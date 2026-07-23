Além dos problemas físicos, o futuro do espanhol no Etihad Stadium é alvo de especulações crescentes, já que resta apenas um ano de contrato. Espera-se que as negociações para a renovação ocorram após a Copa do Mundo, embora Rodri ainda não tenha demonstrado disposição para prolongar sua permanência, enquanto o The Athletic informa que o Real Madrid não tem intenção de contratá-lo.

O veículo de notícias também observa que Mateo Kovacic e Nico Gonzalez podem deixar o clube após a saída de Bernardo Silva, embora o impacto da ausência de Rodri tenha sido um pouco amenizado pela contratação de Elliot Anderson por 116 milhões de libras.