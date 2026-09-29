Um aspecto-chave da atuação foi o trio de ataque fluido da Itália, que causou problemas constantes à linha defensiva da Turquia. Mancini explicou que a configuração tática foi pensada para explorar espaços específicos, com funções diferentes atribuídas a cada uma de suas opções ofensivas para manter o adversário em dúvida. A estratégia envolvia abrir o jogo e, ao mesmo tempo, ocupar as áreas centrais para criar superioridade numérica, um plano que claramente deu resultado, já que os gols saíram com facilidade durante a partida.

Mancini detalhou as instruções específicas dadas a seus atacantes para garantir que o sistema funcionasse corretamente contra um teimoso time da casa. "Eu havia pedido aos atacantes que ambos começassem abertos, com Sebastiano [Esposito], que tinha de ficar aberto pela esquerda, e [Giacomo] Raspadori, por sua vez, que tinha de se mover para dentro para ajudar Pio {Esposito] com [Michael] Kayode, que podia atacar pela direita. Depois, no segundo tempo, houve a reação da Turquia, o que era previsível e normal", acrescentou o treinador, reconhecendo as mudanças de momento durante o jogo.