AFP
Traduzido por
Roberto Martinez, considerado “vergonhoso”, é criticado por “ceder” a Cristiano Ronaldo antes do confronto das oitavas de final da Copa do Mundo entre Portugal e a Croácia
Aumentam as críticas a Roberto Martinez
O ex-atacante da Premier League, Sutton, lançou um ataque contundente a Martinez em relação à forma como o técnico tem lidado com Ronaldo na Copa do Mundo que está em andamento. Em entrevista à BBC Sport, Sutton não mediu palavras ao avaliar a dinâmica entre o técnico e seu capitão.
Apesar de ter à sua disposição uma grande quantidade de talentos ofensivos, Martinez optou por manter Ronaldo em campo durante todos os minutos do torneio até agora. Essa decisão gerou um debate acirrado, especialmente agora que a equipe se prepara para enfrentar a Croácia em uma partida decisiva das oitavas de final no domingo. Sutton acredita que essa lealdade inabalável seja, na verdade, prejudicial ao desempenho geral do time.
- Getty Images Sport
Sutton questiona o técnico da seleção de Portugal
O comentarista destacou a imensa qualidade do elenco português, sugerindo que seu verdadeiro potencial está sendo reprimido. Sutton disse à BBC Sport: “Cristiano Ronaldo tem 41 anos, mas jogou todos os minutos pela seleção de Portugal até agora, o que acho vergonhoso para Roberto Martinez. Nunca vi um técnico que cedesse tanto a um jogador como ele. Portugal tem jogadores incríveis, mas, por mais que Ronaldo já tenha sido excelente, eles estão sendo prejudicados por mantê-lo permanentemente em campo como centroavante.”
As palavras duras destacam uma frustração crescente entre alguns observadores que acreditam que a equipe tem profundidade suficiente para ter sucesso sem depender inteiramente de seu astro veterano.
A Croácia desafia as expectativas
Apesar das críticas contundentes a Martinez, Sutton ainda espera que a equipe consiga superar um adversário complicado. Portugal enfrenta uma seleção croata que também lida com o envelhecimento do elenco e que, visivelmente, não é mais a força dominante que foi em torneios anteriores.
Embora Sutton acredite que Ronaldo não seja mais o jogador que já foi, ele reconhece a natureza inevitável das narrativas do futebol. Sutton previu uma vitória apertada por 1 a 0 no tempo regulamentar para Portugal, sugerindo, ironicamente, que Ronaldo provavelmente será quem marcará o gol decisivo da vitória, contrariando completamente as críticas anteriores dirigidas à sua constante escalação.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Portugal?
Portugal entrará em campo em Toronto no domingo com o objetivo de garantir sua vaga nas oitavas de final. Se Martinez e sua equipe derrotarem a Croácia, avançarão no torneio, silenciando momentaneamente seus críticos. No entanto, uma eliminação precoce aumentaria instantaneamente o escrutínio em torno de Martinez e de sua dependência tática de Ronaldo no cenário mundial.