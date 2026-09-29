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Roberto Mancini elogia astros da Itália por se destacarem em um gramado ruim após vitória dominante na Turquia
A qualidade técnica se destaca em condições difíceis
Mancini foi rápido ao destacar o profissionalismo demonstrado por seus jogadores depois que se recuperaram de uma derrota decepcionante contra a Bélgica. Falando após a vitória contundente em Bursa, o técnico expressou seu orgulho pela forma como o grupo lidou com os desafios do ambiente. A forte chuva na Turquia ameaçou atrapalhar o jogo de passes fluido da Itália, mas os visitantes conseguiram manter a compostura e a eficiência ao longo dos 90 minutos.
Ao refletir sobre a atuação, o ex-treinador do Manchester City destacou a importância do resultado para o moral do elenco. "Estou satisfeito porque os garotos jogaram bem em um gramado difícil e não foi fácil", disse Mancini à Sky Sport Italia. "Eles fizeram coisas bonitas e estou feliz por eles porque merecem."
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Flexibilidade tática e movimentações ofensivas
Um aspecto-chave da atuação foi o trio de ataque fluido da Itália, que causou problemas constantes à linha defensiva da Turquia. Mancini explicou que a configuração tática foi pensada para explorar espaços específicos, com funções diferentes atribuídas a cada uma de suas opções ofensivas para manter o adversário em dúvida. A estratégia envolvia abrir o jogo e, ao mesmo tempo, ocupar as áreas centrais para criar superioridade numérica, um plano que claramente deu resultado, já que os gols saíram com facilidade durante a partida.
Mancini detalhou as instruções específicas dadas a seus atacantes para garantir que o sistema funcionasse corretamente contra um teimoso time da casa. "Eu havia pedido aos atacantes que ambos começassem abertos, com Sebastiano [Esposito], que tinha de ficar aberto pela esquerda, e [Giacomo] Raspadori, por sua vez, que tinha de se mover para dentro para ajudar Pio {Esposito] com [Michael] Kayode, que podia atacar pela direita. Depois, no segundo tempo, houve a reação da Turquia, o que era previsível e normal", acrescentou o treinador, reconhecendo as mudanças de momento durante o jogo.
Estreia impactante de Michael Kayode
A noite foi especialmente marcante para Michael Kayode, que marcou sua primeira partida pela seleção principal com um gol e uma atuação de destaque pela lateral. O jovem não mostrou sinais de nervosismo, encaixando-se ao sistema com naturalidade e oferecendo a ameaça ofensiva que Mancini havia imaginado durante a preparação pré-jogo. Sua capacidade de equilibrar as tarefas defensivas com arrancadas ao ataque foi um dos destaques da abordagem tática da Itália em Bursa.
Mancini fez muitos elogios ao estreante, destacando que sua contribuição foi muito além de apenas colocar seu nome na súmula. "Ele foi muito bem, foi a primeira vez dele na seleção e não foi fácil para ele", explicou o técnico aos repórteres. "Mas ele foi bem além do gol marcado."
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Ganhando embalo antes do confronto com a França
Apesar do placar elástico da vitória, o técnico da Itália se recusou a se empolgar, mantendo uma abordagem equilibrada em relação ao desenvolvimento da equipe. Ele insistiu que, embora a vitória tenha sido importante, ela deve ser vista como parte de uma trajetória mais longa, e não como um produto acabado. O foco agora muda imediatamente para a recuperação e a preparação para um confronto de grande destaque contra uma adversária de classe mundial, a França, em que o peso para a Itália será ainda maior.
Comparando o resultado com a partida anterior, Mancini enfatizou os benefícios psicológicos da vitória para seus jogadores. "Vale tanto quanto valeu a derrota contra a Bélgica", explicou ainda. "O que importa é que os meninos entenderam que podem fazer coisas boas, mas o caminho ainda é longo. Agora temos que recuperar as forças porque depois há um jogo difícil contra a França."
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