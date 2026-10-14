Apesar dos alertas sobre a defesa, Rodri fez questão de elogiar o brilho individual que acabou levando o Barça à vitória. Ele destacou Lamine Yamal e Anthony Gordon pelas contribuições decisivas no ataque. "Lamine foi espetacular, assim como Anthony. Eles nos dão aquele algo a mais de que toda equipe precisa para fazer a diferença e estão sempre prontos para ajudar", acrescentou.

Ao comentar os dribles de Yamal, que chamaram a atenção, Rodri sorriu ao falar da sorte do companheiro, mas elogiou sua coragem: "Estávamos dizendo a ele que tinha dado um pouco de sorte naquele lance, mas, no fim, é preciso tentar. Ele sempre procura partir para cima do marcador no um contra um."

O meio-campista também reservou um momento para elogiar a atmosfera hostil na Turquia. "Nunca vivi nada como o que vivi neste estádio: a atmosfera e o barulho foram incríveis. Já joguei muitas partidas em muitos estádios e é difícil algo surpreender você, mas hoje isso aconteceu. Torcida incrível", concluiu.



