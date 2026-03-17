Rodri, alvo do Real Madrid, reage aos rumores de transferência em meio à "frustração" no Manchester City

As especulações sobre uma transferência para o Santiago Bernabéu continuam a acompanhar Rodri, mesmo que ele continue sendo a peça fundamental do meio-campo de Pep Guardiola. O Real Madrid teria identificado o ex-jogador do Atlético de Madrid como alvo prioritário, considerando-o o candidato ideal para liderar a próxima geração de talentos na capital espanhola.

O jogador de 29 anos pouco fez para acalmar esses rumores em sua última aparição pública. Em vez de comprometer seu futuro a longo prazo com os campeões da Premier League, o meio-campista optou por uma abordagem cautelosa que provavelmente colocará os clubes de elite da Europa em alerta máximo antes da janela de transferências de verão.