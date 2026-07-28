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Roberto ManciniGetty
Adhe Makayasa

Traduzido por

Roberto Mancini aceita retorno surpreendente como técnico da Itália após polêmica com Andrea Pirlo

R. Mancini
Itália
A. Pirlo
P. Maldini

Roberto Mancini teria aceitado um retorno surpreendente ao cargo de técnico da Itália após o colapso dramático da proposta de nomeação de Andrea Pirlo. A Federação Italiana de Futebol (FIGC) voltou a recorrer ao treinador campeão da Euro 2020 depois de não conseguir contratar seus principais alvos e de enfrentar renúncias de alto perfil dentro de sua hierarquia.

  • Mancini deve fazer retorno surpreendente

    A FIGC chegou a um acordo para o retorno de Mancini ao cargo de técnico da seleção italiana após a renúncia de Gennaro Gattuso em abril. A decisão foi tomada depois que as negociações com vários alvos principais chegaram a um impasse. Conforme informou Fabrizio Romano, Mancini, que deixou o Al-Sadd, do Catar, no mês passado, está pronto para comandar a seleção da Itália mais uma vez após sua passagem anterior pela Arábia Saudita.


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  • Federação enfrenta caos interno

    A busca por um técnico mergulhou em turbulência interna depois que o presidente da FIGC, Giovanni Malago, bloqueou dramaticamente a nomeação de Pirlo na última hora. A reviravolta foi provocada pelo papel de embaixador de Pirlo junto a uma empresa russa de apostas. A rejeição repentina teve repercussões imediatas dentro da liderança da federação, com o diretor técnico Paolo Maldini e o assessor Leonardo pedindo demissão simultaneamente após apenas 16 dias em seus cargos.

  • Conversas frustradas com Guardiola

    Antes de voltar a recorrer a Mancini, a federação havia mantido conversas ambiciosas com Pep Guardiola, que está disponível após deixar o Manchester City no fim da última temporada. No entanto, o acordo ruiu por causa da impressionante exigência salarial do técnico espanhol de £ 17 milhões por ano. Isso obrigou a FIGC a voltar sua atenção para Mancini, que deve herdar um elenco ainda abalado por ter ficado fora de uma terceira Copa do Mundo consecutiva.

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  • imago-sport-1077281727.jpgNaushad

    O que acontece a seguir?

    Espera-se que Mancini seja encarregado de reformular o elenco antes de sua potencial segunda estreia no comando contra a Bélgica na Liga das Nações, em 25 de setembro. Seu principal objetivo será reconstruir a frágil mentalidade da equipe após a agonizante derrota nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina nos playoffs das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Dono de três títulos da Serie A e de uma conquista da Premier League, Mancini deve trazer estabilidade imediata em meio à turbulência na federação.