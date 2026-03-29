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Roberto Martinez revela o que fará Cristiano Ronaldo “se aposentar” — e não é a idade, já que o maior jogador de todos os tempos do Portugal se prepara para disputar a Copa do Mundo de 2026 aos 41 anos
Ronaldo em busca dos 1.000 gols e de mais títulos importantes
Recentemente, ele teve que lidar com uma lesão infeliz, mas Ronaldo conseguiu manter-se em plena forma física durante grande parte de sua carreira, na qual quebrou recordes. Isso porque ele dedica inúmeras horas de trabalho nos bastidores — mantendo tanto o corpo quanto a mente o mais afiados possível.
Como resultado, ele tem desfrutado de uma longevidade notável, com um contrato lucrativo na Liga Profissional da Arábia Saudita válido até 2027. Há especulações de que CR7 continuará jogando além dessa data — independentemente de ter alcançado ou não sua meta de 1.000 gols em competições oficiais.
Enquanto ele ainda tiver vontade de competir, tendo conquistado apenas grandes troféus ao longo de sua carreira, não há motivo para pendurar as chuteiras. Martinez admite isso, e o espanhol espera que o maior jogador de todos os tempos do futebol português se aposente em seus próprios termos em algum momento no futuro distante.
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Quando Ronaldo vai se aposentar? Martinez fala sobre a data de aposentadoria
Em entrevista ao The Guardian sobre Ronaldo e quando ele poderia se aposentar, Martinez disse: “Temos que aceitar que existe um debate porque só existe um Ronaldo, um ícone histórico que mudou o futebol: entre em um elevador e a conversa é sobre o tempo ou sobre Ronaldo.
“Todo mundo tem uma opinião, mas ela se baseia numa percepção de Ronaldo, numa fase dele. O maior erro que as pessoas cometem é não analisá-lo hoje. Depois da Eurocopa, dizia-se: ‘Portugal não ganhou porque o Cristiano está jogando.’ Ganhamos a Liga das Nações e agora é: ‘O que Portugal fará quando Ronaldo se aposentar?’
“Sempre achei que fosse o corpo a aposentar um jogador, mas é a cabeça. A cabeça de Cristiano ainda não tomou essa decisão aos 40, 41 anos. Um jogador de elite não é o talento, é a mentalidade, a resiliência.
“Ele não é o ponta do Manchester United ou do Real Madrid; ele é um camisa 9 na área. Dependemos dele para abrir espaços, marcar gols. Os últimos três anos de Cristiano na seleção foram conquistados, dia após dia: ele marcou 25 gols em 30 jogos. Eu avalio talento, experiência, atitude hoje, e as decisões nunca são tomadas em um escritório; são tomadas em campo, o futebol é que as toma.”
Martinez teve um primeiro contato com a mentalidade de Ronaldo logo após assumir o comando de Portugal. Ele acrescentou, ao avaliar o pentacampeão da Bola de Ouro: “Quando visitei Ronaldo, queria saber como ele se sentia. Jogadores com mais de 30 anos começam a pensar que talvez a pausa para os jogos internacionais seja um momento para respirar, se regenerar. Mas a atitude de Ronaldo é sempre: ‘Estou aqui pela seleção, seja o que for que você precise.’”
Será que Ronaldo conseguirá igualar Messi ao conquistar a Copa do Mundo?
Ronaldo já soma 226 partidas e 143 gols pela seleção de seu país — números que nenhum outro jogador do futebol masculino pode afirmar ter igualado. Outra oportunidade de completar sua brilhante coleção de medalhas surgirá neste verão, com CR7 determinado a igualar seu eterno rival Lionel Messi na conquista de um título mundial.
Martínez, no entanto, insiste que não há pressão adicional sobre o seu elenco. O espanhol acrescentou: “Eu não diria que há ansiedade em Portugal para ganhar a Copa do Mundo; diria que é entusiasmo, esperança. Isso vem com esses jogadores. Estamos falando de Cristiano Ronaldo. O capitão do Manchester United [Bruno Fernandes]. O capitão do Porto [Diogo Costa]. O capitão do Man City [Bernardo Silva]. Quatro jogadores importantes do campeão europeu [Paris Saint-Germain]. Isso faz o povo português se sentir bem.
“Sabemos que nunca ganhamos a Copa do Mundo; isso nos diz que é difícil. Sabemos que as coisas podem mudar rapidamente, que talento por si só não basta, que pequenos detalhes podem jogar contra você e, claro, é um golpe duro quando não se consegue, mas vamos sonhar. Acho que podemos. E essa é a atitude que quero que nossa equipe tenha.”
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Calendário de Portugal: amistoso contra a seleção dos EUA e confrontos da Copa do Mundo
Portugal, que neste momento não conta com Ronaldo enquanto se prepara para um amistoso contra a seleção dos EUA na terça-feira, dará início à sua campanha na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo ou a Jamaica no dia 17 de junho. A partir daí, enfrentará o Uzbequistão e a Colômbia no Grupo K.