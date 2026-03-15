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Rodri admite que as esperanças do Manchester City de conquistar o título podem ter chegado ao fim, já que o tropeço do West Ham abriu uma diferença de nove pontos para o Arsenal
A disputa pelo título está escapando no Estádio de Londres
O empate no leste de Londres significa que os Gunners de Mikel Arteta abriram uma vantagem significativa de nove pontos na liderança. Embora o City ainda tenha um jogo a menos, seu desempenho recente — com apenas dois pontos nas duas últimas partidas do campeonato — sugere que falta à atual equipe de Pep Guardiola a eficácia necessária para a tradicional recuperação no final da temporada.
- Getty Images Sport
A sincera admissão de Rodri sobre a diferença
Em declarações após a partida, Rodri fez uma análise sincera da situação do City. “[A disputa pelo título acabou?] Talvez sim, talvez não. Não vamos desistir, vamos continuar lutando”, disse o meio-campista àTNT Sports. “Sabemos que vai ser difícil porque temos essa experiência de saber o que é preciso para vencer no final. Acho que a diferença é grande demais, mas vamos lutar até o fim. Agora é um momento de não ter arrependimentos.
Hoje mostramos um pouco do que foi a temporada, altos e baixos, então talvez o último passe ou o último chute possam fazer a diferença. O futebol se resume a gols e não conseguimos encontrar jogadores que marcassem gols. Isso é o mais importante no futebol, porque criamos as chances, controlamos os jogos, mas é isso que faz a diferença.”
Guardiola mantém-se firme diante das adversidades
Apesar da crescente desvantagem matemática, Guardiola se recusou a desistir. O técnico do City incentivou seu time a manter o ânimo. “Ainda não acabou. Quem disse isso? Nós não perdemos. Vamos continuar”, insistiu Guardiola. “Nove pontos é uma grande diferença contra o Arsenal, mas aconteceu. Temos o jogo [contra eles] em casa, então temos que tentar até o fim. Quando não for possível, parabenizaremos o campeão, mas temos que tentar.”
- AFP
A redenção europeia está à vista
Embora o panorama nacional pareça sombrio, Rodri está convicto de que o City ainda pode salvar a temporada na Liga dos Campeões. Os Blues enfrentam uma tarefa monumental na terça-feira, precisando reverter uma desvantagem de 3 a 0 da primeira partida contra o Real Madrid no Etihad Stadium. É um obstáculo que exigiria uma das maiores reviravoltas europeias da história do clube.
“Ainda estamos vivos em outras competições e, na terça-feira, temos um jogo importantíssimo [contra o Real Madrid], que acredito sinceramente que podemos reverter. Os jogadores que entrarem em campo precisam marcar”, concluiu Rodri. Com o título da Premier League parecendo que pode ir para o norte de Londres, a pressão agora recai sobre o City para realizar um milagre contra os gigantes espanhóis e manter vivos seus sonhos europeus.
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