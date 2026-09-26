Falando no Overlap, Robertson deu uma visão fascinante sobre as diferentes abordagens de Klopp e Slot. Andy destacou como Slot se apoiava muito em dados e análises em comparação com Klopp. "Arne era ligado em todas as estatísticas, era a praia dele", disse Robertson.

"Ele trouxe o próprio cara dele, Ruben [Peeters], que estava sempre no iPad. Até nos treinos, se talvez você tivesse feito sprints demais ou algo assim, então o Ruben dizia: 'talvez alguém precise sair'. Eles estavam muito mais por dentro em termos de carga e coisas assim. Ele definitivamente era desse jeito."