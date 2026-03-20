Robinio Vaz: Por que o novo jovem jogador da Roma, contratado por 25 milhões de euros, está sendo comparado a Victor Osimhen

Vaz foi direto para o time de reservas do Marselha e, embora se considerasse um ponta, o técnico Jean-Pierre Papin não tinha a menor intenção de colocá-lo na lateral.

“Já tenho os alas”, disse o lendário ex-centroavante da França aos repórteres. “Faltava-me esse tipo de jogador que consegue fazer jogadas por trás da defesa, porque gosto disso. Ele faz isso muito bem, cria espaços e é muito rápido. Acho que é uma posição que pode se adequar muito bem a ele no futuro.”

Papin estava certo. Vaz se destacou em uma posição mais central e suas atuações pelo time B do Marselha rapidamente chamaram a atenção do técnico da equipe principal, Roberto De Zerbi, que lhe deu a chance de estrear na Ligue 1 em uma partida contra o Estrasburgo em 19 de janeiro de 2025. Depois de entrar em campo no intervalo, o então jogador de 17 anos precisou de pouco mais de 20 minutos para marcar presença, conquistando o pênalti que permitiu a Mason Greenwood empatar o jogo em 1 a 1 para o OM.

“Eu escalo quem merece, e ele nos deu energia”, disse De Zerbi na coletiva de imprensa pós-jogo. “Ele precisa continuar trabalhando. Ele nasceu em 2007, então temos que administrá-lo, mas não tenho medo de escalar jogadores jovens.”

O primeiro gol de Vaz pelo Marselha aconteceu na estreia da equipe em casa na atual temporada, uma goleada de 5 a 2 sobre o Paris FC, enquanto ele marcou sua primeira partida como titular com uma assistência para Igor Paixão na vitória por 3 a 0 sobre o Metz, em 4 de outubro. No jogo seguinte do Marselha, contra o Le Havre, Vaz marcou um gol e deu uma assistência antes de se tornar o jogador mais jovem a marcar dois gols pelo clube em 78 anos, com sua dupla no empate em 2 a 2 com o Angers, em 29 de outubro.

“Ele está jogando porque é bom — ele já era no ano passado”, comemorou De Zerbi. “Estamos apenas ajudando-o a dar o próximo passo. Ele não está aqui para que o vendamos para a Inglaterra no verão!” Por que, então, o venderam para a Itália no inverno?