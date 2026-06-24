Roberto Martinez elogia Cristiano Ronaldo como “exemplar” por sua atuação “incrível” na Copa do Mundo contra o Uzbequistão, depois de ver o capitão de Portugal ignorar os “ruídos injustos”

O período após o empate de 1 a 1 de Portugal com a República Democrática do Congo na primeira rodada foi descrito por Ronaldo como uma “semana sombria”, com muitos torcedores e comentaristas questionando se o jogador de 41 anos deveria permanecer na escalação de Martinez. No entanto, após a vitória contundente sobre o Uzbequistão, Martinez respondeu às críticas dirigidas a Ronaldo e à sua equipe.

“Foi uma semana muito difícil, com ruídos injustos”, disse Martinez. “Não conseguimos o resultado pelo qual trabalhamos [contra a República Democrática do Congo] e isso criou uma situação difícil por causa dos ruídos. Ruídos que foram injustos, ‘notícias falsas’, aspectos que foram maliciosos. Depois de um resultado como esse, é fácil dar desculpas, fingir que não aconteceu nada, mas nossos jogadores se concentraram e tiveram uma atitude incrível.”