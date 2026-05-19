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Eli Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

Roberto Martinez confirma que Portugal entrou em contato com Eli Junior Kroupi sobre uma possível mudança de seleção da França para Portugal antes da Copa do Mundo de 2026

E. Kroupi
Portugal
França
Copa do Mundo
Bournemouth
R. Martinez
Portugal x RD Congo
França x Senegal

O técnico da seleção portuguesa, Roberto Martinez, revelou que a seleção nacional fez uma proposta formal ao jovem craque do Bournemouth, Eli Junior Kroupi, com vistas à Copa do Mundo de 2026. O atacante de 19 anos, que ostenta um histórico impressionante na Premier League nesta temporada, acabou optando por permanecer na seleção francesa, pondo fim às esperanças de Portugal de uma transferência internacional de grande repercussão.

  • Um complexo impasse internacional

    Em entrevista ao jornal português A Bola, Martinez abordou a disputa internacional por Kroupi ao divulgar sua lista provisória de 27 jogadores para o próximo torneio. Embora as manchetes tenham sido dominadas por Cristiano Ronaldo, de 41 anos, que se prepara para sua sexta Copa do Mundo — um recorde —, a busca pelo atacante do Bournemouth destacou o ambicioso trabalho de olheiros da federação. Kroupi era elegível para a Costa do Marfim por parte de pai e para Portugal por parte de mãe e avó. No entanto, o jogador tem representado fortemente a França nas categorias de base, marcando impressionantes 15 gols em várias faixas etárias, tornando os Bleus os claros favoritos para sua convocação na seleção principal.

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  • Roberto Martinez Getty

    Martinez esclarece a situação

    O técnico da seleção portuguesa confirmou que sua comissão técnica entrou em contato diretamente com a equipe do jogador no início deste ano. Questionado diretamente sobre a tentativa de contratar o promissor atacante, Martinez disse: “Sim, houve interesse, ficamos a par das notícias. Antes do estágio de março, tivemos contato — é importante acompanhar os jogadores que podem representar a seleção de Portugal e aqueles que querem representar — o Júnior queria jogar pela França e nós respeitamos isso, é um caso que deixamos encerrado.” O desejo pessoal do jogador foi decisivo, fechando as portas para uma transferência para a Península Ibérica.

  • O Bournemouth colhe os frutos

    O Bournemouth tem se beneficiado imensamente da rápida evolução do atacante desde sua transferência definitiva por € 15 milhões (£ 13 milhões/$ 17 milhões). Kroupi vem apresentando um desempenho sensacional nesta temporada, marcando 12 gols em 31 partidas da Premier League e somando mais dois em competições de copa nacionais. O clube está bem ciente de sua valorização crescente, com o diretor esportivo Tiago Pinto declarando recentemente que não o venderiam por € 100 milhões (£ 87 milhões/$ 116 milhões). Suas atuações não só atraíram olheiros internacionais, mas também chamaram a atenção dos principais clubes europeus, consolidando seu status como um dos jovens talentos mais promissores do futebol mundial atualmente.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-POR-HUNAFP

    A atenção volta-se agora para o torneio

    Com o período de convocações oficialmente encerrado, Martinez e seu elenco repleto de estrelas passarão a se concentrar inteiramente nos preparativos para a Copa do Mundo. Após dois amistosos em casa contra o Chile e a Nigéria, a equipe viajará para sua base de treinamento em Palm Beach. A estreia na competição está marcada para o dia 17 de junho, contra a República Democrática do Congo.

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