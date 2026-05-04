O atacante Robinho Jr. afirmou ter sido agredido por Neymar durante o treino da manhã do último domingo (3), no CT Rei Pelé. A denúncia consta em uma notificação extrajudicial enviada nesta segunda-feira (4) ao Santos por seus representantes, cobrando providências imediatas do clube e solicitando uma reunião para tratar da possível rescisão contratual por "ausência de condições mínimas de segurança".
Robinho Jr. diz que foi agredido por Neymar e fala em reunião com Santos para discutir rescisão de contrato
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Acusações detalhadas e prazo ao clube
No documento, a defesa do jovem de 18 anos sustenta que Neymar "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", aplicou uma "rasteira" e desferiu "um tapa violento no rosto". A notificação estabelece um prazo de 48 horas para que o Santos adote quatro medidas:
- Instauração de sindicância para investigar o ocorrido;
- Fornecimento das imagens do treino;
- Manifestação oficial sobre as providências tomadas; e
- Agendamento de reunião para discutir possível rescisão contratual.
Segundo os representantes, o não cumprimento das exigências pode configurar "quebra da confiança contratual" e falha no "comprometimento com a segurança laboral", abrindo caminho para rescisão indireta e eventual pedido de indenização por danos morais e materiais.
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Versão dos bastidores e pedido de desculpas
Relatos indicam que o desentendimento começou durante uma atividade entre reservas, um dia após o empate por 1 a 1 no clássico contra o Palmeiras. Em um treino considerado intenso, Neymar teria se irritado após ser driblado pelo jovem e pedido para que ele "maneirasse".
A discussão evoluiu para um empurra-empurra. Testemunhas ouvidas apontam que houve, além da discussão, um tapa e uma rasteira. Ainda no CT, Neymar procurou o atleta para pedir desculpas, e o clube inicialmente tratou o caso como resolvido internamente. Os dois mantêm relação próxima no dia a dia, descrita como de "padrinho".
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Santos abre sindicância e se posiciona
Em nota oficial, o Santos informou que instaurou imediatamente uma sindicância interna para apurar os fatos, sob condução do departamento jurídico do clube.
"O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (03/5), no CT Rei Pelé".
O episódio movimentou os bastidores do clube ao longo do domingo, com reclamações do estafe de Robinho Jr. à diretoria. Apesar disso, ambos os jogadores viajaram com a delegação santista para o Paraguai, onde o Santos enfrenta o Recoleta nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela fase de grupos da Sul-Americana.