Robin van Persie e os jogadores do Feyenoord que não corresponderam às expectativas foram alvo de vaias violentas da própria torcida após o decepcionante empate em 0 a 0, enquanto Raheem Sterling mais uma vez não conseguiu causar impacto

Apesar da hostilidade crescente, Van Persie insistiu que não se deixa abalar pelo descontentamento expresso pelas arquibancadas. O ex-atacante do Manchester United já havia defendido suas decisões, lembrando aos torcedores que os verdadeiros adeptos devem permanecer ao lado do clube nos momentos bons e ruins. No entanto, após o empate contra o Volendam, Van Persie voltou sua atenção para a arbitragem e para a aparente falta de proteção ao atacante Ayase Ueda.

Ele disse: “Não tive a sensação de que realmente o tivéssemos [o árbitro Allard Lindhout] do nosso lado hoje, deixe-me colocar dessa forma. Quando o VAR foi mencionado, eu disse: ‘Eles estavam lá hoje, não estavam? Sério? Ah, tudo bem. É bom saber que eles estavam lá.' Acho que é especialmente injusto com Ayase Ueda; ele está sendo marcado com muita dureza. Ayase é um jogador muito honesto; ele não se joga no chão à toa. Ele realmente nunca ganha nada, absolutamente nada. Nem pênalti, nem falta. Nada, nunca. É realmente inacreditável. Ele merece um pouco mais de proteção nesse aspecto, eu acho.”