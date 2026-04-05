Roberto De Zerbi seria o técnico do Tottenham na Championship? Declaração ousada do novo treinador dos Spurs em meio à batalha contra o rebaixamento da Premier League

Apesar de seu pragmatismo em relação à situação atual, o italiano deu uma ideia de como espera que sua equipe funcione nas transições. Exigindo dedicação total em ambas as extremidades do campo, ele detalhou suas expectativas quanto ao ritmo de trabalho coletivo da equipe: “Adoro manter a posse de bola, adoro o domínio do jogo, adoro grandes chances de gol, mas, ao mesmo tempo, adoro ter 11 defensores quando não temos a bola, porque, no futebol de hoje, temos que atacar com 11 jogadores, incluindo o goleiro, e temos que defender com 11 jogadores quando a bola não está conosco.”

Contando com a capacidade inerente do elenco, ele observou: “Neste momento, não temos tempo para trabalhar muito em mais princípios, mas temos que saber o que temos que fazer em campo. Temos que ter uma boa organização, com a bola e sem a bola. Temos que levar em conta as qualidades dos jogadores. Temos sorte — eu tenho sorte — porque tenho grandes jogadores com muito talento e meu trabalho é ajudar os jogadores a mostrarem suas qualidades.”