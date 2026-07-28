Roberto Mancini aceita retorno surpreendente como técnico da Itália após polêmica com Andrea Pirlo

Espera-se que Mancini seja encarregado de reformular o elenco antes de sua potencial segunda estreia no comando contra a Bélgica na Liga das Nações, em 25 de setembro. Seu principal objetivo será reconstruir a frágil mentalidade da equipe após a agonizante derrota nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina nos playoffs das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Dono de três títulos da Serie A e de uma conquista da Premier League, Mancini deve trazer estabilidade imediata em meio à turbulência na federação.