Robinho Jr. diz que foi agredido por Neymar e fala em reunião com Santos para discutir rescisão de contrato

No documento, a defesa do jovem de 18 anos sustenta que Neymar "proferiu xingamentos de maneira ofensiva", aplicou uma "rasteira" e desferiu "um tapa violento no rosto". A notificação estabelece um prazo de 48 horas para que o Santos adote quatro medidas:

- Instauração de sindicância para investigar o ocorrido;

- Fornecimento das imagens do treino;

- Manifestação oficial sobre as providências tomadas; e

- Agendamento de reunião para discutir possível rescisão contratual.

Segundo os representantes, o não cumprimento das exigências pode configurar "quebra da confiança contratual" e falha no "comprometimento com a segurança laboral", abrindo caminho para rescisão indireta e eventual pedido de indenização por danos morais e materiais.