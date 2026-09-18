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Moataz Elgammal
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Roberto Mancini convoca seleção da Itália com 34 jogadores para partidas da Liga das Nações com nove novos jogadores

R. Mancini
Itália
Liga das Nações A

Roberto Mancini anunciou sua convocação da Itália com 34 jogadores para os próximos compromissos da Liga das Nações, apresentando nove caras novas ao cenário internacional. À medida que o experiente treinador inicia sua segunda passagem no comando, sua lista conta com várias convocações surpreendentes e retornos importantes para os jogos cruciais contra Bélgica, França e Turquia durante a intensa pausa de duas semanas.

  • Mancini começa segunda passagem

    Mancini revelou sua lista de 34 jogadores para a próxima campanha da Itália na Liga das Nações. O treinador, que voltou ao comando da seleção no fim de julho após assinar contrato até 2030, fez escolhas ousadas para seus primeiros compromissos de volta. A Itália terá uma pausa internacional de duas semanas bastante movimentada pela frente, período em que enfrentará a Türkiye, de Vincenzo Montella, duas vezes, além de encarar Bélgica e França. A nova era de Mancini começa quando a Itália receber a Bélgica no Stadio Olimpico, em Roma, na sexta-feira, 25 de setembro.

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    Nove novos jogadores são convocados

    Mancini optou por renovar o elenco ao dar as primeiras convocações a nove jogadores. Os novos nomes incluem o goleiro do Bologna Massimo Pessina, o zagueiro da Roma Daniele Ghilardi e o lateral Michael Kayode, do Brentford. A eles se juntam o zagueiro do Monza Eddy Kouadio, o meio-campista do Cagliari Alessandro Romano e o talento do Sporting CP Issa Doumbia.

    As opções de ataque também foram reforçadas com a inclusão do atacante do Sassuolo Sebastiano Esposito, do avançado do Napoli Antonio Vergara e do atacante do Nurnberg Mohamed Ali Zoma. Ao lado dos estreantes, Mancini manteve a confiança no defensor do Crystal Palace Honest Ahanor e no atacante do Borussia Dortmund Samuele Inacio após a participação deles nos amistosos recentes.

  • Rostos conhecidos voltam ao grupo

    O elenco também conta com alguns retornos notáveis de jogadores que estiveram ausentes da seleção por longos períodos. Mancini chamou de volta o meio-campista da Fiorentina Nicolò Fagioli e o atacante da Udinese Nicolò Zaniolo, nenhum dos quais representa a Itália desde outubro de 2024. Enquanto isso, o meio-campista do Torino Rolando Mandragora ganha uma convocação surpreendente, com sua última partida pela seleção tendo acontecido em março de 2021. Como antecipado, o defensor do Chelsea Marco Palestra ficou fora da convocação, já que ainda não fez nenhuma aparição nesta temporada devido a uma lesão em andamento.

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    O que vem a seguir para a Itália?

    A seleção da Itália se reunirá para seu primeiro treino no centro de Coverciano na segunda-feira, 21 de setembro. Após o confronto contra a Bélgica, a Azzurra viaja para enfrentar a Turquia em 28 de setembro. A Itália então visita a França de Zinedine Zidane na sexta-feira, 2 de outubro, antes de encerrar a janela internacional recebendo a Turquia no Stadio Dall’Ara, em Bolonha, em 5 de outubro.

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