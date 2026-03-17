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Rodri, alvo do Real Madrid, reage aos rumores de transferência em meio à "frustração" no Manchester City
Meio-campista evita comentar sobre possível retorno à Espanha
As especulações sobre uma transferência para o Santiago Bernabéu continuam a acompanhar Rodri, mesmo que ele continue sendo a peça fundamental do meio-campo de Pep Guardiola. O Real Madrid teria identificado o ex-jogador do Atlético de Madrid como alvo prioritário, considerando-o o candidato ideal para liderar a próxima geração de talentos na capital espanhola.
O jogador de 29 anos pouco fez para acalmar esses rumores em sua última aparição pública. Em vez de comprometer seu futuro a longo prazo com os campeões da Premier League, o meio-campista optou por uma abordagem cautelosa que provavelmente colocará os clubes de elite da Europa em alerta máximo antes da janela de transferências de verão.
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Rodri mantém sigilo
Quando questionado sobre se uma saída de Manchester poderia estar nos planos no final da temporada, Rodri foi direto ao negar que fechasse as portas. “Não, não. Não vou responder a isso. É hora de pensar no que temos agora, com meu time, na minha temporada, que tem sido bastante intensa, e depois veremos”, disse ele àCadena Ser.
O City luta para encontrar eficiência na finalização
A incerteza sobre seu futuro coincide com uma queda no domínio do City no campeonato nacional. Após o empate em 1 a 1 com o West Ham, Rodri confessou estar cada vez mais “frustrado” com os problemas recorrentes da equipe.
“Sim, um pouco frustrado, mas esse tem sido basicamente o tema desta temporada. Estamos com dificuldades naquele último terço”, acrescentou. “O ‘último terço’, como dizem aqui na Inglaterra. Aquela qualidade de marcar o gol decisivo. Talvez isso esteja nos custando caro, mas no futebol, o mais importante é colocar a bola no fundo da rede.”
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O prazo do contrato está se esgotando
Embora o time da Premier League continue em uma posição relativamente sólida, com o contrato de Rodri previsto para expirar em 2027, a falta de uma renovação recente tem gerado preocupação. Avaliado em aproximadamente 65 milhões de euros, o City corre o risco de ver seu valor de mercado diminuir à medida que ele entra no último ano de seu contrato. Se um novo acordo não for alcançado em breve, a atração de Madrid e o retorno à sua cidade natal podem se tornar impossíveis de resistir.
Por enquanto, o jogador insiste que seu “foco imediato” é ajudar seu clube atual a se recuperar da recente fase ruim e salvar suas ambições europeias. O City enfrenta o Real Madrid na terça-feira na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, com a partida de ida terminando em 3 a 0 a favor do time madrilenho.
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