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Roberto Martinez elogia Cristiano Ronaldo como “exemplar” por sua atuação “incrível” na Copa do Mundo contra o Uzbequistão, depois de ver o capitão de Portugal ignorar os “ruídos injustos”
Silenciando o “ruído injusto”
O período após o empate de 1 a 1 de Portugal com a República Democrática do Congo na primeira rodada foi descrito por Ronaldo como uma “semana sombria”, com muitos torcedores e comentaristas questionando se o jogador de 41 anos deveria permanecer na escalação de Martinez. No entanto, após a vitória contundente sobre o Uzbequistão, Martinez respondeu às críticas dirigidas a Ronaldo e à sua equipe.
“Foi uma semana muito difícil, com ruídos injustos”, disse Martinez. “Não conseguimos o resultado pelo qual trabalhamos [contra a República Democrática do Congo] e isso criou uma situação difícil por causa dos ruídos. Ruídos que foram injustos, ‘notícias falsas’, aspectos que foram maliciosos. Depois de um resultado como esse, é fácil dar desculpas, fingir que não aconteceu nada, mas nossos jogadores se concentraram e tiveram uma atitude incrível.”
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Um capitão “exemplar” diante das críticas
O técnico da seleção nacional destacou que, além dos dois gols marcados, a atitude de Ronaldo foi fundamental para manter o grupo unido. Martínez afirmou: “Mostramos raiva, ficamos revoltados, mas o resultado foi o nosso crescimento como equipe, melhorando muito na gestão das emoções durante os jogos da Copa do Mundo e conseguindo continuar sendo quem somos durante os 90 minutos. Cristiano foi um capitão exemplar, focado no que podia controlar e também fez uso de sua experiência. Hoje não foram apenas os dois gols marcados, mas também o número de oportunidades, as posições, a criação de espaços para os companheiros e a incrível disciplina para ser uma referência no esquema de ataque.”
O impacto de um ícone global
Apesar das intermináveis comparações com Lionel Messi, Martínez preferiu se concentrar no que Ronaldo traz para esta seleção específica de Portugal no cenário mundial.
“São jogadores que mudaram e aprimoraram o futebol, e que precisavam dessa rivalidade para continuar crescendo constantemente”, observou o técnico. “Quanto ao nosso capitão, há o aspecto de ele ser um ícone, que está em sua sexta Copa do Mundo, mas, além disso, há o capitão da seleção nacional. Ele é um exemplo do que significa jogar pela seleção. Estou muito feliz por ele, ele merece isso, mas já sei que está se recuperando e se preparando para o próximo jogo. E é essa simplicidade que o torna único.”
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Preparação física para a superestrela
Martínez concluiu sua análise garantindo que a utilização de Ronaldo continuará sendo cuidadosamente avaliada para manter o capitão no auge de suas habilidades, já que Portugal deve disputar sua última partida da fase de grupos contra a Colômbia neste fim de semana.
“Ele é um jogador que, no clube, joga em todas as posições. Foi uma temporada com muitos minutos, mas ele está descansado, e a gente vai administrando jogo a jogo, treino a treino, avaliando tudo o que acontece”, observou Martínez. “Hoje, a posição dele em campo foi um problema para o Uzbequistão, a linha defensiva mudou de posição... Foi um problema real e, quando isso acontece, precisamos utilizá-lo.”