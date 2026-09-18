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Roberto Mancini convoca seleção da Itália com 34 jogadores para partidas da Liga das Nações com nove novos jogadores
Mancini começa segunda passagem
Mancini revelou sua lista de 34 jogadores para a próxima campanha da Itália na Liga das Nações. O treinador, que voltou ao comando da seleção no fim de julho após assinar contrato até 2030, fez escolhas ousadas para seus primeiros compromissos de volta. A Itália terá uma pausa internacional de duas semanas bastante movimentada pela frente, período em que enfrentará a Türkiye, de Vincenzo Montella, duas vezes, além de encarar Bélgica e França. A nova era de Mancini começa quando a Itália receber a Bélgica no Stadio Olimpico, em Roma, na sexta-feira, 25 de setembro.
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Nove novos jogadores são convocados
Mancini optou por renovar o elenco ao dar as primeiras convocações a nove jogadores. Os novos nomes incluem o goleiro do Bologna Massimo Pessina, o zagueiro da Roma Daniele Ghilardi e o lateral Michael Kayode, do Brentford. A eles se juntam o zagueiro do Monza Eddy Kouadio, o meio-campista do Cagliari Alessandro Romano e o talento do Sporting CP Issa Doumbia.
As opções de ataque também foram reforçadas com a inclusão do atacante do Sassuolo Sebastiano Esposito, do avançado do Napoli Antonio Vergara e do atacante do Nurnberg Mohamed Ali Zoma. Ao lado dos estreantes, Mancini manteve a confiança no defensor do Crystal Palace Honest Ahanor e no atacante do Borussia Dortmund Samuele Inacio após a participação deles nos amistosos recentes.
Rostos conhecidos voltam ao grupo
O elenco também conta com alguns retornos notáveis de jogadores que estiveram ausentes da seleção por longos períodos. Mancini chamou de volta o meio-campista da Fiorentina Nicolò Fagioli e o atacante da Udinese Nicolò Zaniolo, nenhum dos quais representa a Itália desde outubro de 2024. Enquanto isso, o meio-campista do Torino Rolando Mandragora ganha uma convocação surpreendente, com sua última partida pela seleção tendo acontecido em março de 2021. Como antecipado, o defensor do Chelsea Marco Palestra ficou fora da convocação, já que ainda não fez nenhuma aparição nesta temporada devido a uma lesão em andamento.
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O que vem a seguir para a Itália?
A seleção da Itália se reunirá para seu primeiro treino no centro de Coverciano na segunda-feira, 21 de setembro. Após o confronto contra a Bélgica, a Azzurra viaja para enfrentar a Turquia em 28 de setembro. A Itália então visita a França de Zinedine Zidane na sexta-feira, 2 de outubro, antes de encerrar a janela internacional recebendo a Turquia no Stadio Dall’Ara, em Bolonha, em 5 de outubro.
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