A seleção feminina dos EUA chega ao primeiro torneio da Concacaf sob o comando de Hayes com uma campanha de oito vitórias, três derrotas e um empate. A partida contra El Salvador começa às 20h30, no horário do leste dos EUA, em 27 de novembro, no Texas Health Mansfield Stadium, em Mansfield, no Texas. As quatro seleções vencedoras das quartas de final se classificam diretamente para a Copa do Mundo. Uma derrota dos EUA levaria a equipe a um jogo de repescagem em 2 de dezembro, no qual uma vitória garantiria vaga na repescagem intercontinental da Fifa.

“Foi um ótimo ano de crescimento e aprendizado para nossa equipe, e há muito tempo o foco está na classificação para a Copa do Mundo. Agora esse momento chegou”, disse Hayes.

O torneio também distribui três vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028. Os EUA já estão classificados como anfitriões. Por isso, se as norte-americanas terminarem entre as três primeiras colocadas, a equipe que ficar em quarto lugar também irá aos Jogos.

“Quero ver uma consistência incansável das nossas jogadoras, individualmente e como equipe, e quero que tenhamos um desempenho de elite nas duas áreas”, disse Hayes. “Se conseguirmos isso, estou confiante de que essas atuações nos levarão a atingir nossos padrões e objetivos. Este é meu primeiro torneio da Concacaf e também o primeiro de muitas das nossas jogadoras, então estamos todas ansiosas pela experiência.”