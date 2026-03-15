Rodri admite que as esperanças do Manchester City de conquistar o título podem ter chegado ao fim, já que o tropeço do West Ham abriu uma diferença de nove pontos para o Arsenal

Em declarações após a partida, Rodri fez uma análise sincera da situação do City. “[A disputa pelo título acabou?] Talvez sim, talvez não. Não vamos desistir, vamos continuar lutando”, disse o meio-campista àTNT Sports. “Sabemos que vai ser difícil porque temos essa experiência de saber o que é preciso para vencer no final. Acho que a diferença é grande demais, mas vamos lutar até o fim. Agora é um momento de não ter arrependimentos.

Hoje mostramos um pouco do que foi a temporada, altos e baixos, então talvez o último passe ou o último chute possam fazer a diferença. O futebol se resume a gols e não conseguimos encontrar jogadores que marcassem gols. Isso é o mais importante no futebol, porque criamos as chances, controlamos os jogos, mas é isso que faz a diferença.”