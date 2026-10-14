PS Images
Traduzido por
Rodri aponta falha tática do Barcelona, e meio-campista faz alerta para a Champions League apesar da goleada sobre o Galatasaray
Período caótico expõe fragilidades europeias
Os comandados de Hansi Flick acabaram vencendo por goleada na Turquia, mas o placar final encobriu um período turbulento para os visitantes. O Barcelona saiu atrás logo no início e escapou por pouco de sofrer outro gol quando o VAR interveio para anular o que poderia ter sido o segundo gol dos donos da casa.
O susto evidenciou uma vulnerabilidade às transições rápidas e levou Rodri a cobrar uma gestão melhor da partida. O meio-campista observou que perder a bola com facilidade contra adversários da elite europeia poderia ser fatal e pediu que seu time ditasse o ritmo de jogo, em vez de apressar os ataques.
- PS Images
Rodri cobra mais serenidade e controle
Após o apito final, o jogador da seleção espanhola explicou as orientações que deu em campo nos primeiros minutos. "Talvez hoje eu estivesse tentando dizer a eles para atacar com mais calma porque, no fim das contas, se você perde a posse de bola, o adversário sai rapidamente no contra-ataque", revelou Rodri, em declaração reproduzida pelo SPORT. "Sabemos que, quando jogamos na Europa, há certas coisas com as quais precisamos tomar cuidado. Por exemplo, eles marcaram na primeira chance que tiveram. Precisamos melhorar nesse aspecto, e eles poderiam ter marcado o segundo gol."
Ao comentar o gol anulado que quase dobrou a desvantagem, Rodri destacou a importância de manter a cabeça fria. "A mensagem é clara: talvez, durante aqueles dez minutos bastante agitados que acabamos de passar, quando sofremos o gol, precisemos manter um pouco mais a calma. Essa é a lição que aprendemos hoje."
Elogios a Yamal e admiração pela torcida de Istambul
Apesar dos alertas sobre a defesa, Rodri fez questão de elogiar o brilho individual que acabou levando o Barça à vitória. Ele destacou Lamine Yamal e Anthony Gordon pelas contribuições decisivas no ataque. "Lamine foi espetacular, assim como Anthony. Eles nos dão aquele algo a mais de que toda equipe precisa para fazer a diferença e estão sempre prontos para ajudar", acrescentou.
Ao comentar os dribles de Yamal, que chamaram a atenção, Rodri sorriu ao falar da sorte do companheiro, mas elogiou sua coragem: "Estávamos dizendo a ele que tinha dado um pouco de sorte naquele lance, mas, no fim, é preciso tentar. Ele sempre procura partir para cima do marcador no um contra um."
O meio-campista também reservou um momento para elogiar a atmosfera hostil na Turquia. "Nunca vivi nada como o que vivi neste estádio: a atmosfera e o barulho foram incríveis. Já joguei muitas partidas em muitos estádios e é difícil algo surpreender você, mas hoje isso aconteceu. Torcida incrível", concluiu.
- ZUMA Press Wire
Preparando-se para margens mais apertadas no continente
Daqui para frente, o Barcelona precisa melhorar sua recomposição defensiva se quiser chegar longe na competição. Embora os quatro gols sugiram uma noite tranquila, Rodri sabe que os próximos jogos da Champions League serão decididos por margens bem menores.
“Quando os gols saem, dá para aproveitar um pouco mais”, observou ele sobre a goleada. “Sabemos que nem sempre será assim e que, especialmente na Champions League, os jogos serão difíceis. Temos que estar preparados para todas as situações: quando marcarmos e quando não marcarmos.”
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.