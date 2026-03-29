Em entrevista ao The Guardian sobre Ronaldo e quando ele poderia se aposentar, Martinez disse: “Temos que aceitar que existe um debate porque só existe um Ronaldo, um ícone histórico que mudou o futebol: entre em um elevador e a conversa é sobre o tempo ou sobre Ronaldo.

“Todo mundo tem uma opinião, mas ela se baseia numa percepção de Ronaldo, numa fase dele. O maior erro que as pessoas cometem é não analisá-lo hoje. Depois da Eurocopa, dizia-se: ‘Portugal não ganhou porque o Cristiano está jogando.’ Ganhamos a Liga das Nações e agora é: ‘O que Portugal fará quando Ronaldo se aposentar?’

“Sempre achei que fosse o corpo a aposentar um jogador, mas é a cabeça. A cabeça de Cristiano ainda não tomou essa decisão aos 40, 41 anos. Um jogador de elite não é o talento, é a mentalidade, a resiliência.

“Ele não é o ponta do Manchester United ou do Real Madrid; ele é um camisa 9 na área. Dependemos dele para abrir espaços, marcar gols. Os últimos três anos de Cristiano na seleção foram conquistados, dia após dia: ele marcou 25 gols em 30 jogos. Eu avalio talento, experiência, atitude hoje, e as decisões nunca são tomadas em um escritório; são tomadas em campo, o futebol é que as toma.”

Martinez teve um primeiro contato com a mentalidade de Ronaldo logo após assumir o comando de Portugal. Ele acrescentou, ao avaliar o pentacampeão da Bola de Ouro: “Quando visitei Ronaldo, queria saber como ele se sentia. Jogadores com mais de 30 anos começam a pensar que talvez a pausa para os jogos internacionais seja um momento para respirar, se regenerar. Mas a atitude de Ronaldo é sempre: ‘Estou aqui pela seleção, seja o que for que você precise.’”