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Moataz Elgammal
Traduzido por

Robertson revela como Arne Slot e sua abordagem guiada por dados mudaram completamente o plano de Jurgen Klopp no Liverpool

A. Robertson
A. Slot
J. Klopp
Liverpool
Tottenham
Premier League

Andy Robertson falou sobre os contrastes marcantes entre os estilos de gestão de Jurgen Klopp e Arne Slot em Anfield. Após sua saída para o Tottenham, Robertson detalhou como reuniões diárias, análises em iPads e mudanças táticas definiram a era pós-Klopp, ao mesmo tempo em que defendeu com veemência a intensidade dos treinos do holandês em meio a críticas generalizadas.

  • Reuniões táticas e análises no iPad

    Falando no Overlap, Robertson deu uma visão fascinante sobre as diferentes abordagens de Klopp e Slot. Andy destacou como Slot se apoiava muito em dados e análises em comparação com Klopp. "Arne era ligado em todas as estatísticas, era a praia dele", disse Robertson.

    "Ele trouxe o próprio cara dele, Ruben [Peeters], que estava sempre no iPad. Até nos treinos, se talvez você tivesse feito sprints demais ou algo assim, então o Ruben dizia: 'talvez alguém precise sair'. Eles estavam muito mais por dentro em termos de carga e coisas assim. Ele definitivamente era desse jeito."

    • Publicidade
  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mudando o foco do projeto

    Robertson explicou que Slot realizava reuniões diárias no AXA Training Centre. "A forma como Klopp trabalhava era que ele não fazia reuniões todos os dias. Klopp fazia uma reunião, digamos, no dia anterior ao jogo, e ela durava cerca de 40 minutos", observou Robertson.

    Slot preferia sessões diárias de 10 ou 15 minutos focadas na análise do adversário. Sob o comando de Klopp, que conquistou todos os principais troféus durante seus nove anos no cargo e encerrou a espera de 30 anos do clube por um título da Premier League, a ênfase era estritamente no próprio sistema da equipe. "Já Klopp era mais do tipo: 'se jogarmos de acordo com o nosso modelo, vamos vencer este jogo'", acrescentou. "Slot mudava algumas coisas, mas nós não mudávamos muito sob o comando de Klopp, era simplesmente que éramos o melhor time e podíamos vencer qualquer equipe que aparecesse à nossa frente."

  • Defendendo o novo regime de treinamento

    Slot teve sucesso imediato, conquistando o título da Premier League em sua primeira temporada, antes de o time desmoronar em seu segundo ano, o que acabou levando à sua saída. Apesar da frustração generalizada com o estilo de jogo do Liverpool durante aquela segunda temporada desastrosa, Robertson defendeu com veemência a intensidade do novo regime. Os torcedores haviam se acostumado ao jogo ofensivo de alta intensidade de Klopp, mas Robertson rejeitou as alegações de que o elenco não estava trabalhando duro o suficiente.

    "Isso é meio que o que me irritou na temporada passada, [as pessoas] falavam: 'eles não estão treinando duro o suficiente'", afirmou. "Nós treinamos muito duro sob o comando de Slot. Algumas das sessões de Slot foram realmente, realmente difíceis. Era só que, acho eu, eles estavam tão acostumados a ver a gente totalmente comprometido com Jurgen Klopp, enquanto o jogo de Slot provavelmente era um pouco diferente."

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  • 안도니 이라올라 (Andoni Iraola)Getty Images

    De olho no futuro

    Robertson agora deixou Anfield para começar um novo capítulo no Tottenham, deixando o Liverpool para conduzir sua próxima era sob o comando de Andoni Iraola. Enquanto o clube de Merseyside continua a evoluir sua identidade tática após a passagem de Slot, Iraola precisará reconstruir a equipe e encontrar uma nova fórmula vencedora. Enquanto isso, Robertson tentará afirmar sua liderança e suas qualidades defensivas no norte de Londres.

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