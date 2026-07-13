Rodri diz a Lamine Yamal para “se acalmar”, enquanto o jovem prodígio da Espanha enfrenta a “ansiedade” às vésperas das semifinais da Copa do Mundo

Rodri não hesitou em destacar que, embora Yamal ainda tenha lições táticas a aprender, sua maturidade aumentou significativamente desde o triunfo da Espanha na Euro 2024. O meio-campista observou que o jogador de 19 anos não é mais uma revelação, mas sim um membro consolidado do elenco, que busca constantemente aprimorar seu jogo por meio do feedback dos jogadores mais experientes.

“Acho que ele é um jogador que já demonstrou maturidade ainda na Eurocopa, e agora que está dois anos mais velho, a gente não fica mais tão surpreso com o que ele consegue fazer nessa idade. É um jovem muito maduro que ainda tem espaço para melhorar na leitura do jogo, o que é completamente normal para a idade dele, mas já sabemos em que nível ele está. Sou eu quem sempre digo a ele para seguir em frente e não parar de jogar se não receber uma falta, mas ele é um jovem que escuta, que quer aprender e, acima de tudo, dá um verdadeiro exemplo com sua atitude”, acrescentou o craque do City.



