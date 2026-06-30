Roberto Martinez, considerado “vergonhoso”, é criticado por “ceder” a Cristiano Ronaldo antes do confronto das oitavas de final da Copa do Mundo entre Portugal e a Croácia

O ex-atacante da Premier League, Sutton, lançou um ataque contundente a Martinez em relação à forma como o técnico tem lidado com Ronaldo na Copa do Mundo que está em andamento. Em entrevista à BBC Sport, Sutton não mediu palavras ao avaliar a dinâmica entre o técnico e seu capitão.

Apesar de ter à sua disposição uma grande quantidade de talentos ofensivos, Martinez optou por manter Ronaldo em campo durante todos os minutos do torneio até agora. Essa decisão gerou um debate acirrado, especialmente agora que a equipe se prepara para enfrentar a Croácia em uma partida decisiva das oitavas de final no domingo. Sutton acredita que essa lealdade inabalável seja, na verdade, prejudicial ao desempenho geral do time.