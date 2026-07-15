Getty Images Sport
Traduzido por
Rodri critica o árbitro pela forma como lidou com o “sensacional” Lamine Yamal, depois que o jovem prodígio espanhol teve “15 faltas” ignoradas na vitória da Espanha sobre a França na semifinal da Copa do Mundo
Rodri critica o árbitro na vitória da França
A Espanha pode estar a caminho da final da Copa do Mundo de 2026 após uma vitória contundente por 2 a 0 sobre a França, mas o capitão Rodri estava longe de estar satisfeito com o tratamento dado a Yamal. O meio-campista criticou o árbitro Ivan Barton, sugerindo que o árbitro salvadorenho permitiu que a defesa francesa atacasse o jogador de 19 anos impunemente durante todo o confronto no Texas.
- Getty Images Sport
A alegação das “15 faltas”
Rodri foi categórico ao afirmar que a contagem oficial não refletia a realidade da partida, sugerindo que o grande número de faltas não marcadas já chegava a dois dígitos.
“O que está claro é que já estamos lidando com essa situação do número de faltas há três jogos”, afirmou Rodri após a partida. “Entendo que algumas possam não ser faltas, mas estamos falando de 10 ou 15 faltas em que o garoto cai no chão, é derrubado, e eles têm que marcar, porque, do contrário, os defensores vão continuar fazendo a mesma coisa. A permissividade foi bastante flagrante hoje.”
De acordo com os dados da partida, Yamal sofreu apenas uma falta durante o jogo. Essa única marcação resultou em um pênalti aos 22 minutos, que Mikel Oyarzabal converteu com sucesso para abrir o placar. Ironicamente, essa decisão despertou a ira do técnico da França, Didier Deschamps, que também questionou os critérios de arbitragem de Barton.
Elogios ao “sensacional” Yamal
Apesar do drama em torno da arbitragem, Rodri não hesitou em elogiar a contribuição de Yamal para o sucesso da equipe. O ponta, que comemorou seu 19º aniversário apenas um dia antes da semifinal, foi fundamental no plano tático da Espanha para neutralizar Kylian Mbappé e o ataque francês. Embora Yamal tenha marcado apenas um gol no torneio, seu empenho não passou despercebido pelos companheiros de equipe.
Em entrevista à TVE, Rodri elogiou a maturidade do jovem, dizendo: “Lamine Yamal fez uma partida fantástica; especialmente sem a bola, ele foi sensacional e nos ajudou muito.”
- Getty Images Sport
A atenção se volta para a final
Com a vaga garantida na final, Rodri já está se preparando mentalmente para o que descreve como o ápice de sua carreira profissional. Seja contra a Argentina ou a Inglaterra, o espanhol sabe que o nível de intensidade só vai aumentar, o que torna seus apelos por consistência na arbitragem ainda mais relevantes.
“Estou muito feliz, muito orgulhoso, especialmente da minha equipe, do meu país e do que isso representa para nós. Precisamos descansar e nos recuperar bem, pois certamente temos pela frente a partida mais importante de nossas vidas. Descanso e uma partida gigantesca”, concluiu.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.