Rodri foi categórico ao afirmar que a contagem oficial não refletia a realidade da partida, sugerindo que o grande número de faltas não marcadas já chegava a dois dígitos.

“O que está claro é que já estamos lidando com essa situação do número de faltas há três jogos”, afirmou Rodri após a partida. “Entendo que algumas possam não ser faltas, mas estamos falando de 10 ou 15 faltas em que o garoto cai no chão, é derrubado, e eles têm que marcar, porque, do contrário, os defensores vão continuar fazendo a mesma coisa. A permissividade foi bastante flagrante hoje.”

De acordo com os dados da partida, Yamal sofreu apenas uma falta durante o jogo. Essa única marcação resultou em um pênalti aos 22 minutos, que Mikel Oyarzabal converteu com sucesso para abrir o placar. Ironicamente, essa decisão despertou a ira do técnico da França, Didier Deschamps, que também questionou os critérios de arbitragem de Barton.