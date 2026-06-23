Roberto Martinez afirma que Cristiano Ronaldo “reagiu como um capitão” às críticas sobre a Copa do Mundo e insiste que “os números comprovam” que o ícone de Portugal deve permanecer no time titular

Martinez está convicto de que Ronaldo continua sendo a ponta de lança ideal para o ataque da seleção nacional neste ciclo de torneios.

Ele disse: “Estamos mais unidos, estamos mais fortes. Estamos disputando uma Copa do Mundo; é claro que há muito barulho, muita tensão, isso faz parte do jogo. Nosso foco está na equipe. Estamos mais unidos do que antes de chegarmos.

“Não há tensão. Ele é um exemplo, como capitão. E tem reagido como capitão, com muita experiência. Ele quer contribuir e é um modelo a ser seguido pela nossa equipe. Ele abre espaços com seus movimentos. Os números confirmam isso.

“Ele é provavelmente o maior exemplo de como se recuperar, de como treinar. Mas isso não tira o sentimento de frustração que todos nós temos, como equipe.”