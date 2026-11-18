Rodman, Wilson e Swanson lideram convocação dos EUA para as Eliminatórias da Copa; lesões tiram Girma e Sonnett
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Rodman, Wilson e Swanson têm concorrência no ataque
Na última vez em que Hayes escalou Trinity Rodman, Sophia Wilson e Mallory Swanson juntas, Swanson marcou o gol da vitória sobre o Brasil que garantiu o ouro olímpico. Hayes incluiu as três na convocação de 23 jogadoras da seleção feminina dos Estados Unidos para o Campeonato Feminino da Concacaf. Uma vitória sobre El Salvador em 27 de novembro levaria as norte-americanas ao Brasil para a Copa do Mundo de 2027.
Esta é a terceira convocação dos EUA com as três atacantes desde Paris, mas Ashley Sanchez também apresentou argumentos para ser titular. A atacante do North Carolina Courage conquistou a Chuteira de Ouro da NWSL com 20 gols. Em outubro, ela também mostrou a Hayes como pode jogar bem ao lado de Wilson, que deu a assistência para o gol de Sanchez que iniciou a reação após os EUA ficarem dois gols atrás da Espanha. Swanson saiu do banco para marcar o gol de empate aos 86 minutos, fechando o placar em 2 a 2.
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Convocação completa
GOLEIRAS: Claudia Dickey (Seattle Reign FC; 12), Mandy McGlynn (Utah Royals FC, 6), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United, ING; 8)
DEFENSORAS: Tierna Davidson (Gotham FC; 72/3), Kate Del Fava (Utah Royals FC; 1/0), Emily Fox (Arsenal FC, ING; 80/1), Avery Patterson (Houston Dash; 15/1), Tara Rudd (Washington Spirit; 12/0), Evelyn Shores (Angel City FC; 0/0), Gisele Thompson (Angel City FC; 12/0), Kennedy Wesley (San Diego Wave FC; 9/1)
MEIO-CAMPISTAS: Croix Bethune (Kansas City Current; 7/1), Sam Coffey (Manchester City, ING: 46/5), Lindsey Heaps (Denver Summit FC; 180/40), Claire Hutton (Bay FC; 22/1), Rose Lavelle (Gotham FC; 124/29), Lily Yohannes (OL Lyonnes, FRA; 22/1)
ATACANTES: Michelle Cooper (Kansas City Current; 16/1), Trinity Rodman (Washington Spirit; 59/13), Ashley Sanchez (North Carolina Courage; 30/4), Mallory Swanson (Chicago Stars; 105/39), Alyssa Thompson (Chelsea FC, ING; 34/4), Sophia Wilson (Portland Thorns FC; 65/25)
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Mais declarações e/ou a repercussão nas redes sociais
Hayes chega às Eliminatórias sem duas de suas zagueiras mais experientes. Girma, que jogou pela última vez pelos EUA em abril, permanecerá no Chelsea para dar continuidade à recuperação. Ela marcou pelo Chelsea contra a Real Sociedad nas Eliminatórias da Champions League no início desta temporada. Sonnett se recupera de uma cirurgia realizada em julho para reparar uma ruptura do tendão patelar do joelho esquerdo.
Tierna Davidson e Kennedy Wesley formaram a dupla de zaga titular nos dois amistosos de outubro contra a Espanha, dando a Hayes uma opção que pode voltar a usar no Texas. A defensora Evelyn Shores, do Angel City, é a única jogadora da convocação que ainda espera sua primeira partida pela seleção principal.
No meio-campo, Sam Coffey, do Manchester City, retorna após ficar fora das janelas de junho e outubro. Lindsey Heaps lidera o grupo com 180 partidas pela seleção. Ela é uma das sete jogadoras desta convocação que participaram da vitória por 5 a 0 sobre a Jamaica nas Eliminatórias de 2022, quando Wilson marcou duas vezes e Swanson deu a assistência para Rodman fechar o placar.
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O que vem a seguir?
A seleção feminina dos EUA chega ao primeiro torneio da Concacaf sob o comando de Hayes com uma campanha de oito vitórias, três derrotas e um empate. A partida contra El Salvador começa às 20h30, no horário do leste dos EUA, em 27 de novembro, no Texas Health Mansfield Stadium, em Mansfield, no Texas. As quatro seleções vencedoras das quartas de final se classificam diretamente para a Copa do Mundo. Uma derrota dos EUA levaria a equipe a um jogo de repescagem em 2 de dezembro, no qual uma vitória garantiria vaga na repescagem intercontinental da Fifa.
“Foi um ótimo ano de crescimento e aprendizado para nossa equipe, e há muito tempo o foco está na classificação para a Copa do Mundo. Agora esse momento chegou”, disse Hayes.
O torneio também distribui três vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028. Os EUA já estão classificados como anfitriões. Por isso, se as norte-americanas terminarem entre as três primeiras colocadas, a equipe que ficar em quarto lugar também irá aos Jogos.
“Quero ver uma consistência incansável das nossas jogadoras, individualmente e como equipe, e quero que tenhamos um desempenho de elite nas duas áreas”, disse Hayes. “Se conseguirmos isso, estou confiante de que essas atuações nos levarão a atingir nossos padrões e objetivos. Este é meu primeiro torneio da Concacaf e também o primeiro de muitas das nossas jogadoras, então estamos todas ansiosas pela experiência.”
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