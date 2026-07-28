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Roberto Mancini aceita retorno surpreendente como técnico da Itália após polêmica com Andrea Pirlo
Mancini deve fazer retorno surpreendente
A FIGC chegou a um acordo para o retorno de Mancini ao cargo de técnico da seleção italiana após a renúncia de Gennaro Gattuso em abril. A decisão foi tomada depois que as negociações com vários alvos principais chegaram a um impasse. Conforme informou Fabrizio Romano, Mancini, que deixou o Al-Sadd, do Catar, no mês passado, está pronto para comandar a seleção da Itália mais uma vez após sua passagem anterior pela Arábia Saudita.
Federação enfrenta caos interno
A busca por um técnico mergulhou em turbulência interna depois que o presidente da FIGC, Giovanni Malago, bloqueou dramaticamente a nomeação de Pirlo na última hora. A reviravolta foi provocada pelo papel de embaixador de Pirlo junto a uma empresa russa de apostas. A rejeição repentina teve repercussões imediatas dentro da liderança da federação, com o diretor técnico Paolo Maldini e o assessor Leonardo pedindo demissão simultaneamente após apenas 16 dias em seus cargos.
Conversas frustradas com Guardiola
Antes de voltar a recorrer a Mancini, a federação havia mantido conversas ambiciosas com Pep Guardiola, que está disponível após deixar o Manchester City no fim da última temporada. No entanto, o acordo ruiu por causa da impressionante exigência salarial do técnico espanhol de £ 17 milhões por ano. Isso obrigou a FIGC a voltar sua atenção para Mancini, que deve herdar um elenco ainda abalado por ter ficado fora de uma terceira Copa do Mundo consecutiva.
- Naushad
O que acontece a seguir?
Espera-se que Mancini seja encarregado de reformular o elenco antes de sua potencial segunda estreia no comando contra a Bélgica na Liga das Nações, em 25 de setembro. Seu principal objetivo será reconstruir a frágil mentalidade da equipe após a agonizante derrota nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina nos playoffs das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Dono de três títulos da Serie A e de uma conquista da Premier League, Mancini deve trazer estabilidade imediata em meio à turbulência na federação.
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