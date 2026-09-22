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Roberto Mancini fala sobre seu ato de "traição" e promete reconquistar os torcedores da Itália após polêmica ida para a Arábia Saudita
Um retorno controverso
Mancini chocou o cenário do futebol italiano em agosto de 2023, quando renunciou inesperadamente ao cargo, assumindo o comando da seleção da Arábia Saudita apenas duas semanas depois. Essa saída abrupta deixou um gosto amargo nos torcedores, especialmente por ter acontecido relativamente pouco tempo após o glorioso triunfo na Eurocopa, em Wembley, em 2021.
Após um período desastroso que viu a Itália ficar fora de uma terceira Copa do Mundo consecutiva, a federação italiana de futebol (FIGC) optou por reconduzir o técnico neste mês de julho. Ele recebeu a difícil missão de revitalizar uma seleção em crise e tirá-la do momento ruim atual.
- Getty Images Sport
Conquistando o perdão
O técnico de volta não tem nenhuma ilusão sobre a hostilidade que enfrenta por parte de setores da torcida. Mancini aceita que ter levado o país à glória europeia há cinco anos não vai protegê-lo das críticas atuais. "Não estou em crédito porque isso está no passado, não conta para nada", admitiu Mancini.
Ao abordar a reação negativa em torno de sua saída repentina para o Oriente Médio, o ex-treinador de Manchester City e Inter demonstrou compreensão com a frustração dos torcedores. Ele enfatizou que os resultados em campo são o único caminho para a redenção. "Acho que, quando um torcedor se sente traído, ele tem o direito de ficar chateado, e você tem que aceitar isso", continuou Mancini. "Acho que, para reconquistá-los, temos que fazer as coisas bem e levar a seleção de volta para onde ela pertence para que as coisas se acalmem."
Confiando na próxima geração
Para impulsionar uma retomada, Mancini convocou um grupo ampliado de 34 jogadores, com oito possíveis estreantes, ao lado de várias estrelas já consagradas. Ele acredita que injetar sangue novo é essencial para curar a ressaca dos recentes fracassos nas classificações, observando que esses jovens prospectos não carregam o peso psicológico de terem ficado fora do palco global. Ele também espera que atuem com uma "despreocupação" que os profissionais mais velhos muitas vezes perdem.
O treinador quer que seu contingente jovem jogue com liberdade, apoiando-se em veteranos experientes para orientação. "Acho que é certo ter jogadores jovens para que possamos conhecê-los diretamente, porque isso é o mais importante para termos um grupo muito forte no futuro", explicou. "Eles estão muito felizes por estar aqui e querem dar tudo de si pela seleção. Eu sei que vamos conquistar alguma coisa nos próximos quatro anos... Vejo que eles têm talento e só precisam receber a oportunidade de jogar."
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Enfrentando um calendário apertado
O foco imediato de Mancini é uma sequência exigente de quatro partidas da Liga das Nações da Uefa, começando com um confronto crucial em casa contra a Bélgica na sexta-feira, antes de enfrentar a Turquia apenas três dias depois. A Itália então enfrentará a França em 2 de outubro, seguida por um segundo duelo com a Turquia em 5 de outubro. O sucesso nesta competição pode servir como um passo vital antes das finais da Liga das Nações no próximo mês de junho.
No entanto, sua preparação já foi afetada por mudanças precoces no elenco. A dupla experiente Federico Dimarco e Bryan Cristante se retirou, abrindo espaço para Matteo Ruggeri e Samuele Ricci assumirem seus lugares. Mancini exigirá o máximo esforço desses reforços enquanto busca montar uma equipe dominante, capaz de voltar a Wembley para a final da Euro 2028.
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