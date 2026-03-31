Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Roberto Martinez aborda as preocupações com a forma física de Cristiano Ronaldo, enquanto o técnico da seleção portuguesa exige “os mais altos padrões para todos” antes da Copa do Mundo de 2026

C. Ronaldo
Portugal
R. Martinez
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Copa do Mundo

O técnico da seleção portuguesa, Roberto Martinez, procurou acalmar os ânimos em relação à condição física de Cristiano Ronaldo, depois que uma lesão no tendão da coxa afastou o lendário atacante da convocação para os jogos internacionais de março. O jogador de 41 anos continua sendo fundamental nos planos da Seleção, enquanto se prepara para sua sexta participação em uma Copa do Mundo na América do Norte, um recorde. Martinez enfatizou que a mentalidade de elite do capitão e seu notável histórico de gols garantem que seu lugar na equipe permaneça assegurado.

  • Ronaldo está de repouso devido a um problema muscular

    Ronaldo não foi convocado para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo contra o México e os Estados Unidos devido a uma lesão. Ronaldo sofreu uma lesão muscular enquanto jogava pelo Al-Nassr, líder da Liga Profissional da Arábia Saudita, em 28 de fevereiro, o que gerou preocupações quanto à sua resistência física nesta fase final da carreira. Atualmente treinando separadamente do grupo principal em Riade, a ausência do jogador de 41 anos na pausa para os jogos internacionais foi uma medida de precaução. No entanto, Martinez esclareceu que o contratempo é menor, observando que a condição física do atacante continua sendo monitorada diariamente para atender às rigorosas expectativas da equipe.

    • Publicidade
  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    "Fome" continua em 41.º lugar

    Martinez falou sobre a importância contínua de Ronaldo para a seleção nacional: “Cristiano é o nosso capitão, um exemplo a seguir e um jogador com muita vontade. Ele não é apenas um jogador de 41 anos; é um jogador com vontade de melhorar a cada dia. Ele está se mostrando um capitão exemplar e uma inspiração para os jogadores mais jovens, alguém que mostra o caminho e personifica nossos valores. E em campo, ele marcou 25 gols nos últimos 30 jogos. Avaliamos os jogadores no dia a dia, treino a treino, e os padrões na seleção são os mais elevados para todos.”

  • Dúvidas sobre a aposentadoria

    Com 143 gols em 226 partidas desde sua estreia pela seleção de Portugal em 2003, Ronaldo chegou a um ponto em que cada pequena lesão suscita especulações sobre sua eventual aposentadoria. Ao comentar sobre a longevidade do capitão, Martinez acrescentou: “Ele sofreu uma pequena lesão e provavelmente estará de volta aos treinos e às partidas na próxima semana. Não é nada grave. Cristiano é o nosso capitão; ele é um jogador muito importante. Ele foi nosso capitão na Liga das Nações e desempenha um papel fundamental no terço final do time, naquele movimento dentro da área.”

    Martinez acrescentou sobre uma possível data para Ronaldo pendurar as chuteiras: “Não sabemos. É difícil dizer. Aprendi rapidamente a não tentar prever o futuro com Cristiano. Ele se concentra em ser o melhor que pode ser neste momento. Ele não faz planos para o futuro.”

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Um retorno crucial ao ritmo

    Espera-se que Ronaldo retorne ao Al-Nassr para o confronto contra o Al-Najma nesta sexta-feira, marcando o início de uma reta final no campeonato nacional para garantir que ele esteja em plena forma para a estreia de Portugal na Copa do Mundo, em Houston, no dia 17 de junho. Espera-se que ele lidere sua seleção em um grupo desafiador que inclui Uzbequistão, Colômbia e a República Democrática do Congo ou a Jamaica.

Amistosos
Estados Unidos crest
Estados Unidos
EU
Portugal crest
Portugal
POR
Campeonato Saudita
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Al Najma crest
Al Najma
ANA