revelação, mas sim um membro consolidado do elenco, que busca constantemente aprimorar seu jogo por meio do feedback dos jogadores mais experientes.
“Acho que ele é um jogador que já demonstrou maturidade ainda na Eurocopa, e agora que está dois anos mais velho, a gente não fica mais tão surpreso com o que ele consegue fazer nessa idade. É um jovem muito maduro que ainda tem espaço para melhorar na leitura do jogo, o que é completamente normal para a idade dele, mas já sabemos em que nível ele está. Sou eu quem sempre digo a ele para seguir em frente e não parar de jogar se não receber uma falta, mas ele é um jovem que escuta, que quer aprender e, acima de tudo, dá um verdadeiro exemplo com sua atitude”, acrescentou o craque do City.
- Getty Images Sport
Confronto nas semifinais contra a França
Com uma vaga na final da Copa do Mundo em jogo, Yamal descartou qualquer sugestão de intimidação. Recordando o histórico recente de vitórias da Espanha contra os Bleus, o ponta insistiu que a La Roja não tem nada a temer quando entrar em campo na terça-feira. Ele destacou o fato de que a Espanha venceu seus dois últimos confrontos contra a equipe de Didier Deschamps como motivo para uma confiança total.
Rodri, no entanto, espera uma disputa muito mais acirrada do que a vitória por 5 a 4 que a Espanha conquistou no ano passado na Liga das Nações. “Não podemos deixar que aquele jogo da Liga das Nações, que terminou em 5 a 4 depois que estávamos ganhando por 5 a 1, nos distraia da realidade de onde estamos agora: em uma Copa do Mundo. Os jogos da Copa do Mundo são uma história à parte; não acho que será nem de longe tão aberto, e não espero que tenhamos tantas chances. Vamos enfrentar uma seleção francesa muito mais sólida, que será difícil de ser vencida, então espero que o jogo tome um rumo diferente”, concluiu o capitão.
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