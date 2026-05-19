Em entrevista ao jornal português A Bola, Martinez abordou a disputa internacional por Kroupi ao divulgar sua lista provisória de 27 jogadores para o próximo torneio. Embora as manchetes tenham sido dominadas por Cristiano Ronaldo, de 41 anos, que se prepara para sua sexta Copa do Mundo — um recorde —, a busca pelo atacante do Bournemouth destacou o ambicioso trabalho de olheiros da federação. Kroupi era elegível para a Costa do Marfim por parte de pai e para Portugal por parte de mãe e avó. No entanto, o jogador tem representado fortemente a França nas categorias de base, marcando impressionantes 15 gols em várias faixas etárias, tornando os Bleus os claros favoritos para sua convocação na seleção principal.