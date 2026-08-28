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Robin Roefs assina novo contrato de longo prazo com o Sunderland após temporada de estreia impressionante
Goleiro holandês compromete o futuro
O goleiro de 23 anos oficializou seu futuro de longo prazo com o Sunderland depois de registrar 10 jogos sem sofrer gols em 35 partidas na Premier League na última temporada. Uma campanha de estreia impressionante do ex-destaque do NEC lhe rendeu o prêmio de Jogador Jovem da Temporada 2025-26 do Sunderland no masculino, além da estreia pela seleção principal da Holanda. A diretoria do clube agiu rapidamente para garantir sua permanência diante de possíveis interessados, assegurando uma peça defensiva vital no Stadium of Light.
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Diretor elogia humildade do goleiro
O diretor esportivo do Sunderland, Florent Ghisolfi, comemorou com entusiasmo a renovação de contrato do goleiro-chave.
Ao falar sobre o novo acordo ao site oficial do clube, Ghisolfi explicou: "Estamos muito satisfeitos que Robin tenha comprometido seu futuro com o Sunderland até 2031. Ele teve uma primeira temporada forte conosco, mas o que valorizamos tanto quanto isso é sua humildade, sua disposição para trabalhar e seu desejo de continuar melhorando a cada dia. Essas qualidades refletem a identidade e os padrões que queremos construir neste Clube.
"Robin tem orgulho de representar o Sunderland, e nós temos o mesmo orgulho de tê-lo conosco. Ele é uma parte importante deste time e do nosso futuro, mas todos nós sabemos que ainda há muito trabalho pela frente. Queremos continuar progredindo juntos, com ambição e humildade."
Goleiro celebra trajetória
As atuações dominantes de Roefs debaixo das traves tiveram papel central para conduzir o Sunderland ao sétimo lugar e garantir a classificação para a Liga Europa.
Expressando sua satisfação por estender sua permanência em Wearside, Roefs afirmou: "O Sunderland pareceu minha casa desde o momento em que cheguei. A temporada passada foi incrível, terminando em sétimo e garantindo vaga na Europa, mas todos sentimos que há muito mais por vir deste elenco, então agora estamos focados no que vem pela frente. Estou muito empolgado para fazer a minha parte no futuro brilhante deste clube."
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Confronto com o Fulham testa a resiliência
Roefs deve manter sua vaga no gol quando o Sunderland receber o Fulham no Stadium of Light, em seu segundo compromisso na liga nesta temporada, neste fim de semana. A equipe de Regis Le Bris está sob pressão para dar uma resposta imediata após a derrota por 2 a 1 na estreia contra o Ipswich Town. Conquistar uma vitória em casa será essencial para gerar um momento positivo antes de a sequência de jogos domésticos e europeus se intensificar.
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