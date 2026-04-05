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Roberto De Zerbi seria o técnico do Tottenham na Championship? Declaração ousada do novo treinador dos Spurs em meio à batalha contra o rebaixamento da Premier League
Compromisso além da Premier League
Em sua primeira entrevista ao site oficial doTottenham, De Zerbi enviou uma mensagem de determinação sobre seu futuro a longo prazo no clube. Enquanto o Spurs se prepara para uma luta desesperada pela permanência nas últimas sete partidas da temporada, o técnico abordou o pior cenário possível. Apesar de ter chegado em circunstâncias extremamente difíceis, ele enfatizou sua lealdade absoluta ao projeto, pondo efetivamente fim a qualquer especulação de que poderia ativar uma cláusula de rescisão. Esclarecendo a situação em relação à possibilidade de rebaixamento, ele declarou: “Assinei um contrato de cinco anos porque, para mim, é um grande desafio e serei o técnico do Tottenham na próxima temporada, aconteça o que acontecer.”
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Identidade tática sacrificada em prol dos pontos
Embora seja conhecido pelo estilo complexo que revolucionou o Brighton & Hove Albion, o novo técnico insiste que sua abordagem estética deve ficar em segundo plano diante da dura realidade da luta contra o rebaixamento. Com uma viagem crucial a Sunderland marcada para 12 de abril, o foco mudou totalmente para os resultados. Ele admitiu que, neste momento, a sobrevivência supera a beleza das jogadas de construção. “Não é o momento certo para falar sobre minha filosofia de futebol”, explicou ele. “Estou aqui agora, no final da temporada, porque precisamos vencer os jogos. No futebol, o estilo de jogo e a disposição tática são importantes. Existe uma mentalidade, e eu gostaria de ajudar os jogadores a alcançarem a melhor mentalidade que pudermos demonstrar.”
Construir a partir da defesa para aproveitar ao máximo o talento
Apesar de seu pragmatismo em relação à situação atual, o italiano deu uma ideia de como espera que sua equipe funcione nas transições. Exigindo dedicação total em ambas as extremidades do campo, ele detalhou suas expectativas quanto ao ritmo de trabalho coletivo da equipe: “Adoro manter a posse de bola, adoro o domínio do jogo, adoro grandes chances de gol, mas, ao mesmo tempo, adoro ter 11 defensores quando não temos a bola, porque, no futebol de hoje, temos que atacar com 11 jogadores, incluindo o goleiro, e temos que defender com 11 jogadores quando a bola não está conosco.”
Contando com a capacidade inerente do elenco, ele observou: “Neste momento, não temos tempo para trabalhar muito em mais princípios, mas temos que saber o que temos que fazer em campo. Temos que ter uma boa organização, com a bola e sem a bola. Temos que levar em conta as qualidades dos jogadores. Temos sorte — eu tenho sorte — porque tenho grandes jogadores com muito talento e meu trabalho é ajudar os jogadores a mostrarem suas qualidades.”
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O que vem a seguir para o Tottenham?
A realidade da situação do Tottenham é gritante. O clube ocupa a 17ª posição na tabela da Premier League, com 30 pontos, mantendo-se precariamente um ponto acima do West Ham United, que está na zona de rebaixamento. A gestão de De Zerbi começa com uma viagem a Sunderland no dia 12 de abril, seguida por um confronto em casa contra seu ex-clube, o Brighton. A reta final inclui jogos imperdíveis contra o lanterna Wolverhampton Wanderers, em 25 de abril, e o 15º colocado Leeds United, em 11 de maio. No entanto, o Spurs também terá que enfrentar difíceis desafios fora de casa contra o Aston Villa e o Chelsea, que estão em alta, antes de encerrar sua campanha em casa contra o Everton, em 24 de maio. Com a permanência na primeira divisão por um fio, cada ponto será crucial.