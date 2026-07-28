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Roberto ManciniGetty
Adhe Makayasa

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Roberto Mancini faz retorno chocante como técnico da Itália após polêmica com Andrea Pirlo

R. Mancini
Itália
A. Pirlo
P. Maldini

Roberto Mancini concluiu um retorno sensacional ao cargo de técnico da Itália após o colapso dramático da proposta de nomeação de Andrea Pirlo. A Federação Italiana de Futebol (FIGC) voltou ao treinador campeão da Euro 2020 depois de não conseguir acertar com seus alvos principais e enfrentar renúncias de alto perfil dentro de sua hierarquia.

  • Mancini fará retorno surpresa

    A FIGC chegou a um acordo para o retorno de Mancini ao comando da Azzurra após a renúncia de Gennaro Gattuso em abril. A decisão foi tomada depois que as negociações com vários alvos prioritários chegaram a um impasse. A nomeação de Mancini foi confirmada em uma publicação oficial nas redes sociais da FIGC, e a Sky Italia informou que ele será apresentado oficialmente na quarta-feira. Mancini, que deixou o Al-Sadd, do Catar, no mês passado, está pronto para comandar a seleção italiana mais uma vez após sua passagem anterior pela Arábia Saudita.



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  • Federação enfrenta caos interno

    A busca por um técnico mergulhou em turbulência interna depois que o presidente da FIGC, Giovanni Malago, barrou de forma dramática a nomeação de Pirlo na última hora. A reviravolta foi provocada pelo papel de embaixador de Pirlo em uma empresa russa de apostas. A rejeição repentina teve repercussões imediatas dentro da liderança da federação, com o diretor técnico Paolo Maldini e o conselheiro Leonardo pedindo demissão simultaneamente após apenas 16 dias em seus cargos.

    Malago explicou a decisão de recorrer a Mancini ao falar com a imprensa na terça-feira e confirmou que o lendário ex-técnico do Leicester City, Claudio Ranieri, também está chegando para assumir como diretor técnico. Ele disse: "O tempo estava se esgotando e eu pensei que a pessoa certa para ser o técnico era Roberto Mancini. Ele é a melhor escolha possível. O cargo de diretor técnico, para não ser confundido com outras funções, não desapareceu. É exatamente por isso que aprovamos uma emenda ao estatuto que também torna outra pessoa possível presidente do Club Italia. Eu precisava de alguém para compartilhar a escolha de Roberto Mancini como técnico, e essa pessoa é Claudio Ranieri, que assinou seu compromisso há poucos minutos."

  • Negociações fracassadas com Guardiola

    A federação havia mantido conversas ambiciosas com Pep Guardiola, que está disponível após deixar o Manchester City no fim da última temporada. No entanto, um acordo fracassou por causa das impressionantes exigências salariais de £ 17 milhões por ano do treinador espanhol. Isso obrigou a FIGC a voltar sua atenção para Mancini, que agora está prestes a assumir um elenco abalado por ficar fora de uma terceira Copa do Mundo consecutiva.

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    O que acontece agora?

    Mancini será encarregado de reformular o elenco antes de sua segunda estreia no comando contra a Bélgica na Nations League, em 25 de setembro. Seu principal objetivo será reconstruir a frágil mentalidade da equipe após a dolorosa derrota nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina nos playoffs das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Dono de três títulos da Serie A e de um troféu da Premier League, espera-se que Mancini traga estabilidade imediata em meio à turbulência na federação.