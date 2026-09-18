Mancini optou por renovar o elenco ao dar as primeiras convocações a nove jogadores. Os novos nomes incluem o goleiro do Bologna Massimo Pessina, o zagueiro da Roma Daniele Ghilardi e o lateral Michael Kayode, do Brentford. A eles se juntam o zagueiro do Monza Eddy Kouadio, o meio-campista do Cagliari Alessandro Romano e o talento do Sporting CP Issa Doumbia.

As opções de ataque também foram reforçadas com a inclusão do atacante do Sassuolo Sebastiano Esposito, do avançado do Napoli Antonio Vergara e do atacante do Nurnberg Mohamed Ali Zoma. Ao lado dos estreantes, Mancini manteve a confiança no defensor do Crystal Palace Honest Ahanor e no atacante do Borussia Dortmund Samuele Inacio após a participação deles nos amistosos recentes.