O diretor esportivo do Sunderland, Florent Ghisolfi, comemorou com entusiasmo a renovação de contrato do goleiro-chave.

Ao falar sobre o novo acordo ao site oficial do clube, Ghisolfi explicou: "Estamos muito satisfeitos que Robin tenha comprometido seu futuro com o Sunderland até 2031. Ele teve uma primeira temporada forte conosco, mas o que valorizamos tanto quanto isso é sua humildade, sua disposição para trabalhar e seu desejo de continuar melhorando a cada dia. Essas qualidades refletem a identidade e os padrões que queremos construir neste Clube.

"Robin tem orgulho de representar o Sunderland, e nós temos o mesmo orgulho de tê-lo conosco. Ele é uma parte importante deste time e do nosso futuro, mas todos nós sabemos que ainda há muito trabalho pela frente. Queremos continuar progredindo juntos, com ambição e humildade."