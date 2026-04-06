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Robin van Persie e os jogadores do Feyenoord que não corresponderam às expectativas foram alvo de vaias violentas da própria torcida após o decepcionante empate em 0 a 0, enquanto Raheem Sterling mais uma vez não conseguiu causar impacto
Os gigantes de Roterdã acabaram empatando
O clima ficou tenso ao final da partida, quando os torcedores visitantes dirigiram aos jogadores e à diretoria gritos brutais de “vergonha”, após uma atuação medíocre contra o time que ocupa a 14ª posição na tabela. O ex-jogador do Manchester City e do Chelsea, Sterling, teve dificuldades para influenciar o jogo mais uma vez e foi substituído no final da partida, enquanto sua espera pelo primeiro gol com a camisa do Feyenoord se estendeu para seis partidas desde sua chegada como jogador sem contrato. O resultado destaca uma crescente desconexão entre as arquibancadas e o banco de reservas, com os torcedores cada vez mais frustrados com a percepção de falta de identidade tática.
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Van Persie critica os árbitros
Apesar da hostilidade crescente, Van Persie insistiu que não se deixa abalar pelo descontentamento expresso pelas arquibancadas. O ex-atacante do Manchester United já havia defendido suas decisões, lembrando aos torcedores que os verdadeiros adeptos devem permanecer ao lado do clube nos momentos bons e ruins. No entanto, após o empate contra o Volendam, Van Persie voltou sua atenção para a arbitragem e para a aparente falta de proteção ao atacante Ayase Ueda.
Ele disse: “Não tive a sensação de que realmente o tivéssemos [o árbitro Allard Lindhout] do nosso lado hoje, deixe-me colocar dessa forma. Quando o VAR foi mencionado, eu disse: ‘Eles estavam lá hoje, não estavam? Sério? Ah, tudo bem. É bom saber que eles estavam lá.' Acho que é especialmente injusto com Ayase Ueda; ele está sendo marcado com muita dureza. Ayase é um jogador muito honesto; ele não se joga no chão à toa. Ele realmente nunca ganha nada, absolutamente nada. Nem pênalti, nem falta. Nada, nunca. É realmente inacreditável. Ele merece um pouco mais de proteção nesse aspecto, eu acho.”
O meio-campista compreende a frustração dos torcedores
Luciano Valente admitiu que a hostilidade da torcida é compreensível, dado o estilo de jogo pouco inspirador da equipe. Refletindo sobre os gritos da torcida e a dificuldade do time em encontrar uma solução tática, o meio-campista do Feyenoord disse à ESPN: “Já ouvimos isso há algum tempo. Estamos em segundo lugar, sem um jogo exatamente brilhante. Essa reação é lógica e compreensível, mas não há muito o que fazer a respeito. Não é que eles estejam errados. Temos que seguir em frente e ter apenas um objetivo: a Liga dos Campeões. Você tem que dar tudo de si. Não é como se achassem que vamos jogar na defensiva; nós também não queremos isso. Não dá para simplesmente avançar como um bando de cegos. Simplesmente não foi o suficiente.”
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Definindo a reta final de cinco partidas
O Feyenoord precisa garantir a classificação automática para a Liga dos Campeões durante uma sequência crucial de cinco partidas contra NEC, Groningen, Fortuna Sittard, AZ Alkmaar e PEC Zwolle. Van Persie está sob intenso escrutínio para revitalizar um ataque ineficaz e tirar o máximo proveito de Sterling antes do término da temporada da Eredivisie, em maio. Com o título oficialmente fora de alcance, manter a segunda colocação continua sendo a principal prioridade em meio à crescente pressão interna e ao descontentamento da torcida.