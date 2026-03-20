Robinio Vaz: Por que o novo jovem jogador da Roma, contratado por 25 milhões de euros, está sendo comparado a Victor Osimhen

De acordo com o L'Equipe, o Marselha ofereceu aumentar em seis vezes o salário de Vaz, que era de € 120.000, durante mais de dois meses de negociações sobre um novo contrato, mas acabou decidindo abandonar a mesa de negociações no final do ano passado, pois ainda estava longe de atender às exigências salariais do jogador.
Mesmo assim, o OM supostamente não tinha intenção de vender Vaz em janeiro, mas assim que a Roma atendeu à sua avaliação de € 25 milhões, ninguém no clube iria se opor — nem mesmo De Zerbi.
“Ele foi um jogador que causou um impacto real para nós, mas depois fechou as portas”, explicou De Zerbi em entrevista ao Viva El Futbol. “Ele começou a treinar de forma mediana. Eu o teria escalado de qualquer maneira, se ele merecesse.
"Estamos felizes por ele, desejamos tudo de bom, ele vem de um subúrbio de Paris, merece ter uma boa carreira."
Infelizmente, a carreira de Vaz na Itália não teve o melhor começo, com ele acumulando apenas 170 minutos em campo em oito participações como reserva até o momento. Sua falta de tempo de jogo surpreendeu alguns comentaristas e torcedores, dada a magnitude do valor da transferência, mas Gasperini pede paciência.
“O clube fez um investimento muito importante nele e esse investimento pesa um pouco sobre ele, porque inevitavelmente muda as percepções em torno dele, mesmo sendo muito jovem”, explicou o ex-técnico da Atalanta. “Estou tentando entender rapidamente o quanto ele pode ser útil para a Roma no futuro imediato, porque certamente será no futuro.
Precisamos avaliar cuidadosamente seu desempenho em trechos de partidas e sessões de treino, levando em conta que não é fácil chegar a um campeonato difícil como o italiano no meio da temporada.”