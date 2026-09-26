Enquanto isso, durante sua entrevista coletiva, Mancini abordou o peso psicológico do passado prestigioso da Itália, pedindo a seus jogadores que olhem para a frente em vez de ficarem remoendo fracassos anteriores ou as expectativas em torno da camisa. Ele destacou que o atual esquema tático ainda está em construção, observando as dificuldades específicas de integrar jovens talentos como Pio Esposito a um novo sistema. O treinador apontou que, em nível de clubes, muitos desses jogadores atuam em estruturas diferentes, o que faz da transição para as exigências específicas da seleção um processo que leva mais do que apenas uma hora de futebol competitivo. Ele enfatizou a necessidade de uma mentalidade positiva para atravessar esse período de reconstrução.

"É a primeira vez que jogamos assim, com Pio centralizado e Kean e Cambiaghi pelos lados. Na Inter, Pio joga de forma diferente, e 60 minutos não podem ser suficientes", afirmou Mancini.

Ele também falou sobre o aspecto emocional de representar os tetracampeões mundiais. "É algo que pesa um pouco, mas temos que deixar isso para trás. Não podemos pensar no que foi, temos que pensar positivamente e não sempre no que aconteceu, porque isso não pode ser mudado."