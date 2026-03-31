Roberto Martinez aborda as preocupações com a forma física de Cristiano Ronaldo, enquanto o técnico da seleção portuguesa exige “os mais altos padrões para todos” antes da Copa do Mundo de 2026

Com 143 gols em 226 partidas desde sua estreia pela seleção de Portugal em 2003, Ronaldo chegou a um ponto em que cada pequena lesão suscita especulações sobre sua eventual aposentadoria. Ao comentar sobre a longevidade do capitão, Martinez acrescentou: “Ele sofreu uma pequena lesão e provavelmente estará de volta aos treinos e às partidas na próxima semana. Não é nada grave. Cristiano é o nosso capitão; ele é um jogador muito importante. Ele foi nosso capitão na Liga das Nações e desempenha um papel fundamental no terço final do time, naquele movimento dentro da área.”

Martinez acrescentou sobre uma possível data para Ronaldo pendurar as chuteiras: “Não sabemos. É difícil dizer. Aprendi rapidamente a não tentar prever o futuro com Cristiano. Ele se concentra em ser o melhor que pode ser neste momento. Ele não faz planos para o futuro.”