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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Rodri critica o árbitro pela forma como lidou com o “sensacional” Lamine Yamal, depois que o jovem prodígio espanhol teve “15 faltas” ignoradas na vitória da Espanha sobre a França na semifinal da Copa do Mundo

L. Yamal
Espanha
Rodri
Copa do Mundo
França
França x Espanha

O meio-campista espanhol Rodri criticou o nível da arbitragem durante a vitória da La Roja sobre a França na semifinal da Copa do Mundo, alegando que o jovem prodígio Lamine Yamal não está recebendo proteção suficiente. Apesar de ter garantido uma vaga na final, o astro do Manchester City expressou sua frustração com o tratamento agressivo dispensado ao jovem talento do Barcelona.

  • Rodri critica o árbitro na vitória da França

    A Espanha pode estar a caminho da final da Copa do Mundo de 2026 após uma vitória contundente por 2 a 0 sobre a França, mas o capitão Rodri estava longe de estar satisfeito com o tratamento dado a Yamal. O meio-campista criticou o árbitro Ivan Barton, sugerindo que o árbitro salvadorenho permitiu que a defesa francesa atacasse o jogador de 19 anos impunemente durante todo o confronto no Texas.


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    A alegação das “15 faltas”

    Rodri foi categórico ao afirmar que a contagem oficial não refletia a realidade da partida, sugerindo que o grande número de faltas não marcadas já chegava a dois dígitos.

    “O que está claro é que já estamos lidando com essa situação do número de faltas há três jogos”, afirmou Rodri após a partida. “Entendo que algumas possam não ser faltas, mas estamos falando de 10 ou 15 faltas em que o garoto cai no chão, é derrubado, e eles têm que marcar, porque, do contrário, os defensores vão continuar fazendo a mesma coisa. A permissividade foi bastante flagrante hoje.”

    De acordo com os dados da partida, Yamal sofreu apenas uma falta durante o jogo. Essa única marcação resultou em um pênalti aos 22 minutos, que Mikel Oyarzabal converteu com sucesso para abrir o placar. Ironicamente, essa decisão despertou a ira do técnico da França, Didier Deschamps, que também questionou os critérios de arbitragem de Barton.

  • Elogios ao “sensacional” Yamal

    Apesar do drama em torno da arbitragem, Rodri não hesitou em elogiar a contribuição de Yamal para o sucesso da equipe. O ponta, que comemorou seu 19º aniversário apenas um dia antes da semifinal, foi fundamental no plano tático da Espanha para neutralizar Kylian Mbappé e o ataque francês. Embora Yamal tenha marcado apenas um gol no torneio, seu empenho não passou despercebido pelos companheiros de equipe.

    Em entrevista à TVE, Rodri elogiou a maturidade do jovem, dizendo: “Lamine Yamal fez uma partida fantástica; especialmente sem a bola, ele foi sensacional e nos ajudou muito.”

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    A atenção se volta para a final

    Com a vaga garantida na final, Rodri já está se preparando mentalmente para o que descreve como o ápice de sua carreira profissional. Seja contra a Argentina ou a Inglaterra, o espanhol sabe que o nível de intensidade só vai aumentar, o que torna seus apelos por consistência na arbitragem ainda mais relevantes.

    “Estou muito feliz, muito orgulhoso, especialmente da minha equipe, do meu país e do que isso representa para nós. Precisamos descansar e nos recuperar bem, pois certamente temos pela frente a partida mais importante de nossas vidas. Descanso e uma partida gigantesca”, concluiu.

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