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Roberto Mancini defende astros da Itália e minimiza vaias após dolorosa derrota na Liga das Nações para a Bélgica
Mancini reage às vaias no Olímpico
Mancini demonstrou compostura após o decepcionante duelo da Itália pela Liga das Nações contra a Bélgica no Stadio Olimpico. Mika Godts colocou os visitantes em vantagem aos 20 minutos, aproveitando um rápido contra-ataque depois de o estreante italiano Alessandro Romano errar um passe no meio-campo. Apesar da reação da Itália, a frustração voltou à tona quando o árbitro apitou o fim do primeiro tempo, com a equipe deixando o gramado sob vaias audíveis dos torcedores da casa.
Ao ser perguntado sobre a reação hostil dos torcedores nas arquibancadas, o treinador manteve o pragmatismo. Mancini disse à Sky Sport Italia: "Quando você perde, parece bastante normal ouvi-los. Nós só temos que trabalhar, só isso. Sabemos que esses serão jogos bem difíceis, como o contra a Bélgica. Temos que seguir trabalhando e não desanimar por causa de uma derrota ou duas."
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Pressão alta e azar
Refletindo sobre um jogo de tempos contrastantes, Mancini admitiu que a Itália teve dificuldades no início contra uma equipe de primeira linha, observando que seu time "sofreu" durante um período inicial lento. No entanto, ele viu uma mudança clara depois do intervalo, elogiando a equipe por um período de 25 minutos cheio de energia, em que a pressão alta criou chances reais. No fim, a falta de sorte e um decisivo segundo gol acabaram com as esperanças de reação e encerraram a partida.
Mancini ofereceu uma visão equilibrada dos noventa minutos, admitindo que o primeiro tempo foi uma luta para seus jogadores. "Foi isso, jogamos contra uma equipe excelente e, no primeiro tempo, eles nos colocaram em dificuldade, sofremos", disse Mancini. "Mas, no segundo tempo, fizemos muito bem os primeiros 25 minutos, pressionando bem e tendo oportunidades, tivemos azar, depois que sofremos o segundo gol o jogo acabou."
Indo além do peso da história
Enquanto isso, durante sua entrevista coletiva, Mancini abordou o peso psicológico do passado prestigioso da Itália, pedindo a seus jogadores que olhem para a frente em vez de ficarem remoendo fracassos anteriores ou as expectativas em torno da camisa. Ele destacou que o atual esquema tático ainda está em construção, observando as dificuldades específicas de integrar jovens talentos como Pio Esposito a um novo sistema. O treinador apontou que, em nível de clubes, muitos desses jogadores atuam em estruturas diferentes, o que faz da transição para as exigências específicas da seleção um processo que leva mais do que apenas uma hora de futebol competitivo. Ele enfatizou a necessidade de uma mentalidade positiva para atravessar esse período de reconstrução.
"É a primeira vez que jogamos assim, com Pio centralizado e Kean e Cambiaghi pelos lados. Na Inter, Pio joga de forma diferente, e 60 minutos não podem ser suficientes", afirmou Mancini.
Ele também falou sobre o aspecto emocional de representar os tetracampeões mundiais. "É algo que pesa um pouco, mas temos que deixar isso para trás. Não podemos pensar no que foi, temos que pensar positivamente e não sempre no que aconteceu, porque isso não pode ser mudado."
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Reconquistando os torcedores
O próximo compromisso será fora de casa contra a Turquia, em um jogo que agora ganhou enorme importância, já que a Itália tenta evitar uma crise precoce em sua campanha na Liga das Nações. Mancini precisará encontrar uma forma de integrar seus talentos mais jovens, mantendo a solidez defensiva, já que esta derrota serviu como um doloroso lembrete da diferença que existe atualmente entre a Itália e a elite do futebol europeu. O técnico seguiu otimista em relação à trajetória da equipe apesar do revés recente na Liga das Nações. "Será mais bonito quando estivermos no topo do Everest; quando você perde, os torcedores ficam bravos", concluiu.
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