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Roberto Mancini faz retorno chocante como técnico da Itália após polêmica com Andrea Pirlo
Mancini fará retorno surpresa
A FIGC chegou a um acordo para o retorno de Mancini ao comando da Azzurra após a renúncia de Gennaro Gattuso em abril. A decisão foi tomada depois que as negociações com vários alvos prioritários chegaram a um impasse. A nomeação de Mancini foi confirmada em uma publicação oficial nas redes sociais da FIGC, e a Sky Italia informou que ele será apresentado oficialmente na quarta-feira. Mancini, que deixou o Al-Sadd, do Catar, no mês passado, está pronto para comandar a seleção italiana mais uma vez após sua passagem anterior pela Arábia Saudita.
Federação enfrenta caos interno
A busca por um técnico mergulhou em turbulência interna depois que o presidente da FIGC, Giovanni Malago, barrou de forma dramática a nomeação de Pirlo na última hora. A reviravolta foi provocada pelo papel de embaixador de Pirlo em uma empresa russa de apostas. A rejeição repentina teve repercussões imediatas dentro da liderança da federação, com o diretor técnico Paolo Maldini e o conselheiro Leonardo pedindo demissão simultaneamente após apenas 16 dias em seus cargos.
Malago explicou a decisão de recorrer a Mancini ao falar com a imprensa na terça-feira e confirmou que o lendário ex-técnico do Leicester City, Claudio Ranieri, também está chegando para assumir como diretor técnico. Ele disse: "O tempo estava se esgotando e eu pensei que a pessoa certa para ser o técnico era Roberto Mancini. Ele é a melhor escolha possível. O cargo de diretor técnico, para não ser confundido com outras funções, não desapareceu. É exatamente por isso que aprovamos uma emenda ao estatuto que também torna outra pessoa possível presidente do Club Italia. Eu precisava de alguém para compartilhar a escolha de Roberto Mancini como técnico, e essa pessoa é Claudio Ranieri, que assinou seu compromisso há poucos minutos."
Negociações fracassadas com Guardiola
A federação havia mantido conversas ambiciosas com Pep Guardiola, que está disponível após deixar o Manchester City no fim da última temporada. No entanto, um acordo fracassou por causa das impressionantes exigências salariais de £ 17 milhões por ano do treinador espanhol. Isso obrigou a FIGC a voltar sua atenção para Mancini, que agora está prestes a assumir um elenco abalado por ficar fora de uma terceira Copa do Mundo consecutiva.
- Naushad
O que acontece agora?
Mancini será encarregado de reformular o elenco antes de sua segunda estreia no comando contra a Bélgica na Nations League, em 25 de setembro. Seu principal objetivo será reconstruir a frágil mentalidade da equipe após a dolorosa derrota nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina nos playoffs das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Dono de três títulos da Serie A e de um troféu da Premier League, espera-se que Mancini traga estabilidade imediata em meio à turbulência na federação.
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