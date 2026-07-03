Roberto Martinez viu “muitos sinais” da presença de Diogo Jota na dramática vitória sobre Portugal, ao destacar o número da camisa do falecido astro no placar da partida contra a Croácia

Em declarações à imprensa após o emocionante apito final, Martínez elogiou a imensa disciplina tática e a fortaleza mental demonstradas por seus jogadores após sofrerem um gol logo no início do segundo tempo. O técnico espanhol dedicou a vitória histórica à memória de Jota, destacando como o placar final refletia de maneira belíssima o antigo número da camisa da seleção do falecido atacante do Liverpool. A partida ocorreu na véspera do aniversário da morte de Jota, e os jogadores de Portugal se reuniram em torno de uma camisa com o número 21 enquanto comemoravam o resultado.

Martínez afirmou: “As Copas do Mundo são assim, não são mais apenas jogos da fase de grupos. O primeiro tempo foi fantástico. A intensidade, a chegada ao terço final do campo... Sempre há perigo contra uma equipe como a Croácia, que tem uma grande habilidade de trabalhar a bola. Sofrer um gol e ainda assim acreditar firmemente, utilizar os jogadores no banco. Essa é a mentalidade que ajuda a vencer jogos.

“Jogos perfeitos nas Copas do Mundo não existem mais. Disciplina, a capacidade de ter talento, mas também a capacidade de jogar com o coração. Nossos jogadores se divertiram por Portugal, pelo pai de Ricardo Carvalho e pelos nossos Diogo Jota e André.

“Foi um jogo típico do Diogo. 2 a 1, que é o número 21, contra a Croácia, que foi a última seleção contra a qual ele marcou, no Jamor. Muitos sinais. O Diogo mostrou muita força e energia. Agora ele está muito feliz e orgulhoso.”