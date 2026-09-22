Roberto Mancini fala sobre seu ato de "traição" e promete reconquistar os torcedores da Itália após polêmica ida para a Arábia Saudita

O técnico de volta não tem nenhuma ilusão sobre a hostilidade que enfrenta por parte de setores da torcida. Mancini aceita que ter levado o país à glória europeia há cinco anos não vai protegê-lo das críticas atuais. "Não estou em crédito porque isso está no passado, não conta para nada", admitiu Mancini.

Ao abordar a reação negativa em torno de sua saída repentina para o Oriente Médio, o ex-treinador de Manchester City e Inter demonstrou compreensão com a frustração dos torcedores. Ele enfatizou que os resultados em campo são o único caminho para a redenção. "Acho que, quando um torcedor se sente traído, ele tem o direito de ficar chateado, e você tem que aceitar isso", continuou Mancini. "Acho que, para reconquistá-los, temos que fazer as coisas bem e levar a seleção de volta para onde ela pertence para que as coisas se acalmem."



