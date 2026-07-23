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Rodri deve passar por cirurgia nas costas, o que representa um grande revés para o Manchester City antes do início da nova temporada
Cirurgia tira meio-campista importante de campo
Rodri deve ser submetido a uma cirurgia devido a uma lesão nas costas, sem um prazo definido para sua recuperação, de acordo com uma reportagem do The Athletic. O capitão da seleção espanhola, de 30 anos, conquistou recentemente a Bola de Ouro após se destacar em todas as oito partidas, levando seu país ao título da Copa do Mundo de 2026. Esse contratempo médico representa um grande golpe para o City, que agora precisa se preparar para iniciar a nova temporada sem sua figura emblemática.
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Questões pendentes dificultam o retorno
Problemas físicos têm prejudicado a disponibilidade de Rodri para jogar pelo clube desde que ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) em setembro de 2024, o que o deixou fora dos gramados por quase toda a temporada 2024-25. Problemas subsequentes nos isquiotibiais e na virilha limitaram sua participação a apenas 33 partidas e 17 partidas como titular na Premier League na última temporada. Isso contrasta fortemente com o papel fundamental do vencedor da Bola de Ouro de 2024 durante a campanha de 2022-23, quando marcou o gol da vitória na final da Liga dos Campeões, selando uma tríplice coroa histórica.
A incerteza em relação ao contrato gera preocupação
Além dos problemas físicos, o futuro do espanhol no Etihad Stadium é alvo de especulações crescentes, já que resta apenas um ano de contrato. Espera-se que as negociações para a renovação ocorram após a Copa do Mundo, embora Rodri ainda não tenha demonstrado disposição para prolongar sua permanência, enquanto o The Athletic informa que o Real Madrid não tem intenção de contratá-lo.
O veículo de notícias também observa que Mateo Kovacic e Nico Gonzalez podem deixar o clube após a saída de Bernardo Silva, embora o impacto da ausência de Rodri tenha sido um pouco amenizado pela contratação de Elliot Anderson por 116 milhões de libras.
A partida de estreia se aproxima rapidamente
O City inicia sua campanha na Premier League 2026-27 recebendo o Bournemouth no Etihad Stadium, no dia 23 de agosto. A equipe comandada por Enzo Maresca precisa definir uma formação viável no meio-campo sem seu principal volante, ao mesmo tempo em que lida com possíveis mudanças no elenco antes do fechamento da janela de transferências. A equipe médica do clube acompanhará de perto a reabilitação pós-cirúrgica de Rodri, enquanto o time se prepara para uma agenda exigente tanto no campeonato nacional quanto nas competições europeias.
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