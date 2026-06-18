Roberto Martinez está “desperdiçando” Portugal! Lenda do Manchester United critica o técnico “mais decepcionante” após o resultado decepcionante contra a República Democrática do Congo

As repercussões do empate na estreia de Portugal em Houston foram rápidas e brutais, com Schmeichel liderando o coro de críticas contra a estratégia tática de Martínez. Apesar de contar com um elenco repleto de talentos europeus de elite, a Seleção teve dificuldades para superar a seleção da República Democrática do Congo, que ocupa uma posição significativamente inferior no ranking da FIFA, o que gerou acusações de que o ex-técnico do Everton estaria sufocando o potencial criativo de seus jogadores.

Ao se pronunciar logo após o resultado, Schmeichel não mediu palavras ao avaliar a gestão do espanhol até o momento. “Roberto Martínez deve ser um dos treinadores mais decepcionantes desta Copa do Mundo até agora. Ele desperdiçou a geração de ouro da Bélgica e, agora, parece que o mesmo está acontecendo com Portugal”, afirmou o ex-goleiro do Manchester United. Esse é um sentimento compartilhado por muitos que acham que o técnico não está conseguindo tirar o melhor proveito de um elenco de nível mundial.