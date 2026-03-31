Getty Images Sport
Traduzido por
Roberto Martinez aborda as preocupações com a forma física de Cristiano Ronaldo, enquanto o técnico da seleção portuguesa exige “os mais altos padrões para todos” antes da Copa do Mundo de 2026
Ronaldo está de repouso devido a um problema muscular
Ronaldo não foi convocado para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo contra o México e os Estados Unidos devido a uma lesão. Ronaldo sofreu uma lesão muscular enquanto jogava pelo Al-Nassr, líder da Liga Profissional da Arábia Saudita, em 28 de fevereiro, o que gerou preocupações quanto à sua resistência física nesta fase final da carreira. Atualmente treinando separadamente do grupo principal em Riade, a ausência do jogador de 41 anos na pausa para os jogos internacionais foi uma medida de precaução. No entanto, Martinez esclareceu que o contratempo é menor, observando que a condição física do atacante continua sendo monitorada diariamente para atender às rigorosas expectativas da equipe.
- Getty Images Sport
"Fome" continua em 41.º lugar
Martinez falou sobre a importância contínua de Ronaldo para a seleção nacional: “Cristiano é o nosso capitão, um exemplo a seguir e um jogador com muita vontade. Ele não é apenas um jogador de 41 anos; é um jogador com vontade de melhorar a cada dia. Ele está se mostrando um capitão exemplar e uma inspiração para os jogadores mais jovens, alguém que mostra o caminho e personifica nossos valores. E em campo, ele marcou 25 gols nos últimos 30 jogos. Avaliamos os jogadores no dia a dia, treino a treino, e os padrões na seleção são os mais elevados para todos.”
Dúvidas sobre a aposentadoria
Com 143 gols em 226 partidas desde sua estreia pela seleção de Portugal em 2003, Ronaldo chegou a um ponto em que cada pequena lesão suscita especulações sobre sua eventual aposentadoria. Ao comentar sobre a longevidade do capitão, Martinez acrescentou: “Ele sofreu uma pequena lesão e provavelmente estará de volta aos treinos e às partidas na próxima semana. Não é nada grave. Cristiano é o nosso capitão; ele é um jogador muito importante. Ele foi nosso capitão na Liga das Nações e desempenha um papel fundamental no terço final do time, naquele movimento dentro da área.”
Martinez acrescentou sobre uma possível data para Ronaldo pendurar as chuteiras: “Não sabemos. É difícil dizer. Aprendi rapidamente a não tentar prever o futuro com Cristiano. Ele se concentra em ser o melhor que pode ser neste momento. Ele não faz planos para o futuro.”
- Getty Images Sport
Um retorno crucial ao ritmo
Espera-se que Ronaldo retorne ao Al-Nassr para o confronto contra o Al-Najma nesta sexta-feira, marcando o início de uma reta final no campeonato nacional para garantir que ele esteja em plena forma para a estreia de Portugal na Copa do Mundo, em Houston, no dia 17 de junho. Espera-se que ele lidere sua seleção em um grupo desafiador que inclui Uzbequistão, Colômbia e a República Democrática do Congo ou a Jamaica.