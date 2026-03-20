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Robinio Vaz NXGN GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Robinio Vaz: Por que o novo jovem jogador da Roma, contratado por 25 milhões de euros, está sendo comparado a Victor Osimhen

A contratação de Robinio Vaz pelo Roma, vindo do Marselha, em 14 de janeiro, foi considerada um grande golpe de mestre para o time da Série A. O francês tinha apenas 18 anos na época da transferência de € 25 milhões (£ 21,5 milhões/$ 29 milhões) do Stade Vélodrome para o Stadio Olimpico, sendo Lamine Yamal o único jogador mais jovem que Vaz a ter marcado pelo menos quatro gols nas cinco principais ligas europeias até aquele momento nesta temporada.

No entanto, passados mais de dois meses, Vaz ainda aguarda sua primeira partida como titular pela Roma — sem falar no seu primeiro gol. Consequentemente, começam a surgir questionamentos sobre por que uma contratação tão cara está tendo tão pouco tempo de jogo sob o comando de Gian Piero Gasperini.

Então, a Roma cometeu um erro caro ao contratar um adolescente talentoso, mas temperamental? Ou será que eles têm o próximo Victor Osimhen em suas mãos? O GOAL analisa mais de perto um dos jovens jogadores mais intrigantes da Europa atualmente...

  • Onde tudo começou

    Vaz nasceu e cresceu em Mantes-la-Jolie, um subúrbio localizado a cerca de 40 quilômetros a oeste de Paris, que também revelou o ex-ponta do Arsenal Nicolas Pépé. Como tantos outros jovens da mesma idade e da mesma região, suas habilidades e personalidade foram forjadas nas ruas.

    “Joguei partidas com muito público”, revelou ele após se juntar à Roma. “Eram jogos entre bairros, e eu sentia muita pressão.”

    Consequentemente, Vaz achou bastante fácil lidar com os rigores do futebol juvenil e, depois de impressionar em times locais em Mantes-la-Jolie, foi contratado pelo Sochaux em 2022. Naquela altura, seu potencial era óbvio e ele já jogava pela equipe reserva na quinta divisão do futebol francês, ainda com apenas 16 anos.

    No entanto, Vaz passou apenas uma temporada no elenco do Sochaux B, pois não estava disposto a renovar um contrato que ia apenas até 2025, e o clube de Montbéliard, com dificuldades financeiras, estava mais interessado em lucrar com seus jogadores mais promissores de qualquer maneira.

    Como resultado, o Marselha fez uma oferta não apenas por Vaz, mas também por seu companheiro de ataque Alexandre Issanga, e ambos chegaram ao Velódromo em agosto de 2024 por aproximadamente € 400.000.

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  • A grande chance

    Vaz foi direto para o time de reservas do Marselha e, embora se considerasse um ponta, o técnico Jean-Pierre Papin não tinha a menor intenção de colocá-lo na lateral.

    “Já tenho os alas”, disse o lendário ex-centroavante da França aos repórteres. “Faltava-me esse tipo de jogador que consegue fazer jogadas por trás da defesa, porque gosto disso. Ele faz isso muito bem, cria espaços e é muito rápido. Acho que é uma posição que pode se adequar muito bem a ele no futuro.”

    Papin estava certo. Vaz se destacou em uma posição mais central e suas atuações pelo time B do Marselha rapidamente chamaram a atenção do técnico da equipe principal, Roberto De Zerbi, que lhe deu a chance de estrear na Ligue 1 em uma partida contra o Estrasburgo em 19 de janeiro de 2025. Depois de entrar em campo no intervalo, o então jogador de 17 anos precisou de pouco mais de 20 minutos para marcar presença, conquistando o pênalti que permitiu a Mason Greenwood empatar o jogo em 1 a 1 para o OM.

    “Eu escalo quem merece, e ele nos deu energia”, disse De Zerbi na coletiva de imprensa pós-jogo. “Ele precisa continuar trabalhando. Ele nasceu em 2007, então temos que administrá-lo, mas não tenho medo de escalar jogadores jovens.”

    O primeiro gol de Vaz pelo Marselha aconteceu na estreia da equipe em casa na atual temporada, uma goleada de 5 a 2 sobre o Paris FC, enquanto ele marcou sua primeira partida como titular com uma assistência para Igor Paixão na vitória por 3 a 0 sobre o Metz, em 4 de outubro. No jogo seguinte do Marselha, contra o Le Havre, Vaz marcou um gol e deu uma assistência antes de se tornar o jogador mais jovem a marcar dois gols pelo clube em 78 anos, com sua dupla no empate em 2 a 2 com o Angers, em 29 de outubro.

    “Ele está jogando porque é bom — ele já era no ano passado”, comemorou De Zerbi. “Estamos apenas ajudando-o a dar o próximo passo. Ele não está aqui para que o vendamos para a Inglaterra no verão!” Por que, então, o venderam para a Itália no inverno?

  • Como vai tudo?

    De acordo com o L'Equipe, o Marselha ofereceu aumentar em seis vezes o salário de Vaz, que era de € 120.000, durante mais de dois meses de negociações sobre um novo contrato, mas acabou decidindo abandonar a mesa de negociações no final do ano passado, pois ainda estava longe de atender às exigências salariais do jogador.

    Mesmo assim, o OM supostamente não tinha intenção de vender Vaz em janeiro, mas assim que a Roma atendeu à sua avaliação de € 25 milhões, ninguém no clube iria se opor — nem mesmo De Zerbi.

    “Ele foi um jogador que causou um impacto real para nós, mas depois fechou as portas”, explicou De Zerbi em entrevista ao Viva El Futbol. “Ele começou a treinar de forma mediana. Eu o teria escalado de qualquer maneira, se ele merecesse.

    "Estamos felizes por ele, desejamos tudo de bom, ele vem de um subúrbio de Paris, merece ter uma boa carreira."

    Infelizmente, a carreira de Vaz na Itália não teve o melhor começo, com ele acumulando apenas 170 minutos em campo em oito participações como reserva até o momento. Sua falta de tempo de jogo surpreendeu alguns comentaristas e torcedores, dada a magnitude do valor da transferência, mas Gasperini pede paciência.  

    “O clube fez um investimento muito importante nele e esse investimento pesa um pouco sobre ele, porque inevitavelmente muda as percepções em torno dele, mesmo sendo muito jovem”, explicou o ex-técnico da Atalanta. “Estou tentando entender rapidamente o quanto ele pode ser útil para a Roma no futuro imediato, porque certamente será no futuro.

    Precisamos avaliar cuidadosamente seu desempenho em trechos de partidas e sessões de treino, levando em conta que não é fácil chegar a um campeonato difícil como o italiano no meio da temporada.”

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREAFP

    Principais pontos fortes

    Antes de as coisas darem errado no Stade Vélodrome, uma figura importante do Marselha disse ao La Provence no ano passado que Vaz era o melhor jogador de sua faixa etária na Europa: “Se analisarmos as cinco principais ligas, não há outro jogador nascido em 2007 que se compare a ele. Ele é rápido, poderoso, destemido — e melhora tecnicamente a cada semana.”

    Sua velocidade é certamente excepcional, com José Alcocer, que trabalhou com Vaz nas categorias sub-16 e sub-17 da França, descrevendo-o como “um dragster com uma arrancada impressionante”. No entanto, Vaz também é forte no jogo aéreo — como seria de se esperar de um atacante com 1,85 m de altura — e um finalizador muito calmo. 

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    Há espaço para melhorias

    Quase todos os ex-treinadores de Vaz reconheceriam que ele ainda tem aspectos a melhorar do ponto de vista técnico, mas as únicas preocupações reais em relação à possibilidade de o adolescente chegar ao topo têm estado relacionadas à sua mentalidade.

    Mesmo antes de De Zerbi ficar desapontado com sua dramática perda de concentração durante as negociações do contrato no Marselha, já havia relatos de mau comportamento e problemas disciplinares durante sua passagem pelo Sochaux.

    Ele tem sido repetidamente acusado de preguiça, enquanto Alcocer também já o descreveu como “distraído”.

    “O que quero dizer com isso é que ele é um pouco menos atento à estrutura do jogo, achando que, por ter feito duas boas jogadas, não precisa necessariamente se esforçar mais”, disse o técnico da equipe juvenil ao La Provence. “Mas ele também pode se distrair um pouco fora de campo com tudo relacionado à imagem dos jogadores de futebol, como os cortes de cabelo, por exemplo.”

    Certamente houve espanto na França quando Vaz comemorou uma renovação de contrato anterior com o Marselha gravando um vídeo com seus amigos, fogos de artifício e bombas de fumaça. 

  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-MARSEILLEAFP

    O próximo... Victor Osimhen?

    De Zerbi afirma que Vaz o faz lembrar de Osimhen na época em que o nigeriano realmente se destacou como uma potencial estrela durante sua única temporada na Ligue 1, pelo Lille — e certamente dá para entender o ponto de vista do técnico italiano. O parisiense precisa claramente melhorar seu jogo de cabeça e ganhar um pouco mais de massa muscular — mas o potencial bruto certamente já está lá. Ele tem velocidade, força e confiança para atormentar os melhores zagueiros. 

    “É um jogador que joga de instinto”, como diz De Zerbi. “É rápido e forte. Só precisa refinar um pouco a técnica.”

    A única preocupação, obviamente, é que ele possa ter mais em comum com o enigmático Osimhen do que apenas sua habilidade futebolística...

  • SSC Napoli v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    E agora?

    Quando Vaz chegou à Roma, ele disse que estava ansioso para jogar sob o comando de Gasperini, a quem descreveu como tendo um “DNA ofensivo” — o que é bem verdade. As equipes do italiano praticam um futebol dinâmico e ofensivo. Como resultado, os atacantes costumam se destacar sob a orientação de Gasperini.

    No entanto, o técnico de 68 anos também é um dos mais exigentes do futebol atual e pode ser muito crítico com seus próprios jogadores, mesmo em público. Basta perguntar a Ademola Lookman ou Evan Ferguson!

    Nesse sentido, é algo positivo que o ex-técnico da Atalanta não tenha falado mal de Vaz. Gasperini deixou claro, no entanto, que não acha que o jogador de 19 anos esteja pronto para jogar regularmente pela Roma — e especialmente não com outra contratação de janeiro, Donyell Malen, fazendo um trabalho fantástico na ponta de ataque desde que chegou do Aston Villa.

    É possível, então, que não vejamos o melhor de Vaz com a camisa da Roma até a próxima temporada, depois que ele tiver mais tempo para se familiarizar com a filosofia de jogo de Gasperini — porque realmente não é uma questão de habilidade. É tudo uma questão de atitude.

    Sabemos que Vaz tem talento para brilhar na Série A, já que brilhou na Ligue 1. Mas agora ele precisa mostrar que consegue lidar com a pressão de jogar por um time de ponta tão bem quanto lidou com a responsabilidade de representar seu bairro naqueles confrontos intermunicipais notoriamente intimidadores de sua juventude.

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