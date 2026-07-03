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Roberto Martinez viu “muitos sinais” da presença de Diogo Jota na dramática vitória sobre Portugal, ao destacar o número da camisa do falecido astro no placar da partida contra a Croácia
Ramos garante a vitória com um gol histórico
Portugal garantiu sua vaga nas oitavas de final após conquistar uma vitória emocionante por 2 a 1 sobre a Croácia, em uma partida caótica das oitavas de final. Cristiano Ronaldo converteu um pênalti decisivo no segundo tempo, antes que o substituto Gonçalo Ramos marcasse de cabeça o gol dramático da vitória aos 93:09, registrando o gol da vitória mais tardio da história da seleção na Copa do Mundo. A Seleção passou por um grande susto nos últimos instantes do tempo de acréscimo, quando o gol de empate de Josko Gvardiol foi anulado por impedimento em circunstâncias polêmicas.
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Martinez observa sinais simbólicos
Em declarações à imprensa após o emocionante apito final, Martínez elogiou a imensa disciplina tática e a fortaleza mental demonstradas por seus jogadores após sofrerem um gol logo no início do segundo tempo. O técnico espanhol dedicou a vitória histórica à memória de Jota, destacando como o placar final refletia de maneira belíssima o antigo número da camisa da seleção do falecido atacante do Liverpool. A partida ocorreu na véspera do aniversário da morte de Jota, e os jogadores de Portugal se reuniram em torno de uma camisa com o número 21 enquanto comemoravam o resultado.
Martínez afirmou: “As Copas do Mundo são assim, não são mais apenas jogos da fase de grupos. O primeiro tempo foi fantástico. A intensidade, a chegada ao terço final do campo... Sempre há perigo contra uma equipe como a Croácia, que tem uma grande habilidade de trabalhar a bola. Sofrer um gol e ainda assim acreditar firmemente, utilizar os jogadores no banco. Essa é a mentalidade que ajuda a vencer jogos.
“Jogos perfeitos nas Copas do Mundo não existem mais. Disciplina, a capacidade de ter talento, mas também a capacidade de jogar com o coração. Nossos jogadores se divertiram por Portugal, pelo pai de Ricardo Carvalho e pelos nossos Diogo Jota e André.
“Foi um jogo típico do Diogo. 2 a 1, que é o número 21, contra a Croácia, que foi a última seleção contra a qual ele marcou, no Jamor. Muitos sinais. O Diogo mostrou muita força e energia. Agora ele está muito feliz e orgulhoso.”
A profundidade do elenco oferece variedade
A flexibilidade tática proporcionada pelo diversificado banco de reservas ofensivo de Portugal provou ser o fator decisivo para romper a obstinada estrutura defensiva da Croácia. Martinez destacou os perfis únicos de seu elenco, elogiando a precisão dos seus principais artilheiros e observando que a intensa competição interna pelas vagas na equipe titular continua impulsionando a campanha da seleção.
Martinez concluiu: “Temos muitos perfis diferentes. Não há nenhum jogador na Copa do Mundo que saiba cobrar um pênalti como o Cristiano, e não há outro atacante com a força e a habilidade para invadir a área como o Gonçalo Ramos. Tínhamos mais jogadores que poderiam ajudar.
“Gonçalo entrando no time titular? É isso que queremos. Há muitos jogadores; João Félix também está fazendo uma Copa do Mundo muito boa.”
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Gigantes ibéricos se preparam para o confronto
Portugal enfrenta agora um desafio tático monumental ao se defrontar com a Espanha, atual campeã europeia, no Texas, nesta segunda-feira. Os jogadores de Martinez precisam aprimorar significativamente seu jogo de transição defensiva, já que concederam oportunidades perigosas de contra-ataque ao longo de um segundo tempo frenético contra os croatas. Diante de uma seleção espanhola precisa, que costuma dominar a posse de bola, a Seleção vai contar fortemente com sua eficiência letal no ataque para garantir a classificação para as quartas de final.
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