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Roberto Martinez está “desperdiçando” Portugal! Lenda do Manchester United critica o técnico “mais decepcionante” após o resultado decepcionante contra a República Democrática do Congo
"O técnico mais decepcionante"
As repercussões do empate na estreia de Portugal em Houston foram rápidas e brutais, com Schmeichel liderando o coro de críticas contra a estratégia tática de Martínez. Apesar de contar com um elenco repleto de talentos europeus de elite, a Seleção teve dificuldades para superar a seleção da República Democrática do Congo, que ocupa uma posição significativamente inferior no ranking da FIFA, o que gerou acusações de que o ex-técnico do Everton estaria sufocando o potencial criativo de seus jogadores.
Ao se pronunciar logo após o resultado, Schmeichel não mediu palavras ao avaliar a gestão do espanhol até o momento. “Roberto Martínez deve ser um dos treinadores mais decepcionantes desta Copa do Mundo até agora. Ele desperdiçou a geração de ouro da Bélgica e, agora, parece que o mesmo está acontecendo com Portugal”, afirmou o ex-goleiro do Manchester United. Esse é um sentimento compartilhado por muitos que acham que o técnico não está conseguindo tirar o melhor proveito de um elenco de nível mundial.
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Rigidez tática e substituição de titulares
Uma das principais fontes de frustração para Schmeichel foi a decisão de deixar atacantes de grande impacto no banco enquanto a equipe lutava para abrir o placar. O campeão do Campeonato Europeu de 1992 questionou por que jogadores como Rafael Leão e João Félix não foram utilizados de forma mais eficaz para desmontar a teimosa defesa da República Democrática do Congo. Sua avaliação foi de que Martinez continua preso a um esquema que não se adapta ao elenco que tem à disposição.
“Como é possível deixar jogadores como João Félix e Rafael Leão no banco e, ao mesmo tempo, manter um esquema que claramente não está funcionando? Portugal tem talento ofensivo demais para parecer tão previsível e cauteloso”, questionou Schmeichel. Ele observou ainda que o equilíbrio da equipe estava fundamentalmente comprometido, afirmando: “Suas táticas são conservadoras demais. O ataque carece de criatividade, o meio-campo muitas vezes parece desconectado e suas substituições geralmente chegam tarde demais para mudar o rumo da partida.”
O dilema de Ronaldo
Enquanto Schmeichel se concentrou na estrutura tática, outros comentaristas destacaram a forma como Martinez lida com o capitão Cristiano Ronaldo, de 41 anos, como um grande obstáculo. Apesar de uma atuação apática, na qual não conseguiu acertar nenhum chute a gol, Ronaldo jogou os 90 minutos completos. Isso gerou críticas severas de nomes como Tony Cascarino, que sugeriu que Martinez estaria fazendo favoritismo em vez de tomar as decisões difíceis exigidas no mais alto nível do futebol internacional.
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Um alerta sério para a Seleção
Com um confronto decisivo contra o Uzbequistão se aproximando, a pressão recai fortemente sobre Martínez para provar que é capaz de conduzir essa “geração de ouro” a uma boa campanha no torneio. A incapacidade de Portugal de garantir os três pontos contra uma equipe que, segundo as expectativas, deveria ter sido facilmente derrotada, acendeu um sinal de alarme, com a ameaça de uma eliminação precoce pairando no ar caso a equipe não consiga encontrar mais fluidez em seu jogo ofensivo.
Schmeichel concluiu sua análise com uma perspectiva sombria caso não sejam feitos ajustes imediatos. “Portugal tem um dos elencos mais fortes do torneio, mas não está jogando nem de longe de acordo com seu potencial. Se as coisas não mudarem rapidamente, Portugal pode desperdiçar mais uma oportunidade de ouro de conquistar a Copa do Mundo”, alertou. Martinez precisa agora encontrar uma maneira de equilibrar egos lendários com as necessidades táticas para manter vivas as esperanças da equipe no torneio.