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Roberto Martinez afirma que Cristiano Ronaldo “reagiu como um capitão” às críticas sobre a Copa do Mundo e insiste que “os números comprovam” que o capitão de Portugal deve permanecer no time titular
Martinez nega alegações de desarmonia no elenco
A Seleção entrou no torneio como uma das favoritas, mas tem enfrentado forte pressão após um empate sem brilho por 1 a 1 na estreia contra a República Democrática do Congo. Esse resultado abaixo das expectativas desencadeou uma forte polêmica nas redes sociais, alimentada quando o meio-campista João Neves comentou que Ronaldo era “apenas mais um jogador, aqui para ajudar”, o que gerou críticas online depois que suas palavras foram tiradas totalmente do contexto. No entanto, o técnico agiu rapidamente para acalmar quaisquer rumores de atritos internos antes da próxima viagem ao Texas.
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Técnico elogia líder veterano
Martinez está convicto de que Ronaldo continua sendo a ponta de lança ideal para o ataque da seleção nacional neste ciclo de torneios.
Ele disse: “Estamos mais unidos, estamos mais fortes. Estamos disputando uma Copa do Mundo; é claro que há muito barulho, muita tensão, isso faz parte do jogo. Nosso foco está na equipe. Estamos mais unidos do que antes de chegarmos.
“Não há tensão. Ele é um exemplo, como capitão. E tem reagido como capitão, com muita experiência. Ele quer contribuir e é um modelo a ser seguido pela nossa equipe. Ele abre espaços com seus movimentos. Os números falam por si.
“Ele é provavelmente o maior exemplo de como se recuperar, de como treinar. Mas isso não diminui o sentimento de frustração que todos nós temos, como equipe.”
Cancelo exige uma resposta imediata
Embora o icônico centroavante tenha marcado cinco gols durante a campanha de classificação de Portugal, ele não conseguiu marcar em suas últimas dez partidas em torneios importantes. O elenco está plenamente ciente de que são necessárias melhorias no ataque, com os jogadores mais experientes exigindo uma resposta imediata em campo para salvar a campanha.
O lateral João Cancelo acrescentou: “Não criamos chances, e isso não é normal em uma equipe como a nossa. Temos jogadores de alta qualidade, entre os melhores do mundo, e precisamos mostrar isso em campo. Amanhã, só a vitória conta. Não temos margem para erros.”
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Um jogo decisivo nos espera
Portugal viaja para o Houston Stadium nesta terça-feira sabendo que não tem margem para erros contra a seleção do Uzbequistão, que sofreu uma derrota por 3 a 1 para a Colômbia. A potência europeia chega à partida invicta nas últimas seis partidas, mas precisa desesperadamente de uma vitória para dar um novo fôlego à sua campanha na Copa do Mundo e evitar um último jogo da fase de grupos cheio de tensão contra a Colômbia.